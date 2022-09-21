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В городах России проходят акции против мобилизации. Есть задержанные
В городах России проходят акции против мобилизации. В Сибири и на Дальнем Востоке люди выходят на центральные площади городов без лозунгов и плакатов, опасаясь задержаний. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на собственных корреспондентов.
В Хабаровске на акцию против мобилизации вышли 12 человек. Они стоят молча, без плакатов. Корреспонденту Сибирь.Реалии они сообщили, что шокированы новостью о мобилизации. Называть свои имена пикетчики отказываются, опасаясь преследования.
В Якутске после объявления о мобилизации вечером 21 сентября на площади в центре собралось несколько человек.
В Иркутске, как сообщает Сибирь.Реалии, были задержаны около 10 человек, всего на центральную площадь вышли несколько десятков. Больше всего задержанных - более 30 - по данным ОВД-Инфо, в Томске. Всего на 17.00 мск ОВД-Инфо сообщает о более чем 60 задержанных в примерно 10 городах.
В Улан-Удэ люди пришли на акцию с самодельными плакатами, собрались несколько десятков человек. Полиция призвала убрать плакаты, о задержаниях не сообщалось.
Ранее российское оппозиционное движение "Весна" и сторонники Алексея Навального призвали граждан России выходить на акции протеста против мобилизации, а в интернете появилась петиция против частичной и полной мобилизации. На момент написания новости её подписали более 200 тысяч человек.
Прокуратура Москвы пригрозила жителям города административным наказанием и уголовными сроками до 15 лет лишения свободы за участие и организацию митингов или призывы к ним.
В то же время в Санкт-Петербурге районные администрации поручили муниципалитетам найти людей, которые смогут принять участие в митинге в поддержку проведения референдумов на оккупированных Россией украинских территориях. Об этом сообщает "Ротонда" со ссылкой на несколько муниципалитетов. Собеседники издания рассказали, что администрации требуют от них по 5–10 человек.
- Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил, обращаясь к россиянам, о частичной мобилизации "в связи с ситуацией в Украине". Российский глава заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, а также имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу, выступивший после президента, заявил, что у России "огромный мобилизационный ресурс", и отметил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов".
- 24 февраля Путин объявил о проведении так называемой специальной военной операции на территории Украины с целью "демилитаризации и денацификации Украины", что стало началом полномасштабного военного вторжения в соседнее государство.
Другие новости дня
Кадыров заявил о задержании женщин на митинге в Грозном
Рамзан Кадыров заявил об участии 15-20 женщин в антивоенном митинге в Грозном – ранее власти республики отрицали, что акция планируется. Правозащитники сообщали о задержаниях. Глава Чечни косвенно подтвердил эту информацию, сказав, что у него состоялся разговор с вышедшими на митинг.
По данным Кавказ.Реалии, митинг 21 сентября стал практически первой за годы правления Кадырова акцией против действий местных властей.
Согласно сообщению, которое Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале, у трех из 20 женщин сыновья принимают участие в войне в Украине. У двоих из них – это единственные сыновья.
"Мы изначально сказали, что единственного сына мы не будем брать. Как так получилось, не знаю, [что] двое из них [отправили] единственных сыновей. Еще 15-20 женщин, которые получили копейки от европейских организаций, тоже вышли, и на вопрос, почему они сегодня вышли на площадь, они стали задавать вопросы жилищные, коммунальные, социальные. Я сказал, что если нет мужчин дома, чтобы обеспечить им достойный сегодняшний и завтрашний день, эти мужчины должны находиться на территории специальной военной операции (так власти РФ называют войну с Украиной. – Прим.)", – заявил глава Чечни.
Кадыров не привел никаких доказательств о получении женщинами денег "от европейских организаций".
Он также призвал жителей республики не выходить на антивоенные протесты, а тех, кто все же выйдет, назвал "врагами народа" и потребовал отправлять в зону боевых действий. Как утверждает Кадыров, в подконтрольной ему республике нет ни одного случая отказа от участия в боевых действиях, а все отправленные военные уехали в Украину добровольно.
По данным чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, запланированная на 10:00 акция не состоялась, площадь перед мечетью была оцеплена и огорожена мобильным забором. Позже в оппозиционном телеграм-канале 1ADAT появилась информация о задержании женщин, которые стали собираться на площади в 9:30 до официального начала митинга. Сообщалось, что их удерживают в мэрии Грозного, где присутствуют журналисты ЧГТРК "Грозный".
- Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране будет объявлена частичная мобилизация. Указ об этом подписан, заявил президент в ходе обращения к россиянам утром 21 сентября. Призыву будут подлежать только граждане из запаса и проходившие военную службу. Перед отправкой они пройдут дополнительную подготовку.
