В Ереване задержали россиянина, обвиняемого в дезертирстве

В Ереване 7 апреля был задержан гражданин России, который объявлен правоохранительными органами в Москве в розыск по подозрению в дезертирстве. Об этом сообщила полиция Армении.

Как говорится в сообщении, 23-летний россиянин по имени Юрий Т. был задержан и доставлен в отдел полиции, о его задержании уведомили инициатора розыска, то есть российские правоохранительные органы. Другие подробности не приводятся, в России задержание пока не комментировали.

Неясно, идет ли речь о мобилизованном или о кадровом военном. По статье о дезертирстве в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Несколько таких приговоров российскими судами уже было вынесено.

В Армению после начала войны в Украине уехали тысячи граждан России. Туда, в частности, возможет въезд по российскому внутреннему паспорту. При этом Армения юридически является союзником России в рамках организации ОДКБ.