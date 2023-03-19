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В Горячем Ключе прошли очередные похороны наемников ЧВК «Вагнер»
В станице Бакинская рядом с городом Горячий Ключ Краснодарского края в воскресенье прошли очередные похороны наемников ЧВК «Вагнер», погибших в Украине. Ранее власти города и края пытались запретить дальнейшие захоронения «вагнеровцев» на кладбище. Они считали, что кладбище уже практически переполнено. Основатель ЧВК Евгений Пригожин вступил в жесткую полемику с местной администрацией.
Глава муниципалитета Горячий Ключ Сергей Белопольский 18 марта утверждал, что кладбище «вагнеровцев» слишком разрослось. Он заявил, что не следует превращать курортный город в место массового захоронения.
В ответ Евгений Пригожин выступил с угрозами «принять меры» против администрации Горячего Ключа. Также он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину и к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованиями повлиять на ситуацию.
19 марта состоялось очередное массовое захоронение на кладбище в Бакинской. Число захороненных не сообщается. Евгений Пригожин отмечал, что на этом кладбище хоронят тех наемников, которые при жизни не указали, где они хотели бы быть похоронены. Сейчас на кладбище не менее 400 могил.
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Глава ЧВК «Вагнер» – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой с президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
- Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Власти официально называют бойцов ЧВК «Вагнер» добровольцами. Для участия в войне против Украины ЧВК завербовала, по оценкам, десятки тысяч заключенных из российских колоний. В субботу вступили в силу поправки, распространяющие уголовную ответственность за так называемую дискредитацию и фейки и на негативные публикации о «добровольцах».
- На кладбище ЧВК «Вагнер» в станице Бакинской в Краснодарском крае появились порядка восьмидесяти новых могил за период с 2 по 23 февраля.
Другие новости дня
Мдинарадзе: Решение об аресте Путина МУС принял, в том числе, и на основании обращения Грузии
Через неделю после начала войны 38 стран мира, в том числе Грузия, обратились в Гаагский суд по поводу расследования в отношении России за военные преступления - ордер, выданный в отношении Путина, также является результатом этого расследования, - написал исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.
«2 марта 2022 года, через неделю после начала войны 38 стран мира, в том числе Грузия, обратились в Гаагский суд по поводу расследования в отношении России за военные преступления. К этому обращению не присоединились многие страны, среди которых была, например, Молдова. На основании обращения Гаагский суд начал расследование. Ордер, выданный в отношении Путина несколько дней назад, также является результатом этого расследования.
Это те дни, когда в Тбилиси проходили акции протеста под тем мотивом, будто власти Грузии не поддерживали Украину… Это те дни, когда власти Украины под тем же мотивом отозвали посла из Грузии…
Что касается грузинской законодательной базы в отношении Гаагского суда: в Римском статуте Международного уголовного суда участвуют 123 страны. На сегодняшний день среди них нет, например, самой Украины, России, США и др. Грузия, одна из стран-участниц Римского статута, входит в число тех 22 стран, которые полностью адаптировали законодательную базу страны для сотрудничества с Гаагским судом, в отличие от 16 стран-членов ЕС, которые по сей день не создали законодательную базу для процессуального сотрудничества с судом», - написал Мдинарадзе, передает «Интерпрессньюс».
В зоне боевых действий в Донбассе ранен волонтер из Чехии
В зоне боевых действий на востоке Украины тяжело ранен волонтер из Чехии. Он получил осколочное ранение. Об этом в воскресенье сообщает чешское телевидение.
Пострадавший сотрудничает с неправительственной организацией «Феникс». Ее волонтеры-медики занимаются лечением раненых солдат и вывозом из-под обстрелов мирных жителей. Во время последней поездки пострадавшему удалось эвакуировать 25 человек, сообщили в организации.
Чешский МИД заявил, что состояние раненого пока не позволяет транспортировать его домой. Ведомство находится на связи с родственниками пострадавшего.
Волонтерская группа «Феникс» работает в зоне военных действий с апреля прошлого года.
Тем временем в Донецкой области за последние сутки в результате обстрелов со стороны российской армии погибли трое мирных жителей. Об этом сообщает Украинская служба Радио Свобода со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации.
В Херсонской области, по данным местных властей, населенные пункты за последние сутки обстреливались более 50 раз. Снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Два человека получили ранения.
В Харьковской области обстреляны не менее 13 населенных пунктов. Сообщается об одном раненом.
- По данным ООН за год войны погибли более восьми тысяч мирных граждан Украины, в том числе около 500 детей. Точное число убитых может быть гораздо больше. Более 13 тысяч человек получили ранения.
