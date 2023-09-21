В Евлахе проходят переговоры делегаций Баку и армян Карабаха

В азербайджанский город Евлах прибыла делегация армян Нагорного Карабаха для участия в переговорах с представителями властей Азербайджана. По данным азербайджанского агентства Trend, делегацию армян сопровождают российские военные.

Власти Азербайджана на встрече представляют ответственный по контактам с армянскими жителями Карабахского региона Рамин Мамедов, заместитель специального представителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов. Армян Карабаха представляют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что на встрече будут обсуждаться «вопросы, поставленные азербайджанской стороной» о реинтеграции армянской общины Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана.

Скорее всего, это означает, что в обозримом будущем вся территория бывшей советской Нагорно-Карабахской области перейдёт под контроль Баку.

Переговоры были анонсированы вчера после того, как представители самопровозглашённого Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня. Сообщение подтвердило Минобороны Азербайджана. Власти самопровозглашённой республики фактически согласились на все требования азербайджанской стороны, потребовавшей от них распустить военных.

Как сообщает РБК, представители Азербайджана передали властям Нагорного Карабаха поимённый список людей, которые должны быть переданы Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению. Среди них – бывшие руководители непризнанной республики, а также государственные и военные деятели, пишет армянская газета Hraparak cо ссылкой на источники.

В Армении продолжаются протесты против решения правительства не оказывать сопротивления азербайджанской армии в непризнанной республике Нагорный Карабах (армянское название – Арцах).