В городах и странах мира проходят акции памяти Алексея Навального

1 марта в Москве состоялись похороны оппозиционного политика Алексея Навального, умершего 16 февраля в колонии особого режима в заполярном посёлке Харп. На похороны пришли тысячи москвичей, в десятках городов России местные жители приносили цветы к стихийным мемориалам. Акции памяти Навального проходят также во многих городах и странах мира.

В Иерусалиме служители Александровского подворья провели панихиду по Навальному у Порога Судных Врат — православной святыни на территории подворья. Считается, что порог этих древних ворот переступал Христос, идя на казнь.

В Тбилиси и Батуми люди приносят цветы и свечи к стихийным мемориалам. В столице Грузии с Навальным прощаются у секции интересов России в посольстве Швейцарии (у России нет своего посольства в Тбилиси, дипломатические отношения между странами были разорваны в 2008 году после вооружённого конфликта между ними).

К российскому посольству приносят цветы в Ереване.

И к консульству России в Алматы.

В Праге у российского посольства собрались десятки человек с цветами. Они устроили импровизированный концерт. Площадь у посольства носит имя Бориса Немцова - она была так именована в 2020 году по просьбам горожан. Имя Немцова носит и сквер у российского посольства в Вильнюсе - сегодня туда тоже несут цветы в память о Навальном.

Команда Навального призвала тех, кто не может проститься с политиком в Москве, приходить к мемориалам в своих городах к 19 часам по местному времени. Акции памяти уже объявлены во многих городах Европы.