- Более 90% погибших и раненых – жертвы взрывного оружия с широким радиусом поражения, в том числе артиллерийских снарядов, крылатых и баллистических ракет, а также воздушных бомбардировок.
Лидер ЕНД призывает допустить к Саакашвили польских врачей
Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал партию власти допустить к Михаилу Саакашвили польских врачей. Хабеишвили заявил, что дальше устных обещаний дело не идет.
«Правительство Грузии убивает [Саакашвили] по приказу Бидзины Иванишвили и в порядке личной вендетты. То, что это так, Евросоюз подтвердил своей резолюцией, где написано, что это личная вендетта против президента Саакашвили. Общественности известно, что Евросоюз создал группу из польских врачей и они ждут официального одобрения, чтобы обследовать президента Саакашвили и подготовить заключение.
От «Русской мечты», от Рати Брегадзе (министр юстиции Грузии — прим. SOVA) мы слышим только заявления о том, что грузинские власти готовы дать свое согласие, но дальше этих слов дело не идет.
Поэтому я еще раз предупреждаю «Русскую мечту» и призываю ее дать согласие в кратчайшие сроки, не устное, а задокументированное, чтобы польские врачи смогли приехать уже завтра. В противном случае нам придется предпринять конкретные шаги», - сказал Хабеишвили.
Минкульт Грузии выступил в поддержку бывшего регбиста Давида Качарава
Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выразило поддержку бывшему игроку сборной Грузии по регби, председателю Союза регби и депутату парламента Давиду Качарава, который в последние дни подвергся жесткой критике за свою позицию по закону об иноагентах.
SOVA напоминает, что Качарава состоит в движении «Сила народа», созданном формально покинувшими партию власти депутатами, которая инициировала закон российского типа.
«Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выражает поддержку ветерану, одному из выдающихся игроков в регби Давиду Качарава, и решительно осуждает оскорбительные высказывания в его адрес в различных СМИ и социальных сетях.
Давид Качарава - представитель поколения, подарившего грузинским любителям спорта множество незабываемых моментов и принесших своей стране исторические победы . Качарава и регбисты его поколения заложили прочную основу для развития грузинского регби . Звучащие сегодня в адрес этого человека оскорбления бросают тень не только на него, но и на грузинский регби», - сказано в заявлении.
Напомним, что 16 марта болельщики регби создали петицию с требованием отставки Давида Качарава с должности председателя Союза регби Грузии. Согласно онлайн-петиции, занимающий такую должность человек, не должен придерживаться предательской позиции.
В Тбилиси закрывается на ремонт канатная дорога Рике-Нарикала
В Тбилиси с 20 марта канатная дорога, соединяющая Рике-Нарикала, временно не сможет обслуживать пассажиров. Как поясняет мэрия Тбилиси, причиной являются технические работы.
По информации ведомства, ремонтные работы на канатной дороге будут проводиться в соответствии с регламентом. Мэрия Тбилиси приносит извинения гражданам за доставленные неудобства.
Лидер движения «Эри» Леван Васадзе открыл в Грузии русскую школу
Лидер движения «Эри» («Нация» – «Единство, Сущность, Надежда»), бизнесмен Леван Васадзе, известный своими ультранационалистическими, гомофобными и пророссийскими заявлениями, открыл в Грузии русскую школу, она базируется в Кикети и следует программе Минобразования РФ.
«Студентов учат истории России, хотя то, что путинский режим присвоил себе 20% территории Грузии, в программу не входит. Минобразования на все отвечает стандартным шаблоном и не комментирует дополнительные вопросы», - сообщают журналисты.
Отмечается, что формально учебное заведение называют русскоязычным сектором грузинской школы, но оно полностью автономно, находится в отдельном здании.
У российской школы, в которой сейчас учатся ученики с первого по пятый класс, есть свой сайт, пишет SOVA. На сайте прямо написано, что учебная программа соответствует российскому образовательному стандарту. Для перехода из класса в класс дети сдают онлайн-экзамен на внедренной в России платформе домашнего образования. По результатам ученики переходят в старшие классы в московские или петербургские образовательные учреждения.
Журналистам удалось связаться с супругой Левана Васадзе, которая рассказала, что школа была открыта для помощи детям из России, чьи родители были вынуждены уехать из страны после начала войны в Украине.
Чемпион мира по гребле Александр Цивцивадзе попал в аварию в Рустави
Двукратный чемпион мира среди юниоров по гребле на байдарках и каноэ Александр Цивцивадзе попал в аварию в Рустави – ему понадобилась срочная операция и сейчас он находится в реанимации.
