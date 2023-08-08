В Ереване прошла акция с требованием разблокировать Лачинский коридор

Полиция в Ереване задержала 14 человек на акции у здания правительства Армении. Участники протеста требовали от властей предпринять решительные действия для разблокирования Лачинского коридора – единственной дороги, соединяющей самопровозглашенный Нагорный Карабах (армянское название Арцах) с Арменией.

Как сообщает Армянская служба Радио Свобода – Радио Азатутюн, задержания начались после того, как протестующие начали перекрывать улицы рядом с правительственным заданием.

Армянская сторона утверждает, что Лачинский коридор заблокирован азербайджанскими военными, которые препятствуют поставкам гуманитарной помощи местным жителям Карабаха.

Организатор акции – бывший военнослужащий Саркис Погосян. Он называет себя руководителем отряда «Крестоносцы». По словам Погосяна, если власти откажутся от разблокирования Лачинского коридора, то участники акции попросят выдать им оружие, чтобы самостоятельно снять блокаду.

7 августа с призывом к Баку о снятии блокады Лачинского коридора обратилась ООН. Организация в своем заявлении указала на острую нехватку в Карабахе продовольствия и товаров первой необходимости.

Азербайджан назвал заявление ООН предвзятым. МИД страны в своем заявлении отметил, что Армения через Лачинский коридор поставляла в регион оружие и боеприпасы. Баку подчеркнул, что азербайджанская сторона создала все условия для прохода через контрольно-пропускной пункт для прохода жителей.