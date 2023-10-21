В Газу отправились первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью

Первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через контрольно-пропускной пункт Рафах со стороны Египта.

Груз сопровождали сотрудники Красного полумесяца. Они сообщили, что в первую очередь в Газу отправили лекарства и медицинские препараты, необходимые для оказания экстренной помощи палестинцам, получившим ранения в ходе обострившегося конфликта радикальной палестинской группировки ХАМАС с Израилем.

В ООН заявили, что для жителей сектора требуется не менее 100 грузовиков, но Израиль разрешил въезд лишь 20.

Всего у погранперехода Рафах находятся 175 машин с гуманитарной помощью. Это единственный КПП на границе с Газой, через который Израиль согласился пропустить грузы.

7 октября группировки ХАМАС и «Исламский джихад», признанные террористическими во многих странах мира, напали на юг Израиля. Жертвами джихадистов в Израиле стали 1400 человек. Число раненых превышает четыре с половиной тысячи.

Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию «Железные мечи» и стала атаковать цели в секторе Газа с воздуха. По данным подконтрольных ХАМАС властей, в Газе погибли более четырех тысяч человек. Более 200 человек были захвачены джихадистами и увезены в Газу.

Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию «Железные мечи» и стала атаковать цели в секторе Газа с воздуха. По данным подконтрольных ХАМАС властей, в Газе погибли более четырех тысяч человек. Более 13 тысяч человек получили ранения.

Израиль в ожидании наземной операции в Газе призвал мирное население эвакуироваться на юг сектора. По последним данным ООН, свои дома покинули почти полтора миллиона жителей сектора. На начало 2023 года в регионе проживали около двух миллионов человек