Мотоцикл, на котором передвигался 19-летний спортсмен, на проспекте Костава столкнулся с легковым автомобилем, сообщает агентство «Новости-Грузия».
У Цивцивадзе – закрытая травма грудного отдела, ушиб легкого, перелом бедренной кости и общий ушиб тела. После операции на бедре Цивцивадзе некоторое время будет находиться в реанимации, сообщили в отделении интенсивной терапии центральной больницы Рустави. Операция прошла успешно, состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Правящая партия Грузии и члены правительства обсудили план действий
Парламентское большинство и члены правительства Грузии в эти выходные на встрече в Боржоми обсуждали текущую ситуацию в стране и план действий на ближайшее будущее.
Во встрече приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе, исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе, члены большинства и кабинета министров, говорится в сообщении партии.
Встреча прошла спустя неделю после кризиса вокруг закона «об иноагентах», принятие которого поддерживала правящая партия, но отказалась от этой идеи на фоне массовых акций протеста, пишет агентство «Новости-Грузия».
Проект также вызвал отрицательную реакцию западных партнеров. Госдеп США назвал инициирование законопроекта «черным днем грузинской демократии», и представители ЕС предупредили, что он несовместим с 12-ю рекомендациями для получения статуса кандидата.
Грузинская служба Радио Свобода отмечает, что на встрече в Боржоми не присутствовали несколько депутатов. По слухам, Давид Сергеенко, Владимир Чачибая, Георгий Хелашвили, Ираклий Ковзанадзе и Нино Иобашвили выходят из парламентского большинства и об этом будет объявлено через несколько дней. Также отмечается отсутствие министра образования, что также вызвало вопросы журналистов.
Представители «Грузинской мечты» не опровергают и не подтверждают уход из партии нескольких депутатов, отмечая лишь, что ни партии, ни парламентскому большинству «ничего серьезного не угрожает».
Кремль сообщил, что Путин побывал в Мариуполе
Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетил Мариуполь - город на оккупированной Россией территории на востоке Украины. По сообщению российских СМИ, он прилетел туда на вертолете и объехал город за рулем машины в сопровождении зампредседателя правительства Марата Хуснуллина.
Утверждается, что Путин «осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места, а в микрорайоне «Невский» пообщался с местными жителями».
На видео, опубликованном государственным российским РИА «Новости», Путин за рулем обсуждает с Хуснуллиным вопросы кредитов на восстановление города, а затем осматривает зрительный зал, как утверждается, филармонии. Фотографий или видеосъемок президента на улицах и его общения с жителями города не публиковалось.
Кроме того, российские СМИ сообщают, что после Мариуполя Путин поехал в Ростов-на-Дону, где провел встречу в командном пункте «специальной военной операции» (так Кремль называет войну в Украине).
Это первая поездка российского президента на оккупированные территории.
- В ходе военного вторжения России в Украину город Мариуполь был почти полностью разрушен артиллерийскими обстрелами. Российские войска подозревают в совершении там многочисленных военных преступлений.
Вице-премьер Украины призвала Львову-Белову передать списки детей
Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук вечером в субботу опубликовала обращение к российскому уполномоченному по правам детей Марии Львовой-Беловой и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с призывом передать украинское стороне списки украинских детей, вывезенных после 24 февраля прошлого года из Украины в Россию или находящихся на оккупированных Россией территориях.
Обращение опубликовано на русском языке в телеграм-канале Верещук. В нем отмечается, что речь идет о детях-сиротах или детях, лишенных родительской опеки.
Международным уголовным судом в Гааге в пятницу были выданы ордера на арест Львовой-Беловой и президента России Владимира Путина, которых подозревают в незаконном вывозе украинских детей в Россию после российского широкомасштабного вторжения в Украину.
- Киев и международные правозащитные организации обвиняют Москву в переселении украинских детей из детских домов на оккупированных территориях Украины в Россию и передаче их в приемные семьи, даже если у них есть родные в Украине. Отмечаются сообщения, что таких детей могут «перевоспитывать», чтобы они не считали себя украинцами и хорошо относились к России.
- Международное право запрещает изменять статус детей во время вооруженных конфликтов - отмечают правозащитники. Насильственное перемещение детей из одной человеческой группы в другую может рассматриваться и как акт геноцида.
- В мае Россия изменила свои законы, чтобы позволить украинским детям, оставшихся без попечения родителей, получить российское гражданство. Это облегчает их дальнейшее устройство под опеку и усыновление.
