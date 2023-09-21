В Евлахе проходят переговоры делегаций Баку и армян Карабаха

В азербайджанский город Евлах прибыла делегация армян Нагорного Карабаха для участия в переговорах с представителями властей Азербайджана. По данным азербайджанского агентства Trend, делегацию армян сопровождают российские военные.
Власти Азербайджана на встрече представляют ответственный по контактам с армянскими жителями Карабахского региона Рамин Мамедов, заместитель специального представителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов. Армян Карабаха представляют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что на встрече будут обсуждаться «вопросы, поставленные азербайджанской стороной» о реинтеграции армянской общины Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана.
Скорее всего, это означает, что в обозримом будущем вся территория бывшей советской Нагорно-Карабахской области перейдёт под контроль Баку.
Переговоры были анонсированы вчера после того, как представители самопровозглашённого Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня. Сообщение подтвердило Минобороны Азербайджана. Власти самопровозглашённой республики фактически согласились на все требования азербайджанской стороны, потребовавшей от них распустить военных.
Как сообщает РБК, представители Азербайджана передали властям Нагорного Карабаха поимённый список людей, которые должны быть переданы Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению. Среди них – бывшие руководители непризнанной республики, а также государственные и военные деятели, пишет армянская газета Hraparak cо ссылкой на источники.
В Армении продолжаются протесты против решения правительства не оказывать сопротивления азербайджанской армии в непризнанной республике Нагорный Карабах (армянское название – Арцах).
- 19 сентября азербайджанская армия объявила о проведении военной операции в Карабахе с целью «восстановление конституционного строя». Сообщалось об ударах по объектам армянской и карабахской армий. Ереван присутствие своих военных в Карабахе отрицает.
- В Кремле, комментируя события в Карабахе, заявили, что «де-юре речь идёт о действиях Азербайджана на своей территории». Упреки Еревана в бездействии Москвы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенными.
- Территория Нагорного Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе были размещены российские военные.