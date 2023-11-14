В Бундестаге расформируют фракцию Левой партии

В германском парламенте Бундестаге в начале декабря планируют расформировать фракцию Левой партии.

Выход из партии Сары Вагенкнехт и ее восьми соратников привел к количественному сокращению соотношения мандатов. В результате оказалось, что у фракции Левой партии недостаточно членов для того, чтобы остаться в парламенте. 14 ноября на собрании фракции было принято решение о ее роспуске 6 декабря, немногим менее, чем за два года до официального окончания избирательного периода.

Для сохранения фракции необходимо, чтобы в Бундестаге осталось не меньше 37 депутатов. Однако после заявлений соратников Сары Вагенкнехт о выходе из партии это не представляется возможным. После роспуска фракции потеряют работу более 100 сотрудников Бундестага.

Ожидается, что теперь образуются две парламентские группы: 28 депутатов Левой партии и Сара Вагенкнехт со своими соратниками. Глава фракции Дитмар Барч заявил, что соответствующая работа должна завершиться как можно быстрее. Парламентские группы будут иметь меньше полномочий и получат меньше финансовой поддержки из госбюджета. Для начала функционирования групп необходимо решение Бундестага.

Роспуск фракции станет переломным моментом для Левой партии. Ее фракция была образована в 2005 году из двух прежних левых партий – Избирательной инициативы «Работа и социальная справедливость» и Партии демократического социализма. В 2007 году партии объединились. Теперь от Левой откололась группа под руководством Сары Вагенкнехт. Появившийся после этого Союз Сары Вагенкнехт собирает деньги для регистрации новой партии.

Расформирование фракции одной партии до окончания избирательного периода – беспрецедентный в истории Бундестага случай. Подобные процессы бывают только после проигрыша в выборах. Окончательная ликвидация фракции может длиться несколько лет, поскольку должны быть расторгнуты многочисленные договоры.

По информации из Бундестага, фракция Левой партии в 2022 году получила около 11,5 млн евро государственной поддержки. Около 9,3 млн было потрачено на зарплаты сотрудников и депутатов. Предполагается, что некоторые из 108 сотрудников найдут новую работу в обеих парламентских группах.