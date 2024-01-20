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В ЕС в 2024 значительно вырастет производство снарядов для Украины

Тьерри Бретон, член Европейской Комиссии, отвечающий за развитие внутреннего рынка ЕС
Тьерри Бретон, член Европейской Комиссии, отвечающий за развитие внутреннего рынка ЕС

Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что предприятия стран ЕС способны произвести в текущем году не менее 1,3 миллиона артиллерийских снарядов.

Бретон выступил в пятницу, 19 января, в Таллинне на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. По его словам, Европейская комиссия продолжит работать над увеличением производственных мощностей – и к концу 2024 года, возможно, выпустит от 1,3 до 1,4 миллиона снарядов. Бретон заявил, что и в следующем году выпуск снарядов будет наращиваться.

Бельгийская франкоязычная компания RTBF уточняет, что еврокомиссар не стал называть нынешние объемы производства снарядов по причине секретности таких данных.

Уже в марте или апреле, по словам Бретона, будет решена ранее поставленная задача: довести годовое производство снарядов до одного миллиона.

Бретон также отметил, что приоритетной задачей является поставка Украине наибольшей части произведенных в Европе снарядов. RTBF цитирует высказывание европейского комиссара: «Мы переживаем решающий момент в поддержании нашей коллективной безопасности [...] Европа должна и продолжит поддерживать Украину всеми средствами».

При этом, как отмечает RTBF, перед оборонной промышленностью ЕС стоит двойная задача: оказать военную помощь Украине и восстановить собственные резервы.

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