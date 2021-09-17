В ЕС критикуют решение Джо Байдена создать союз с Австралией и Британией

Европейские союзники США недовольны решением президента Джо Байдена создать стратегический индо-тихоокеанский альянс с Австралией и Великобританией. Такой союз, по замыслу Вашингтона, должен противостоять растущему влиянию Китая. Как отмечает телеканал Euronews, сожаление по поводу этого американского шага выразил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Вместе с тем, одновременно, Боррель высказал надежду на улучшение трансатлантических отношений.



Представитель Европейского совета по иностранным делам Фредерик Грар прокомментировал решение Вашингтона в более резких выражениях: «Евросоюзу заявили, что ему нечего делать в Индо-Тихоокеанским регионе».



В 2018 году Франция первым из государств Европейского союза приняла свою Индо-Тихоокеанскую стратегию. Изменение расстановки сил в регионе становится для Франции «тяжелым ударом», подчеркивает Euronews, так как Париж, в частности, теряет многомиллиардную сделку по продаже подводных лодок Австралии.

Ранее, как сообщает «Голос Америки», Китай и Франция с возмущением отреагировали на договоренность между Соединенными Штатами и Великобританией о помощи Австралии в разработке атомных подводных лодок.

В Белом доме попытались смягчить недовольство, которое проявили Китай и Франция. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам:

«Это партнерство, о котором было объявлено вчера, не связано с какой-либо конкретной страной. Оно направлено на продвижение стратегических интересов Соединенных Штатов, поддержание основанного на правилах международного порядка и обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Договоренность между США, Великобританией и Австралией стала причиной, по которой Австралия аннулировала контракт с Францией на 43 миллиарда долларов. Такова была сумма сделки на поставку правительству обычных обычных подводных лодок.