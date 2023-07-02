В Гааге напали на посольство Беларуси. Подозреваемый задержан

В Гааге в ночь на воскресенье совершено нападение на посольство Беларуси. Окна в здании были выбиты, а на фасаде появились надписи «Лука - террорист», «Гаага ждет», «Жыве Беларусь». Надписи были сделаны на надписи сделаны на английском и белорусском языках, отмечает Белорусская служба Радио Свобода.

Полиция задержала 31-летнего подозреваемого в вандализме. В МИД Беларуси акт вандализма подтвердили, уточнив, что в здании было выбито стекло и загрязнен фасад.

По информации телеканала Omroep West, к полудню воскресенья часть надписей уже стерли, а окна временно закрыли картоном.

Местные журналисты пишут, что нападение, скорее всего, произошло из-за несогласия с политикой авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко. В этой связи медиа напоминают, что Лукашенко - близкий соратник президента России, и что он поддерживает Владимира Путина, начавшего войну против Украины. В самой Беларуси Лукашенко продолжает массовые политические репрессии против критиков его режима.

Одновременно приводятся слова депутата парламента Нидерландов Сьерда Сьердсмы, который осудил нападение на белорусское посольство на своей странице в твиттере. «Как бы справедливо вы не злились на режимы Беларуси, России или других стран, не нападайте на их посольства или резиденции. Вы никому не помогаете и лишь делаете пребывание наших дипломатов в этих странах менее безопасным», - написал Сьердсма.