- После подписания администрацией главы республики указа об осенней мобилизации "основного и резервного составов призывной комиссии", в Чечне активно идет рассылка обращений с просьбой не отправлять их сыновей на войну. В частности, подобное обращение ранее было опубликовано в телеграм-канале "Другой Кавказ". Неизвестный автор пишет: "Рамзан Ахматович, наш уважаемый глава, у нас к вам просьба наших парней, наших братьев, наших детей оставить дома. Многих из них и так покалечило, многие погибли на этой войне…"
- Правозащитники заявляют, что "добровольцами" в Чечне вынуждают стать и людей с инвалидностью или судимостями. Одними из первых о принуждении воевать сообщило движение 1ADAT: по словам его представителей, в Чечне похищают молодых людей и под угрозами уголовного преследования заставляют уезжать в Украину или требуют крупные суммы денег за освобождение.
Экс-телеведущая Жанна Агалакова отказалась от российских наград
Бывшая телеведущая российского "Первого канала" Жанна Агалакова объявила, что возвращает все свои российские государственные награды. На своей странице в фейсбуке Агалакова опубликовала фото наград с запиской, адресованной президенту России Владимиру Путину, в которой она заявляет, что правительство Путина "ведет страну к гибели", и что его награды она считает неприемлемыми. На соседнем фото она показала почтовую квитанцию на бандероль с адресом "Москва, Кремль, Владимиру Путину", которой отправила награды и удостоверения к ним.
Жанна Агалакова вела информационные программы на "Первом канале" более 20 лет. Она уволилась после начала вооруженного вторжения России в Украину, назвав работу официальных российских СМИ "зомбированием", и покинула страну. Агалакова была награждена Орденом Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени. Также Агалакова - лауреат национальной телевизионной премии "ТЭФИ".
- После начала полномасштабного военного вторжения на территорию Украины власти России ввели в уголовный и административный кодексы несколько новых статей – о дискредитации действий российской армии и распространении ложных сведений о ней. По оценке правозащитников, с 24 февраля в России заблокировали более 138 тысяч независимых СМИ и интернет-ресурсов, были задержаны более 16 тысяч человек, так или иначе протестовавших против войны. В стране фактически введена военная цензура, запрещающая говорить о так называемой спецоперации не с государственных позиций.
Роскомнадзор пообещал блокировать СМИ за дискредитацию мобилизации
Роскомнадзор пригрозил блокировать СМИ за распространение информации о мобилизации, полученной не из официальных источников.
При подготовке материалов о мобилизации следует "использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти", говорится в заявлении Роскомнадзора.
Распространение информации из других источников – ложной, по мнению Роскомнадзора, – "влечёт за собой незамедлительную блокировку таких материалов", предупреждает ведомство. Из-за того, что практически все сайты работают по шифрованному протоколу HTTPS, заблокировать одну его страницу невозможно – блокируется доступ ко всему ресурсу.
Своё требование Роскомнадзор мотивирует законом. В документе указано, что к запрещённой для публикации относятся среди прочего "призывы к воспрепятствованию использования вооружённых сил России в целях поддержания международного мира и безопасности". Согласно методичкам Минюста, такие высказывания дискредитируют российскую армию.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране "частичную" мобилизацию и подписал соответствующий указ. Из документа не следует, что мобилизация является частичной, так как никакими параметрами она не ограничена.
- С начала войны за освещение войны в Украине, отличное от версии Минобороны, было заблокировано более семи тысяч сайтов, в том числе медиапроекты Радио Свобода – Север.Реалии, Сибирь.Реалии, Idel.Реалии, а также другие крупные СМИ, среди которых "Медуза", DOXA, "Медиазона".
В Грузии вновь подтвердили, что не введут визовый режим для россиян
Власти Грузии не рассматривают возможность введения визового режима для россиян после объявления в РФ частичной военной мобилизации. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Ранее он неоднократно заявлял, что Грузия не введет визовый режим для россиян.
Кобахидзе говорит, что Тбилиси уделяет большое внимание обеспечению государственной безопасности, и ситуация находится под полным контролем.
«Дважды прошла кампания о том, что российские туристы якобы представляют серьезную угрозу, и оба раза оказывалось, что эта кампания была совершенно безосновательной, фальшивой, искусственной и имела политические цели», – отметил Кобахидзе.
- Ранее сообщалось, что Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих граждан РФ. По данным фонда «Свободная Россия», на границе разворачивают по несколько десятков россиян в день. Среди них – оппозиционеры и журналисты.
- Оппозиционные партии и неправительственные организации в августе предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России, считая чрезмерный и неконтролируемый приток граждан этой страны в Грузию угрозой национальной безопасности.
- Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сегодня заявил, что Рига не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, желающим избежать мобилизации в армию или пропускать их через границу в случае, если у них уже есть шенгенская виза. Он объяснил это «соображениями безопасности».
Немецкая полиция обыскала дома российского миллиардера Алишера Усманова
Немецкая федеральная полиция в среду обыскала несколько объектов недвижимости, предположительно связанных с российским миллиардером Алишером Усмановым, в том числе его виллу на озере Тегернзе в Баварии. Его подозревают в нарушении санкционного режима, сообщили представители следствия на пресс-конференции в Мюнхене.
Обыски прошли в четырёх федеральных землях на 24 объектах, в спецоперации участвовали 250 человек, сообщил представитель прокуратуры. Как считает следствие, Усманов мог нарушить санкции, оплачивая охрану своего имущества охранной компании уже после попадания в санкционный список.
Подозреваемыми, кроме миллиардера, проходят ещё четыре человека, которые предоставляли услуги по обеспечению безопасности или содействовали им, их подозревают в пособничестве и подстрекательстве к нарушению закона. Журнал Der Spiegel утверждает, что миллиардер может подозреваться и в налоговых преступлениях.
69-летний Усманов — один из богатейших людей России, журнал Forbes оценивает его состояние в 11,5 миллиарда долларов. В феврале, после начала широкомасштабного вторжения России в Украину, он попал в международные санкционные списки, в том числе в Евросоюзе. Его обвинили в близости к Кремлю и поддержке режима. В мае он обжаловал санкции в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге. Отменить их от блока требовала Венгрия, сообщалось в сентябре.
Заседание абхазского Совбеза пройдет 22 сентября
Заседание Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия под председательством президента Аслана Бжания пройдет завтра, 22 сентября.
По информации пресс-службы абхазского лидера, «на повестке дня – выработка дополнительных мер по обеспечению безопасности страны».
Ранее о решении провести заседание Совбеза объявил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он сказал, что ситуация в регионе взрывоопасная, а вероятность войны с Грузией достаточно высокая.
Седьмой пункт указа Путина о частичной мобилизации засекречен
Один из пунктов подписанного Владимиром Путиным указа «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» засекречен.
В документе, который опубликован на сайте Кремля, за шестым пунктом следует восьмой.
В версии, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации, на нем стоит гриф «для служебного пользования», пишет русская служба Би-би-си.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание седьмого пункта, пишет РИА Новости.
«Я единственное что вам могу сказать... Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал – 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек. И тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно», – сказал Песков.
Согласно опубликованному указу, в период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы. Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определит Минобороны для каждого региона. Право на отсрочку от призыва получили граждане, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну в Украину будут призваны 300 тысяч резервистов. Он добавил, что мобилизации «подлежат те, кто отслужил, имеет военную специальность и боевой опыт, а это 1% от общего мобилизационного ресурса». Министр обороны заверил, что мобилизация не коснется студентов и срочников.
Однако в указе о мобилизации детально не описаны категории граждан, которые подлежат мобилизации, обращает внимание правозащитник Павел Чиков. По его словам, документ позволяет провести мобилизацию неограниченного числа военнообязанных.
«Сформулирован максимально широко. Президент оставляет свободу усмотрения министру обороны. Фактически Минобороны РФ будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять на войну. Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение», – написал Чиков.
В Армении прекратили обслуживание карт «Мир» – СМИ
Армянские СМИ сообщили, что обслуживание карт «Мир» в республике прекращено. В частности, держатели карт не могут обналичить суммы в банкоматах.
В Центральном банке Армении заявили, что армянские коммерческие банки будут самостоятельно принимать решения относительно обслуживания карт российской платежной системы в связи с санкциями против РФ.
«Коммерческие банки самостоятельно управляют своими рисками, в том числе связанными с санкциями. Что касается изменений в процессе обслуживания клиентов, то коммерческие банки в случае изменения своих условий обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке», – заявили в Центральном банке.
Ранее стало известно, что карты «Мир» перестали принимать Народный банк Казахстана («Халык банк») и вьетнамский BIDV – на фоне предупреждения министерства финансов США о готовности ввести санкции за поддержку использования российской платежной системы за пределами России.
19 сентября временно приостановили работу с российской платёжной системой «Мир» два турецких банка – крупнейший частный банк Турции Iş Bankası и DenizBank.
На прошлой неделе издание Financial Times сообщало, что США и ЕС оказывают давление на Турцию из-за её сотрудничества с российскими банками и, в частности, с российской платёжной системой «Мир», которая позволяла россиянам обходить введённые после начала войны в Украине санкции.
В Госдепартаменте США заявляли, что страна намерена бороться с уклонением от введенных против России санкций не только в Турции, но и в странах Южного Кавказа и Центральной Азии.
