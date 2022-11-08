В ФРГ прошли обыски в офисах банка UBS по делу Алишера Усманова

Полиция Германии провела обыски в отделениях крупнейшего швейцарского банка UBS - по делу российского миллиардера Алишера Усманова. Следственные действия прошли во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене.

Об этом сообщается во вторник со ссылкой на издание Der Spiegel. Федеральная прокуратура ФРГ подозревает Усманова в уклонении от уплаты налогов, нарушении законодательства о внешней торговле и отмывании денег.

Как отмечает «Немецкая волна», Алишер Усманов попал под санкции Европейского Союза после начала российской агрессии в Украине. Forbes оценивает его состояние в 14,6 миллиарда долларов США.

За последние несколько месяцев сотрудники немецкого Федерального ведомства по уголовным делам собрали почти сотню отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые предположительно имеют отношение к операциям Усманова. О сомнительных транзакциях, по информации в СМИ, власти извещал и банк UBS.

Что касается обысков в UBS, то следователей интересуют операции по счетам с 2018 по 2020 годы на общую сумму более 2 миллионов евро.

Представитель Усманова заявил журналистам, что бизнесмен невиновен, платит налоги в России и занимается благотворительностью. Der Spiegel пишет, что немецкие власти считают миллиардера плательщиком налогов в ФРГ, поскольку тот до войны подолгу жил в своей баварской резиденции на озере Тегернзе.