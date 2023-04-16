В Финляндии запущен крупнейший в Европе ядерный реактор

В Финляндии в ночь на воскресенье запущен в эксплуатацию крупнейший в Европе ядерный реактор. Он стал третьим энергоблоком атомной электростанции на острове Олкилуото.

Мощность реактора - 1600 гигаватт. Он покроет 14 процентов энергопотребления страны. С введением его в эксплуатацию АЭС Олкилуото будет производить 30 процентов всей финской электроэнергии. Финские энергетики надеются, что это приведет к снижению цен на электричество и уменьшению импорта электроэнергии из соседних стран - Норвегии и Швеции. В год реактор будет производить 12 тераватт-часов электроэнергии. Этого достаточно, например, для отопления 5,2 миллионов квартир.

Строительство реактора началось в 2005 году. Первоначально его запуск планировался на 2009 год, но много раз переносился из-за технических сложностей.

Запуск реактора также полностью покроет дефицит, вызванный остановкой импорта электроэнергии в Финляндию из России. В мае 2022 года российская государственная компания «Интер РАО» прекратила поставки электричества в Финляндию, поскольку из-за санкций, наложенных на Россию Евросоюзом после ее вторжения в Украину, Финляндия больше не оплачивала импорт.