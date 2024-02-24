В годовщину депортации ингушей Украина признала их право на государственность

Верховная Рада Украины признала право ингушского народа на создание своего государства. За постановление «О признании права ингушского народа на создание независимого суверенного национального государства, осуждение преступлений России против ингушей и восстановление территориальной целостности Ингушетии» проголосовали 248 депутатов при необходимых 226, сообщает Кавказ.Реалии.

В тексте постановления приведен ряд оснований для его принятия. В частности, отмечено, что «Россия не считается с результатами референдума «О создании Ингушской республики в составе РСФСР с возвращением незаконно отчужденных ингушских земель со столицей в городе Владикавказ» от 30 ноября 1991 года, на котором подавляющее большинство ингушей высказались за восстановление территориальной целостности».

При этом, как указано в документе, «в 1992 году во время столкновений между осетинами и ингушами вооруженные силы и МВД России действовали на стороне осетин и совершали массовые преступления, подпадающие под определение преступлений против человечности».

Также подчеркивается, что «Россия ликвидирует государствообразующие институты ингушей (должность президента и всенародные выборы, конституционный суд, муфтият и совет тейпов), продолжает урезать территорию республики, усиливает репрессии и уничтожение национальной идентичности ингушей», а Комитет ингушской независимости провозгласил «Декларацию сторонников независимости Ингушетии», в которой было заявлено стремление выйти из состава России.

Председатель Верховной Рады должен разослать текст постановления представителям международного сообщества и призвать их поддержать право ингушей на свое государство.

Представители одной из фракций предлагали перенести голосование за проект постановления о признании права ингушей на государственность на июль, чтобы приурочить принятие постановления к годовщине создания автономии чеченцев и ингушей в составе России. Однако большинство депутатов настояло на голосовании в день 80-й годовщины депортации вайнахов в Центральную Азию.

Глава депутатского объединения «За свободный Кавказ» Алексей Гончаренко в комментарии сайту Кавказ.Реалии отметил, что Принятое постановление украинского парламента в очередной раз акцентирует внимание на том, что «Российская империя (Российская Федерация) должна быть разрушена», а завоеванные ею народы обрести свободу.

«В Украине поддерживают стремление ингушей к восстановлению территориальной целостности и национальной идентичности. Мы осудили депортацию 1944 года и репрессии Советской власти. Мы должны поддерживать все свободные народы, которые стремится покорить и уничтожить Россия», – сказал Гончаренко.