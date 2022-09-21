В городах России проходят акции против мобилизации. Есть задержанные

В городах России проходят акции против мобилизации. В Сибири и на Дальнем Востоке люди выходят на центральные площади городов без лозунгов и плакатов, опасаясь задержаний. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на собственных корреспондентов.

В Хабаровске на акцию против мобилизации вышли 12 человек. Они стоят молча, без плакатов. Корреспонденту Сибирь.Реалии они сообщили, что шокированы новостью о мобилизации. Называть свои имена пикетчики отказываются, опасаясь преследования.

В Якутске после объявления о мобилизации вечером 21 сентября на площади в центре собралось несколько человек.

В Иркутске, как сообщает Сибирь.Реалии, были задержаны около 10 человек, всего на центральную площадь вышли несколько десятков. Больше всего задержанных - более 30 - по данным ОВД-Инфо, в Томске. Всего на 17.00 мск ОВД-Инфо сообщает о более чем 60 задержанных в примерно 10 городах.

В Улан-Удэ люди пришли на акцию с самодельными плакатами, собрались несколько десятков человек. Полиция призвала убрать плакаты, о задержаниях не сообщалось.

Ранее российское оппозиционное движение "Весна" и сторонники Алексея Навального призвали граждан России выходить на акции протеста против мобилизации, а в интернете появилась петиция против частичной и полной мобилизации. На момент написания новости её подписали более 200 тысяч человек.

Прокуратура Москвы пригрозила жителям города административным наказанием и уголовными сроками до 15 лет лишения свободы за участие и организацию митингов или призывы к ним.

В то же время в Санкт-Петербурге районные администрации поручили муниципалитетам найти людей, которые смогут принять участие в митинге в поддержку проведения референдумов на оккупированных Россией украинских территориях. Об этом сообщает "Ротонда" со ссылкой на несколько муниципалитетов. Собеседники издания рассказали, что администрации требуют от них по 5–10 человек.