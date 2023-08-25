В Финляндии задержан один из лидеров «Русича», неонацист Ян Петровский

В Финляндии полиция задержала радикального националиста Яна Петровского, одного из командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», которое воюет на стороне России в Украине. Его подозревают в совершении военных преступлений в Украине в 2014-2015 годах. Об этом сообщает телеканал MTV3.

По сведениям журналистов, гражданин России находится под стражей. Украина обратилась с запросом об его экстрадиции.

Посольство России «проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению Киева», передаёт РИА «Новости».

Украинские правоохранительные органы обвиняют Петровского, который воевал на стороне сепаратистов «ДНР», в преступлениях, совершенных в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах, в том числе в пытках и убийстве пленных. Эта боевая группа участвовала в столкновениях с украинским добровольческим батальоном «Айдар» в сентябре 2014 года.

Бойцы ДШРГ «Русич» задействованы и в нынешнем полномасштабном вторжении в Украину. На группировку и ее руководителей Мильчакова и Петровского в сентябре прошлого года были наложены санкции США за «особую жестокость», проявленную ими во время боев в Харьковской области после начала российской агрессии.

В декабре в отношении командиров «Русича» были введены санкции Евросоюза в связи с предполагаемой причастностью группировки к ЧВК «Вагнер».

Петровского ранее уже задерживали в стране Евросоюза. Это произошло в 2016 году в Норвегии, где он жил с 2004 года. Его нахождение в Норвегии было признано угрозой национальной безопасности, и он был депортирован.