На сайте платежной системы больше не указаны страны, в которых принимают карты «Мир», обращает внимание газета «Известия».
Ранее отмечалось, что с платежной системой сотрудничают банки Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Обсуждалось подключение к системе Ирана, Мьянмы, Нигерии, Бахрейна, Таиланда, Индии, Азербайджана, Китая, Египта.
«Смерть диктатору!» – в Иране продолжаются протесты
Протестующие в Иране стали выкрикивать политические лозунги "Смерть диктатору!" и "Хаменеи будет свергнут!", направленные на лидера страны – Великого аятоллу Али Хаменеи. За такие высказывания протестующих могут арестовать, посадить в тюрьму и даже приговорить к смертной казни.
Протесты в Иране, в том числе в столице страны – Тегеране, начались после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. 13 сентября её задержала полиция нравов за распущенный хиджаб, через несколько часов Амини госпитализировали в состоянии комы, а спустя три дня объявили о её смерти из-за "внезапного сердечного приступа".
По сообщениям очевидцев, которые цитирует Управление ООН по правам человека, полицейские били Амини головой об автомобиль и избивали её дубинками. По словам родственников Амини, у неё никогда не было проблем с сердцем, им также не позволили увидеть тело Амини перед похоронами.
Сотни иранцев, среди которых много молодёжи, вышли на улицы Тегерана, Секкеза – родного города девушки и других городов, протестуя против полицейского насилия и шире – против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием.
В ходе протестов несколько женщин сорвали с себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе, две женщины их публично сожгли, ещё как минимум одна протестующая отрезала себе волосы. На некоторых демонстрациях полиция применила слезоточивый газ, гвардейцы избивали протестующих дубинками, слышались звуки стрельбы. Протестующие поджигали шины и бросали камни в полицейских.
Иранские лидеры пообещали провести расследование гибели Амини. В протестах они обвинили иностранное вмешательство, не уточнив названия вмешивающихся стран, и оппозицию из-за рубежа: якобы те использовали смерть Амини для разжигания общественных беспорядков.
- Согласно правилам, принятым после иранской революции 1979 года, женщины обязаны скромно одеваться на публике, носить хиджаб и длинный свободный халат. За соблюдением правил следит полиция нравов, в которую входят как мужчины, так и женщины.
- Предыдущий президент Ирана Хасан Рухани обвинил полицию нравов в "чрезмерной агрессивности". В 2017 году глава полиции заявил, что женщин больше не будут арестовывать за нарушение дресс-кода.
- Однако с августа 2021 года, с начала президенства Ибрахима Раиси, ситуация вновь ужесточилась. Управление ООН по правам человека сообщает, что полиция нравов оскорбляет молодых женщин, даёт им пощёчины, избивает дубинками и заталкивает в полицейские машины.
Латвия заявила об отказе впускать избегающих мобилизации граждан России
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Рига не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, желающим избежать мобилизации в армию или пропускать их через границу в случае, если у них уже есть шенгенская виза. Он объяснил это "соображениями безопасности". Запись опубликована в его твиттере 21 сентября.
С 19 сентября страны Балтии, включая Латвию, закрыли границу для граждан России с шенгенскими визами. Ранее заявлялось, что выдача гуманитарных виз, которые, в частности, выдаются людям под угрозой преследования со стороны государства, продолжится.
21 сентября в России президент Владимир Путин объявил мобилизацию в России. Указ был опубликован на сайте Кремля. Это было объяснено необходимостью продолжить боевые действия в Украине. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призваны будут 300 тысяч человек.
Днём ранее, 20 сентября, Госдума в экстренном порядке приняла поправки в Уголовный кодекс, которые, в частности, вводят уголовное наказание для граждан, отказывающихся воевать в составе армии. Ожидается, что 21 сентября они будут приняты Советом Федерации и подписаны Путиным.
Индекс Мосбиржи рухнул почти на 10% после объявления мобилизации
После объявления президентом России частичной мобилизации в стране индекс Московской биржи опустился ниже 2 100 пунктов. На таких уровнях он торгуется впервые с 24 февраля, когда началось российское военное вторжение в Украину. Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 15 августа, отмечает ТАСС. Курсы доллара и евро к рублю растут.
Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику. Так, акции "Газпрома" в начале торгов дешевели на 13 процентов. На данный момент в лидерах отката акции "Яндекса" (минус 10 процентов), более чем на 9 процентов снизилась цена на акции "Сургутнефтегаза", "НОВАТЭКа" "Газпром нефти".
В среду утром Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Позже министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призовут 300 тысяч резервистов.