- Москва заявляет, что спасает вывезенных из Украины детей от войны. Кроме того, Москва официально объявила об аннексии четырех областей Украины, где сейчас идут боевые действия, и таким образом считает оккупированные украинские территории российскими.
- Львова-Белова на недавней встрече с Путиным говорила, что усыновила 15-летнего мальчика из Мариуполя, города, взятого российскими войсками весной прошлого года после тяжелых боев. По ее словам, ребенок появился в ее семье «благодаря Путину».
- Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Суд, в свою очередь, не признает иммунитет глав государств, если речь идет о расследовании военных преступлений и преследовании за них.
- В отношении Москальковой ордер на арест не выдавался. Она одна из немногих российских представителей, с кем во время войны контактировали украинские официальные лица, в частности по вопросам обеспечения прав пленных и обмена ими. Москалькова в субботу подвергла решение Международного уголовного суда критике.
The Guardian: США возобновили депортации граждан России
Соединенные Штаты возобновили практику депортаций граждан России, нарушивших, по мнению властей США, иммиграционное законодательство, на родину. Год назад, после российского широкомасштабного вторжения в Украину, такие депортации прекратились, однако сейчас они вновь производятся. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Как утверждает издание со ссылкой на адвокатов, молодой россиянин, который прибыл в США, спасаясь от мобилизации в российскую армию, на этой неделе был депортирован в Россию. Его имя не называется. Утверждается, что он, как и ряд других россиян, в прошлом году подал заявление о предоставлении убежища в США. Другие просители убежища из России, как пишет The Guardian, теперь «испытывают ужас» от того, что власти США также могут отправить их в Россию, где их может ожидать уголовное преследование или отправка на фронт.
Американское агентство по делам иммиграции и таможни (ICE) ранее на этой неделе заявило, что осуществляет депортацииe иностранных граждан, в том числе россиян, «в соответствии с указаниями, разработанными относительно конкретных стран». Иными словами, тот факт, что депортации россиян возобновились, агентство не отрицает. Когда это произошло - неясно, в Белом доме на запрос The Guardian не ответили.
Многие россияне, не имея американской визы, прилетели в Мексику и, нелегально перейдя границу с США, попросили об убежище, будучи убежденными, что в связи с войной в Украине, после которой депортации были приостановлены, их не отправят на родину. По словам адвокатов, которые приводят The Guardian, теперь их клиенты опасаются, что могут быть депортированы. Утверждается, что суды в нескольких случаях уже вынесли решения о том, что сама по себе возможность быть призванными не соответствует критериям предоставления убежища.
США объявляли о приостановке депортаций в Россию, Украину, Беларусь и еще ряд стран в начале марта 2022 года, менее чем через две недели после вторжения российских войск в Украину. Официально об отмене этого решения не сообщалось.
Спикер абхазского парламента встретился с Тойво Клааром
Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Лаша Ашуба провел встречу с делегацией европейских дипломатов во главе со специальным представителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром, прибывшую в Абхазию.
Как сообщается на сайте абхазского парламента, участники встречи обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с ситуацией, сложившейся на Южном Кавказе. Состоялся обмен мнениями по теме обеспечения безопасности в регионе.
Во встрече участвовали председатель парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц, председатель комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия и его заместитель Беслан Эмурхба, член комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Наур Нармания.
Трамп заявил, что 21 марта его арестуют, и призвал к протестам
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает того, что во вторник 21 марта будет арестован, и призвал своих сторонников к протестам.
Трамп, который выдвинул свою кандидатуру на выборы президента в будущем году и уже начал кампанию, утром в субботу написал в аккаунте в своей социальной сети Truth Social: «Ведущий республиканский кандидат и бывший президент США будет во вторник на следующей неделе арестован».
По словам Трампа, об этом свидетельствуют утечки из окружной прокуратуры Манхэттена, связанные со «старыми и полностью развенчанными другими прокурарами обвинениями» - какими именно, он не пишет.
Как пишут американские СМИ и агентства, речь, по всей видимости, идет о деле порнозвезды Сторми Дэниэлс, которой, как утверждается, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил в 2016 году 130 тысяч долларов за молчание об интимных отношениях с Трампом. Как утверждает прокуратура, расходы потом были компенсированы из избирательного фонда Трампа - это незаконно. В связи с этим бывшего президента подозревают в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. Коэн по этому делу ранее получил три года тюрьмы. Теперь он свидетельствует против Трампа, утверждая, что именно он, будучи кандидатом в президенты, распорядился о выплате денег.
