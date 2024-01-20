В ЕС в 2024 значительно вырастет производство снарядов для Украины

Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что предприятия стран ЕС способны произвести в текущем году не менее 1,3 миллиона артиллерийских снарядов.

Бретон выступил в пятницу, 19 января, в Таллинне на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. По его словам, Европейская комиссия продолжит работать над увеличением производственных мощностей – и к концу 2024 года, возможно, выпустит от 1,3 до 1,4 миллиона снарядов. Бретон заявил, что и в следующем году выпуск снарядов будет наращиваться.

Бельгийская франкоязычная компания RTBF уточняет, что еврокомиссар не стал называть нынешние объемы производства снарядов по причине секретности таких данных.

Уже в марте или апреле, по словам Бретона, будет решена ранее поставленная задача: довести годовое производство снарядов до одного миллиона.

Бретон также отметил, что приоритетной задачей является поставка Украине наибольшей части произведенных в Европе снарядов. RTBF цитирует высказывание европейского комиссара: «Мы переживаем решающий момент в поддержании нашей коллективной безопасности [...] Европа должна и продолжит поддерживать Украину всеми средствами».

При этом, как отмечает RTBF, перед оборонной промышленностью ЕС стоит двойная задача: оказать военную помощь Украине и восстановить собственные резервы.