Накануне российский рынок акций завершил день рекордным с февраля обвалом на фоне новостей о проведении 23–27 сентября сепаратистами и оккупационными властями референдумов в некоторых областях Украины по присоединению их территорий к России.
24 февраля, когда российская армия начала вторжение в Украину, рынок акций в России обвалился на 33 процента.
Украина и страны Запада: мобилизация - признак неудач России в войне
Представители Украины прокомментировали объявление в России частичной мобилизации, заявив, что оно является признаком того, что российская армия терпит неудачи на фронте.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал объявление мобилизации "комплексной программой утилизации россиян".
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк задал риторический вопрос, идёт ли "спецоперация", как российские власти называют войну, по плану. Он также отметил, что россияне, рассчитывая разгромить Украину за 3 дня, на 210-й день войны получили мобилизацию.
Президент Украины Владимир Зеленский ещё до объявления мобилизации, но после назначения референдумов о присоединении к России на оккупированных территориях Украины, заявил, что в России не происходит ничего неожиданного, и Киев не меняет свою позицию.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что последние шаги президента РФ Владимира Путина де-факто являются признанием с его стороны, что Россия начала проигрывать в войне. Он заявил, что Путин нарушил свои же обещания не мобилизовывать граждан. "Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть того факта, что сейчас Украина выигрывает в войне, международное сообщество объединено, а Путин становится глобальным изгоем", – заявил Бен Уоллес.
Путин не давал прямых обещаний не объявлять мобилизацию, однако неоднократно заявлял, что в так называемой спецоперации не будут участвовать призывники.
Посол США в Киеве Бриджит Бринк назвала решение России о мобилизации и проведении референдумов "признаками слабости и провала".
Соцсети и СМИ: россияне раскупают авиабилеты в Грузию, Армению, Турцию
После объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации, россияне начали массово раскупать авиабилеты из Москвы в Турцию, Армению и Грузию. Об этом пишут пользователи соцсетей и ряд российских СМИ.
Издание «Вёрстка», сообщило, что прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван были недоступны уже через несколько минут после выступления Путина.
«Ближе к полудню по московскому времени из продажи пропали прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек и Астану. Варианты с пересадками ещё есть», – пишет издание.
Отметим, что после начала российского вторжения в Украину из России прямым рейсом можно улететь лишь в ограниченное число стран. Прямых рейсов из России в Грузию нет с 2020 года. Попасть в Тбилиси из Москвы можно, к примеру, через Армению или Турцию.
По данным портала Aviasales.ru, стоимость билета Москва-Ереван-Тбилиси на 22 сентября составляет около 100 тысяч рублей (1650 долларов).
Грузинская служба Радио Свобода пишет, что билеты через третьи страны из Москвы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси практически недоступны до 1 октября.
Спрос на авиабилеты начал расти еще вчера – после того, как СМИ анонсировали выступления Владимира Путина и Сергея Шойгу.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в среду заявил, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено. РИА Новости со ссылкой на члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова пишет, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки. Агентство также опровергло сообщение, что в РЖД требуют от мужчин призывного возраста справки из военкомата.
- Указ о мобилизации, подписанный в среду президентом Владимиром Путиным, предоставляет большие полномочия Минобороны. Именно военное ведомство будет определять, какие категории граждан будут призваны, в каком количестве и в каких регионах. Главы регионов должны «обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны».
- Согласно закону о мобилизационной подготовке, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. В указе об ограничении передвижения ничего не говорится.
Движение «Весна» объявило всероссийскую акцию протеста против мобилизации
Движение «Весна» объявило всероссийскую акцию протеста «Нет могилизации» против частичной мобилизации, о которой сегодня сообщил президент РФ Владимир Путин.
Активисты призвали жителей страны выходить на центральные улицы российских городов 21 сентября в 19:00.
«Тысячи российских мужчин – наших отцов, братьев и мужей – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина? Теперь война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью», – сказано в сообщении движения.
Места проведения акции в Москве и Петербурге организаторы сообщат позже, пишет Настоящее время.
Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил частичную мобилизацию в стране, которая начнется с 21 сентября. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Согласно опубликованному указу, в период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы. Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определит Минобороны для каждого региона. Право на отсрочку от призыва получили граждане, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну в Украину будут призваны 300 тысяч резервистов. Он добавил, что мобилизации «подлежат те, кто отслужил, имеет военную специальность и боевой опыт, а это 1% от общего мобилизационного ресурса». Министр обороны заверил, что мобилизация не коснется студентов и срочников.
Однако в указе о мобилизации детально не описаны категории граждан, которые подлежат мобилизации, обращает внимание правозащитник Павел Чиков. По его словам, документ позволяет провести мобилизацию неограниченного числа военнообязанных.