Официальных комментариев относительно возможности ареста бывшего президента прокуратура Манхэттена не давала. Представитель Трампа в субботу сообщил, что тот не получал никаких формальных документов от прокуратуры. Однако в последнюю неделю многие американские СМИ писали, что против Трампа действительно могут выдвинуть официальные обвинения. В этом случае его доставят в суд, после чего, вероятно, отпустят под залог. В любом случае, речь будет идти о первом в истории формальном аресте бывшего президента США.
Сторонники Трампа, в том числе спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и он сам считают дело политически мотивированным, указывая, в том числе, на принадлежность прокурора Манхэттена к Демократической партии.
При этом в отношении Трампа расследуется еще несколько уголовных дел, однако ни по одному из них обвинения пока официально предъявлены не были.
AFP отмечает, что накануне были разблокированы заблокированные более двух лет назад аккаунты Трампа в соцсетях Youtube и Facebook. Аккаунт в твиттере разблокировали еще раньше. Экс-президент, однако, предпочитает собственную соцсеть, созданную после блокировок два года назад.
«Зерновая сделка» продлена. Украина утверждает, что на 120 дней
Так называемая Черноморская зерновая инициатива, срок действия которой истекал сегодня, продлена. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
Так называемая зерновая сделка, заключенная летом прошлого года с участием России, Украины, Турции и ООН, позволяет вывозить продукты питания и удобрения из нескольких украинских портов - несмотря на продолжающуюся войну и ограничение навигации в Черном море. ООН подчеркивает, что реализация этой инициативы «помогла снизить мировые цены на продовольствие и стабилизировать рынки», и особенно позитивно отразилась на беднейших странах.
О продлении сделки заявил также президент Турции Реджеп Эрдоган.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков написал в твиттере, что договоренность продлена на 120 дней - на тот же срок, что и при первом продлении осенью.
В МИД России, однако, ранее утверждали, что готовы к продлению только на 60 дней. В Москве звучали скептические оценки «зерновой сделки» - утверждалось, что она реализуется не в полной мере, поскольку экспорт из России продовольствия и удобрений продолжает сталкиваться с ограничениями. При этом поставки продовольствия и удобрений под санкции не попали, однако есть сложности со страховкой и финансовым обеспечением вывоза грузов из российских портов.
В заявлении ООН не говорится, на какой срок продлено соглашение, а МИД России пока не выступал с заявлением.
- Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно Россией и Украиной с ООН и Турцией в Стамбуле в июле прошлого года. Оно предусматривает механизм вывоза из украинских портов зерна и других продовольственных товаров. До июля после февральского вторжения России в Украину порты Украины были полностью заблокированы, ООН и многие страны заявляли, что блокада экспорта продовольствия из страны может привести к глобальным последствиям вплоть до голода в беднейших странах.
Путин приехал в Крым - впервые с начала полномасштабной войны
Президент России Владимир Путин, в отношении которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест, в субботу приехал в аннексированный Севастополь. Об этом написал российский губернатор города Михаил Развожаев. Впоследствии сообщение появилось на сайте Кремля.
Это первый приезд Путина в Крым с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года. Путин приехал в Крым в девятую годовщину аннексии полуострова, в прошлый раз он там, по официальным данным, был в ноябре 2021 года, а в годовщину аннексии приехал впервые с 2020-го, в прошлом и позапрошлом годах он 18 марта был в Москве.
Развожаев написал в телеграме, что приезд Путина не был запланирован, и что президент «умеет удивлять». По его словам, школу искусств и детский центр «Корсунь» у Херсонеса Таврического планировалось открыть по видеосвязи, но Путин приехал на открытие лично. Как написал Развожаев, Путин приехал «за рулем». Откуда Путин приехал и как он попал в Крым, воздушное пространство над которым закрыто, Развожаев не уточнил.
На опубликованном Развожаевым видео присутствует также митрополит Тихон (Шевкунов), которого называли приближенным к Путину иерархом РПЦ и даже духовником российского президента.
На опубликованном видео Путин не выступает с какими-либо политическими заявлениями, лишь комментирует то, что ему показывают сопровождающие.
Ранее ряд западных стран ранее выступил с заявлениями, посвященными годовщине аннексии Россией Крыма, напомнив, что не признают ее и считают противоправной.
