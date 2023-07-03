В Гааге открылся центр по расследованию преступлений в Украине

В Гааге в понедельник, 3 июля, открылся международный офис по расследованию преступлений, в которых обвиняют Россию в ходе её полномасштабной войны против Украины. Эту структуру рассматривают как первый шаг на пути к созданию трибунала над российскими лидерами.
Официальное название новой структуры - Международный центр по расследованию преступлений агрессии. В работе центра участвуют прокуроры из Украины, Евросоюза, США, Международного уголовного суда. Как предполагается, они займутся сбором доказательств в качестве промежуточного этапа к последующему запуску специального трибунала.
Международный уголовный суд (МУС), также базирующийся в Гааге, не имеет мандата на расследование более широкого преступления агрессии. МУС занимается более конкретными военными преступления и преступлениями против человечности в Украине, отмечает France-Presse. В марте нынешнего года МУС, юрисдикции которого Москва не признаёт, выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина - в связи с предполагаемой насильственной депортацией детей с оккупированных территорий Украины.
Киев призвал к созданию международного трибунала после того, как заявил о получении убедительных доказательств военных преступлений в пригороде Киева Буча, из которой российские войска вышли в апреле 2022 года. Обвинения в расправах над мирными жителями в Буче Минобороны России категорически отвергло. В России против тех, кто делился сведениями о насилии в Буче, возбуждены десятки уголовных и сотни административных дел. Многие обвиняемые приговорены к длительным срокам заключения.
- В выпущенном в марте докладе, подготовленном под эгидой Совета ООН по правам человека, говорилось, что Россия совершила множество военных преступлений и, возможно, преступлений против человечности во многих регионах Украины. Одновременно международные эксперты зафиксировали небольшое количество очевидных нарушений со стороны солдат вооружённых сил Украины. Как минимум одно квалифицировали как неизбирательное, не менее двух – как военные преступления. Отмечалось, что речь идёт о случаях расстрела пленных украинскими военнослужащими.