«Сформулирован максимально широко. Президент оставляет свободу усмотрения министру обороны. Фактически Минобороны РФ будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять на войну. Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение», – написал Чиков.
Ранее стало известно, что 23-27 сентября оккупационные российские власти в «ДНР», «ЛНР», контролируемой Россией части Херсонской и Запорожской областей проведут так называемые референдумы о вхождении в состав РФ. Украина неоднократно заявляла, что не признает итоги таких голосований.
Изначально Кремль планировал проведение «референдумов» о вхождении в состав России в нескольких оккупированных регионах Украины 11 сентября: кроме Донецкой и Луганской областей это планировалось также в Херсонской и Запорожской. Однако из-за положения дел на фронте и контрнаступления украинских войск эту идею реализовать не удалось.
Кроме того, 20 сентября Госдума России сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о внесении изменений в УК РФ, согласно которому за добровольную сдачу в плен, мародерство и отказ от участия в боевых или военных действиях, а также невыполнение приказов командующего будут лишать свободы на срок до 15 лет.
Шойгу объявил о мобилизации 300 тысяч резервистов
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в рамках частичной мобилизации, указ о которой подписал в среду президент России Владимир Путин, а армию будут призваны 300 тысяч человек.
Шойгу впервые за несколько месяцев раскрыл официальную оценку потерь российской армии в войне с Украиной. По его словам, в ходе боевых действий с конца февраля погибли 5937 военнослужащих. Это кратно ниже оценок западных разведок и даже ниже, чем число независимо подтверждённых расследователями смертей – по открытым источникам «Медиазоне» и Би-би-си удалось установить факт гибели в Украине более 6 тысяч российских военных.
По словам Шойгу, студентов в ходе мобилизации в армию призывать не будут, она коснётся тех, кто уже отслужил в армии и имеет военно-учётную специальность.
Также министр заявил, что военнослужащие срочной службы не будут отправляться на фронт. Телеканал «Дождь» ранее со ссылкой на матерей военнослужащих-срочников сообщил, что их сыновей собираются отправить на «укрепление границы» с Украиной или уже отправили в приграничные районы Белгородской области.
Численность российской группировки перед вторжением в Украину оценивалась в 150-170 тысяч человек.
- Указ о мобилизации, подписанный в среду президентом Владимиром Путиным, предоставляет большие полномочия Минобороны. Именно военное ведомство будет определять, какие категории граждан будут призваны, в каком количестве и в каких регионах. Главы регионов должны "обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны".
- Согласно закону о мобилизационной подготовке, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. В указе об ограничении передвижения ничего не говорится. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в среду заявил, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено. Издание "Вёрстка" сообщает, что в первые минуты после выступления Путина были раскуплены все авиабилеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.
- Согласно указу Путина, с момента объявления мобилизации резко ограничены основания для военнослужащих-контрактников для ухода с военной службы. Они более не могут уволиться по своему желанию - до завершения мобилизации. Известны многочисленные случаи отказа контрактников участвовать в так называемой спецоперации в Украине.
- Согласно закону, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации мобилизации не подлежат.
- Находящиеся в запасе граждане России распределены по разрядам. К первому разряду, который должен быть мобилизован в первую очередь, относятся солдаты запаса в возрасте до 35 лет и офицеры до 45 (старшие офицеры - до 60) лет.
- Российское оппозиционное движение "Весна" и сторонники Алексея Навального призвали граждан России выходить на акции протеста против мобилизации.
- Путин обосновал необходимость мобилизации тем, что России якобы приходится противостоять в Украине "коллективному Западу" и удерживать фронт протяжённостью более 1000 километров. Мобилизация в России проводится впервые в новейшей истории; в предыдущий раз мобилизация в стране объявлялась указом президиума Верховного совета СССР от 22 июня 1941 года после нападения Германии на Советский Союз.
«Это не блеф» – Путин пригрозил Западу ядерным оружием
При угрозе территориальной целостности Россия использует все методы, включая ядерное оружие, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив: «Это не блеф!».
При этом Путин указывает на высокопоставленных представителей стран НАТО – именно они, по его словам, говорят о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф! Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены», — сказал президент РФ.
Владимир Путин сегодня объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября, отметил российский президент.
Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации
На сайте Кремля опубликован указ Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
В документе, в частности, перечислены основания для увольнения с военной службы в период частичной мобилизации (для военнослужащих, проходящих военную службу, службу по контракту, а также граждан РФ, призванных по мобилизации):
- по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;
- по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе;
- в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.
В документе говорится, что уровень денежного содержания граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
Правительству Российской Федерации поручено осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации; принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
Обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации поручено высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации.