Владимир Путин официально объявил об аннексии Крыма 18 марта 2014 года в Москве. Двумя днями ранее на полуострове вопреки украинскому законодательству прошел не признанный Украиной и большинством стран мира референдум о присоединении к России. В это время полуостров уже был под контролем российской армии, которая взяла ключевые объекты Крыма под контроль в конце февраля. Российские власти поначалу отказывались признавать, что вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позже Путин признал, что это были российские военные.
Страны Запада и международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Москва заявляет о «воссоединении» Крыма с Россией. В Москве в этом году не проводится масштабных мероприятий в честь годовщины.
Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче МиГ-29
Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь подписал соглашение с Украиной о передаче Киеву 13 истребителей советского производства МиГ-29 и двух комплексов противовоздушной обороны «Куб».
Надь отметил, что благодаря словацким технологиям Украина сможет защитить как можно больше человеческих жизней.
Минобороны Словакии также подчеркнуло, что безвозмездная передача Киеву военной техники отвечает внешнеполитическим интересам Братиславы и соответствует общим принципам международного права.
О том, что словацкое правительство одобрило передачу МиГ-29 Украине, стало известно в пятницу, 17 марта. По всей вероятности, речь идет о десяти истребителях, до сентября прошлого года находившихся на вооружении у Словакии и трех самолетах, уже снятых с вооружения. Их используют на запчасти.
По словам Надя, передаваемые Украине самолеты оцениваются в 400 млн долларов. В качестве компенсации за истребители и часть ракетного комплекса Братислава получит 900 млн евро от Европейского фонда мира и современные американские технологии на 700 млн долларов.
Об отправке четырех МиГ-29 Украине также заявила Польша.
- Украина просит о поставках боевых самолетов практически с самого начала широкомасштабного российского вторжения. Польша и Словакия уже длительное время заявляли о возможности таких поставок, но не объявляли о них официально, ожидая согласования инициативы с западными союзниками. Вашингтон заявляет, что поставка истребителей – компетенция властей той или иной страны. Сами США не заявляли о намерении в обозримом будущем поставлять Украине свои боевые самолеты, в частности, F-16.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерения Словакии и Польши поставить Украине истребители «напоминают попытки утилизации старой ненужной техники». По его словам, самолеты «подлежат уничтожению», а их поставка не изменит ход боевых действий.
Власти Кубани запретили хоронить наемников ЧВК «Вагнер» в Бакинской
Власти Горячего Ключа запретили хоронить на кладбище в станице Бакинская убитых на войне против Украины наемников ЧВК «Вагнер», об этом заявил руководитель компании Евгений Пригожин. Он пригрозил главе администрации Сергею Белопольскому привезти тела убитых к нему домой.
17 марта пресс-служба Пригожина опубликовала его аудиосообщение, в котором говорилось, что глава администрации хочет запретить погребения вагнеровцев из-за нежелательного внимания журналистов к кладбищу в Бакинской.
«Единственное, что заставило его перестать вставлять палки в колеса, это мое обещание, что, если нам не дадут хоронить наших бойцов,.. я привезу их тела и поставлю у него дома в гостиной. После этого он заглох, но робко повторял, что кто-то там наверху приказал ему прекратить», – сказал Пригожин.
Сегодня он подтвердил, что власти все-таки наложили запрет на новые захоронения. Несмотря на это Пригожин заявил, что намеченные на 19 марта похороны все равно состоятся и позвал на церемонию журналистов.
Власти Горячего Ключа не комментируют эту ситуацию. На звонки редакции Кавказ.Реалии в приемной главы Сергея Белопольского и в администрации Бакинского сельского округа не ответили.
Ранее Пригожин подтвердил, что на кладбище в станице Бакинская хоронят в том числе тех наемников, которые не оставили указание, где именно они хотят быть погребенными. При этом в декабре 2022 года глава ЧВК «Вагнер» заявил, что участок для кладбища в Бакинской был выделен «при поддержке администрации Краснодарского края».
Первые захоронения убитых в Украине наемников ЧВК «Вагнер» журналисты и активисты обнаружили в конце прошлого года. Редакция Кавказ.Реалии изучила могильные таблички и выяснила: подавляющее большинство похороненных были приговорены к длительным срокам за тяжкие преступления, должны были отбывать наказание в колониях строгого режима, но вместо этого отправились на войну против соседней страны.
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Глава ЧВК «Вагнер» – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой с президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена.
- Вербовать заключенных Пригожин начал после нескольких поражений российской армии на территории Украины. По условиям контракта, осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой. Им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование.
- ЧВК «Вагнер» открыла в период со 2-го по 4-е марта по меньшей мере три новых вербовочных пункта на базе российских спортивных клубов. Один из них - в спортивном клубе «Антарес» в Ростове-на-Дону.
