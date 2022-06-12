В европейских столицах прошли акции протеста, приуроченные ко Дню России 

В воскресенье в нескольких европейских столицах прошли антивоенные акции, организованные, в основном, российскими эмигрантами и приуроченные ко Дню России. Самые массовые из них, с числом участников от ста до пятисот человек, состоялись в Лондоне, Варшаве, Берлине, Хельсинки, Париже, Праге, Вене, Тбилиси и Ереване.

Отмечается, что в уличном шествии в столице Великобритании вместе приняли участие эмигранты из России, беженцы из Украины и местные жители. Они прошли от Арки Веллингтона до здания российского посольства, скандируя: «Свободу России, мир Украине», «Путин и Лукашенко - террористы», «Россияне хотят мира» и «Путин - убийца».

В Варшаве организаторы акции назвали ее «День России без путинизма». Участники шествия начали его от посольства Украины и дошли до посольства России.

В Тбилиси акция прошла у бывшего здания посольства России. Участники принесли на нее так называемые альтернативные российские флаги, бело-сине-белые, а также нарисовали «народный алфавит», в котором каждая буква обозначала слово, символизирующее путинскую Россию - например, «П» - «пытки», «У» - «убийства», «Ц» - «цензура».

Еще одна акция против российской военной агрессии прошла в Киеве. Активисты вывесили на здание бывшего посольства РФ полотно с надписью «Последний День России», а вокруг него установили могильные кресты.