В указе также сказано, что гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
Как отмечает политолог Екатерина Шульман, в опубликованном указе президента мобилизация названа частичной, но никакие ее параметры (территориальные, категориальные) не обозначены.
«По такому тексту призвать можно кого угодно, кроме работников оборонно-промышленного комплекса, у которых есть отсрочка на период работы», — отмечает политолог.
Путин объявил о частичной мобилизации в России
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. По его словам, соответствующий указ уже подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября, отметил российский президент.
«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – заявил он.
Граждане, которых призовут в рамках мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников, пообещал президент.
На сайте Кремля уже опубликован указ Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». В документе, в частности, перечислены основания для увольнения с военной службы в период частичной мобилизации.
20 сентября депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях новые поправки к Уголовному кодексу. Они не только дополняют кодекс понятиями «мобилизация», «военное положение» и «военное время», но и ужесточают наказание за дезертирство, вводят сроки за добровольную сдачу в плен, мародёрство и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере.
Накануне также стало известно, что в пророссийских сепаратистских республиках на востоке Украины, контролируемых Россией Херсонской области и части Запорожской назначены даты референдумов о присоединении к России. Оккупационные власти запланировали их на 23–27 сентября.
Объявление голосований проходит на фоне удачного контрнаступления украинской армии, завершившегося освобождением занятых российскими войсками городов в Харьковской области.
- С начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск в Украину многие военные эксперты отмечают, что достичь поставленных Владимиром Путиным перед армией задач невозможно без дополнительной мобилизации. В Кремле неоднократно заявляли, что не собираются объявлять всеобщую мобилизацию.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести «самомобилизацию» и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине, не дожидаясь объявления Кремлем военного положения. По мнению главы Чечни, если каждый регион подготовит хотя бы одну тысячу добровольцев – «вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок». Его идею поддержали губернаторы четырех регионов России.
- О том, что Кремль усиливает скрытую мобилизацию, говорится в аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). В частности, авторы предполагают, что российские власти решили отказаться от идеи оградить жителей ряда регионов от вербовки в Украину, в первую очередь речь идет о Москве.
США могут передать Душанбе и Ташкенту авиатехнику из Афганистана
США ведут переговоры с Таджикистаном и Узбекистаном, результатом которых может стать передача им более 60 военных самолетов и вертолетов, угнанных летчиками афганских ВВС в августе прошлого года, когда власть в Афганистане захватили талибы, а многие военные предпочли покинуть страну.
Издание Politico со ссылкой на свои источники пишет, что в обмен на передачу авиатехники Вашингтон просит у Душанбе и Ташкента содействия в преследовании подозреваемых в терроризме на афганской территории.
По данным Минобороны США, сейчас в Узбекистане находятся 46 единиц угнанной авиатехники, в Таджикистане – 18. Известны также их модели – это вертолеты Ми-17 и Black Hawk, а также турбовинтовые штурмовики Embraer А-29, пассажирские Pilatus и Cessna. Однако американское ведомство не раскрывает количество единиц каждой из моделей, пишет «Настоящее время».
По словам одного из источников Politico, Вашингтон планирует заключить с центральноазиатскими странами неофициальное соглашение об углублении контактов в области безопасности границ и борьбы с терроризмом. Оно может включать и расширение обмена разведданными, и размещение войск или самолетов в этих странах в качестве регионального плацдарма для наблюдения за террористической деятельностью в Афганистане в долгосрочной перспективе.
Руководство «Талибана» за год пребывания у власти неоднократно требовало вернуть угнанные самолеты и вертолеты в Афганистан. В Кабуле их считают афганской собственностью. В Ташкенте заявляли, что вернут технику только американским властям, так как за них заплатило правительство США.
Джо Байден номинирует на пост посла в России Линн Трейси
Президент США Джо Байден номинирует на пост нового американского посла в России карьерного дипломата Линн Трейси, сообщил во вторник Белый дом.
В настоящий момент Трейси занимает должность главы американской дипмиссии в Армении.
Пост посла США в Москве остается вакантным с 4 сентября, когда завершился срок полномочий посланника Джона Салливана. Последние месяцы его работы пришлись на период российского военного вторжения в Украину и резкое обострение отношений России со странами Запада, включая США, которые осудили войну и ввели против Москвы несколько пакетов жестких экономических санкций.
О возможном назначении на пост посла в России Линн Трейси ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на свои осведомленные источники.
С 2014 по 2017 год Трейси работала заместителем посла в Москве. До приведения к присяге в качестве посла в Ереване в 2019 году она занимала должность старшего советника по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. Линн Трейси говорит по-русски и хорошо знакома с реалиями российской политики, отмечает «Голос Америки».