- На кладбище ЧВК «Вагнер» в станице Бакинской в Краснодарском крае появились порядка восьмидесяти новых могил за период с 2 по 23 февраля. На трети из них пока нет табличек, сообщил редакции Кавказ.Реалии ведущий подсчет захоронений убитых на войне против Украины российских солдат кубанский активист Виталий Вотановский. Сейчас здесь порядка 400 захоронений.
Джеймс Клеверли: Мы не будем стоять в стороне, пока Москва угрожает соседям
Государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет поддерживать соседей России, сталкивающихся с ее агрессией, пишет SOVA.
В ходе визита в Грузии глава Форин-офиса посетил, кроме прочего, село Одзиси, расположенного близ линии разделения с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. После этого в своем Twitter он написал: «Великобритания не будет стоять в стороне, пока Москва угрожает суверенитету своих соседей».
Глава британского МИДа также поделился коротким видео, в котором говорится: «Колючая проволока. Установка заборов. Вооруженные патрули. Все эти тактики используются русскими для вторжения на территорию Грузии. Они разделяют семьи, отделяют людей от их земли, их религиозных мест и сеют страх. Великобритания работает с Грузией, чтобы укрепить ее защиту от этой агрессии. Мы поддерживаем грузинский народ в защите его суверенитета и демократии».
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию наемников
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за дискредитацию участников войны, в том числе добровольцев, грозит уголовное наказание. Соответствующие поправки 14 марта приняла Госдума.
Закон вносит правки в две статьи Уголовного кодекса – за так называемые фейки и за дискредитацию российской армии.
Теперь по этой статье о фейках грозит пять лет колонии, а не три. За фейки об участниках войны и добровольцах, повлекшие тяжкие последствия, грозит до 15 лет колонии. Этот срок не изменился.
Наказание за дискредитацию армии, если действия принесли вред здоровью и повлекли массовые беспорядки, увеличивается с пяти до семи лет.
Ввести уголовную ответственность за дискредитацию участников войны просил основатель так называемой ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Наемники его военной компании приравниваются к добровольцам.
Среди авторов законопроекта – глава Госдумы Вячеслав Володин и его заместитель Ирина Яровая.
- Дискредитацией и распространением заведомо ложных сведений российские суды признают любую информацию о войне, противоречащую официальным сообщениям. В частности – информацию о предполагаемых военных преступлениях, в том числе ударах по гражданским объектам и о жертвах среди мирного населения.
- По данным правозащитников, с начала войны по уголовным статьям за антивоенную позицию в России преследуют более 450 человек. Более 100 из них находятся в заключении.
Верхний порог цен включен еще на 300 медицинских препаратов в Грузии
С сегодняшнего дня, 18 марта, в Грузии вступил в силу верхний порог цен на 300 препаратов для лечения онкологии и различных хронических заболеваний, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Минздрав.
Всего референтные цены на данный момент введены на 1100 препаратов. Минздрав обещает, что постепенно список будет расширяться. Правительство пошло на эти меры, чтобы снизить цены на лекарства, обещая, что они уменьшатся в среднем на 40%.
Опубликован также список лекарств, включенных в программу.
Фармацевтические компании должны ориентироваться на установленные цены. Если аптеки продают лекарства дороже указанной цены, их будут штрафовать.
Референтная цена, определяемая для лекарственных средств, различна для оригинала и его аналога-дженерика.
В деле о гибели в Тбилиси 12-летней девочки есть еще одна версия, кроме убийства
История о гибели в тбилисском спальном районе 12-летней девочки обрастает множеством слухов и домыслов, а СМИ пишут, что дело об умышленном убийстве может быть переквалифицировано. Вторая версия – смерть от естественных причин, асфиксия во время приема пищи, попавшей в дыхательные пути. Рядом с телом был обнаружен надорванный пакет со снеком, пишет агентство «Новости-Грузия».
В бюро судебно-медицинской экспертизы Левана Самхараули заявили, что заключение о причине смерти будет в ближайшее время направлено следствию. Но на данный момент они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть ни первую, ни вторую версии. МВД ведет расследование по статье 109 УК Грузии, что означает умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.
Грузинская служба Радио Свобода пишет, что после заключения экспертизы МВД может изменить классификацию дела.
Анна Янушайтите была обнаружена в ночь на 17 марта без сознания на пустыре возле улицы Иоане Петрици, в районе Диди Дигоми, примерно в 200 метрах от дома. Прибывшей на место бригаде скорой помощи реанимировать девочку не удалось.
