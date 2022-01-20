В ФРГ начали расследование в отношении президиума партии «Зелёных»

Прокуратура Берлина ведет расследование в отношении руководителей немецкой партии "Зеленые", в том числе сопредседателей партии Анналены Бербок и Роберта Хабека, которые занимают посты главы МИД и министра экономики в новом правительстве Германии. Об этом со ссылкой на источники сообщает в среду журнал Der Spiegel.

По данным издания, представители президиума партии в 2020 году незаконно получили так называемые коронавирусные надбавки в размере полутора тысяч евро каждый. Президиум партии сам определил себе эти бонусы и выплатил их.

И прокуратура, и партия подтвердили изданию, что расследование ведется. В пресс-службе "Зелёных" сказали, что надбавка была выплачена всем сотрудникам головного офиса партии и руководителям, но членам президиума премии были выплачены повторно. Выплаченные средства тем временем уже вернули.

Тема специальных выплат в связи с пандемией оказалась в центре внимания во время прошлогодней избирательной кампании, когда Бербок, баллотировалась на пост канцлера. Она подверглась критике за то, что не задекларировала полученную сумму. В мае в ходе ток-шоу Бербок сообщила, что речь о выплате так называемого "рождественского бонуса", который она задекларировала. Единственное, чего она не сделала - это не сообщила о выплате спикеру бундестага, что должна была сделать.

Как отмечает DW, "Зелёным" уже приходилось оправдываться за спецвыплаты в 2019 году, которые объяснялись, в частности, хорошими результатами партии на европейских выборах.