Правозащитники призвали российских солдат отказываться от участия в войне
Более 20 российских правозащитных и демократических движений призвали российских военных отказываться от участия в войне или сдаваться в плен до вступления в силу одобренного Госдумой законопроекта, который сделает этот шаг уголовным преступлением. Обращение опубликовано во вторник на сайте движения «Весна».
«Прямо сейчас Госдума в экстренном порядке приняла закон о внесении поправок в Уголовный кодекс. Он вводит уголовную ответственность для военных за добровольную сдачу в плен, самовольное оставление части и неисполнение приказов. Уже завтра, 21 сентября, закон утвердит Совет Федерации. Вероятно, в тот же день он попадет на подпись к Путину – и затем официально вступит в силу. Это радикально изменит ситуацию для военных, которые не хотят участвовать в «спецоперации», – говорится в тексте.
Авторы обращения, среди прочего, отмечают, что закон будет работать даже в том случае, если военное положение не объявят - в поправках говорится о невыполнении приказа «в период вооруженного конфликта», а не официально объявленной войны. Также отмечается, что поправки коснутся не только военных, которые уже находятся в Украине, но и тех, кто пока в России в частях и кого готовят к отправке в зону конфликта.
Заявление правозащитников сопровождается ссылками на посты телеграм-канала «Призыв к совести» с инструкциями о том, как можно по закону отказаться от участия в «специальной военной операции».
Поправки, о которых идет речь, депутаты Госдумы единогласно одобрили 20 сентября во втором и сразу в третьем чтениях. В Уголовный кодекс добавляется, в частности, статья о добровольной сдаче в плен, за которую грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.
Призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.
Установлена личность мужчины, захватившего заложников в отделении «Банка Грузии» в Кутаиси
МВД Грузии распространяет кадры задержания грабителя, взявшего сегодня в заложники 12 человек в филиале «Банка Грузии» в Кутаиси. По данным СМИ, нападавшему 37 лет, его зовут Григол Нарсия.
Задержание произошло приблизительно в 19:30 – как именно это произошло, пока не известно. МВД заявило о проведении успешной «спецоперации». На кадрах видно, что мужчину в камуфляже выводят из здания вместе с заложниками. Никто из 12 заложников не пострадал.
Как выяснилось, Нарсия проживает в селе Баноджа Цхалтубского района недалеко от города Кутаиси. В настоящее время в его доме никого нет. Сотрудники криминальной полиции пытаются провести обыск и ищут свидетелей для оформления правового акта.
По данным СМИ, в этом доме Нарсия жил вместе с женой и детьми, однако уже несколько месяцев их в этом доме не было, пишет агентство «Новости-Грузия».
Соседи говорят, что близко не общались с Григолом Нарсия. Им известно, что периодически он выезжал на работу в Европу. В последний раз они видели его четыре дня назад, когда он вернулся после очередной поездки в Польшу. По их словам, он не был ни военным, ни сотрудником силовых структур, однако какой-то период работал охранником на частном объекте.
По данным СМИ, в феврале Нарсия заложил дом из-за финансовых проблем.
Сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьевке отбора к Евро-2024
Сборная России по футболу не примет участие в жеребьевке отборочного
раунда Евро-2024 из-за санкций УЕФА.
Это подтвердил во вторник Российский футбольный союз. «Сборная России не сможет принять участие в жеребьевке, которая пройдет 9 октября во Франкфурте, из-за санкций Союза европейских футбольных ассоциаций. Причина - февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее до дальнейшего уведомления», - говорится в заявлении пресс-службы РФС.
Решение о приостановке выступлений было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции, отмечает издание Sports.ru.
Сейчас Футбольный союз ожидает полного текста решения арбитражного суда, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.
Рынок акций России завершил вторник рекордным обвалом с февраля
Рынок акций России завершил вторник рекордным обвалом с февраля нынешнего года, когда российская армия начала вторжение в Украину.
Нынешнее резкое снижение произошло на фоне новостей о проведении 23-27 сентября сепаратистами и оккупационными властями референдумов в некоторых областях Украины по присоединению их территорий к России.
По итогам торгов 20 сентября индекс МосБиржи составил примерно 2216 пунктов, то есть минус около 9% с закрытия торгов предыдущего дня. Индекс РТС опустился на 9,3%. Цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» упали в пределах 12,3%.
Лидерами снижения на середину дня были глобальные депозитарные расписки «Тинькофф Групп», акции НОВАТЭК, Polymetal , «Сургутнефтегаза» и «ЛУКОЙЛА», отмечает «Коммерсантъ».
В сообщении «Интерфакса» среди причин падения называется усиление геополитических рисков, а также ожидание введения новых пошлин и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ )для экспортеров.
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