Семья и соседи искали подростка несколько часов. Отец ребенка родом из Балтии, мама грузинка, последние несколько лет они постоянно жили в Грузии. Вечером девочка гуляла с родственником и должна была сама вернуться домой, паника началась почти сразу, когда она перестала отвечать на телефонные звонки.
Поиски начались около девяти вечера, девочку нашли около двух часов ночи. У ребенка была небольшая травма горла, синяки на теле – но, по внешней оценке, ни одно из этих повреждений не могло привести к смерти, пишут СМИ со ссылкой на слова очевидцев.
Известно, что семья не дала разрешение на вскрытие.
Место, где нашли девочку, это заброшенный неосвещенный участок, окруженный высотными жилыми домами и гаражами. Местные жители используют его обычно, чтобы срезать путь. Непосредственно на пустыре камер наблюдения нет, но недалеко они есть на нескольких зданиях и по ним можно отследить, кто шел в направлении места, где случалась трагедия, пишет Радио Свобода.
Reuters: российский бизнес просит Казахстан помочь с обходом санкций
В последние недели российские компании более активно просят своих казахстанских партнеров помочь с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семь источников.
Два собеседника агентства связывают возросший интерес с сообщениями о планах Анкары прекратить транзит санкционных товаров. Продавцы и покупатели во многом полагались на Турцию в обходе ограничений, создав сложную сеть цепочек поставок через третьи страны.
По данным источников, увеличилось число запросов из России о помощи в доставке многих товаров через сухопутную границу Казахстана с Россией. Ее протяженность составляет более семи тысяч километров.
Reuters приводит пример казахстанского предпринимателя, который рассказал, что ему предложили один миллион долларов за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии.
Правительство Казахстана на запрос агентства о комментариях не ответило.
Reuters отмечает, что Москва остается для Астаны крупнейшим торговым партнером. Экспорт из Казахстана в прошлом году вырос на четверть и приблизился к девяти миллиардам долларов. Например, экспорт подшипников вырос в два раза – до 111 миллионов долларов.
Станция метро «Гоциридзе» возобновила обслуживание пассажиров
Полная реабилитация и обновление станции метро «Гоциридзе» завершены, и станция обслуживает пассажиров в обычном режиме. Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.
Обновленную станцию метро осмотрел мэр столицы Каха Каладзе.
«Работы по реабилитации станции метро «Гоциридзе» завершены. Как известно, все это время шли процедуры приема в эксплуатацию. Были определенные пробелы, нужно было исправить некоторые детали, которые, конечно же, были учтены. Прежде всего, я хотел бы извиниться перед общественностью, перед всеми, кто пользуется общественным транспортом, а конкретнее - метрополитеном, за то, что эта станция метро так долго была закрыта. Приходилось много раз пояснять, что было причиной задержки работ. К сожалению, есть компании, которые не выполняют и не могут выполнять свои обязательства по договору. В данном конкретном случае проблема была в том, что нам пришлось менять обе компании-контрактора, и из-за этого время затянулось», - сказал Каха Каладзе.
Сообщается, что рамках реабилитации были обновлены интерьер и экстерьер станции, перрон для посадки пассажиров теперь полостью перекрыт крышей, проведены работы по его укреплению. Также станция адаптирована для лиц с ОВЗ. Были отремонтированы помещения для сотрудников и в соответствии с современными стандартами изменена звуковая система. Бюджет проекта составил 4.7 млн лари, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Во Франции оппозиция требует вотума недоверия правительству
Оппозиционные партии Франции и группа независимых депутатов в Национальном собрании выдвинули вотум недоверия правительству. Это стало ответом на заявление премьер-министра Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте.
Накануне, во время многотысячных протестов, демонстрации привели к погромам, столкновениям с полицией и массовые задержания, информирует «Евроньюс».
Пенсионной реформой предусматривается повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Пенсионная реформа готовилась еще в 2019 году, но была отложена из-за массовых протестов «желтых жилетов» и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее правительство Элизабет Борн сделало выбор в пользу статьи 49.3 Конституции. Эта процедура, примененная в 100-й раз в истории Пятой республики, позволяет принять закон без голосования в Национальной Ассамблее (парламенте). Только вотум недоверия мог бы отменить решение правительства, отмечает «Евроньюс».
Французские СМИ отмечают, что абсолютное большинство, необходимое для свержения правительства, кажется труднодостижимым. Профсоюзы призывают продолжать забастовки и демонстрации.
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