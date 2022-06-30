В Госдуму внесли законопроект о «спецмерах» при военных операциях

Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе выступили с очередным совместным заявлением. По словам депутатов, сегодня они еще раз хотят пояснить свое видение происходящих событий, пишет Общественный вещатель Грузии.

«В первую очередь, коснемся темы статуса кандидата в ЕС, которая на данном этапе была включена в повестку дня страны совершенно искусственно. Изначально, нас заставили подать заявку в ускоренном порядке, но также в ускоренном порядке нам отказали в статусе кандидата в ЕС, теперь нам установили совершенно беспрецедентный для практики ЕС и непонятный срок для выполнения рекомендаций, за 6 месяцев нас просят выполнить 12 пунктов, установленных Еврокомиссией. Давление вокруг этого срока еще больше усугубляется ежедневными заявлениями послов и депутатов Европарламента, которые также полностью чужды практике ЕС», - говорится в заявлении.

По словам авторов заявления, правящая команда планировала подать заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС в 2024 году. В этом случае, по стандартной практике, Грузия только через 2 года получила бы статус кандидата и в условиях успешного развития в 2040 году стала бы членом Евросоюза.

«Мы уверены, что власть сделает все в ближайшие 6 месяцев, чтобы получить статус кандидата. Однако никто не может объяснить с практической точки зрения, что дает ускоренное получение Грузией статуса кандидата в ЕС. Поэтому ажиотаж вокруг этого вопроса явно полностью искусственный», - говорится в совместном заявлении, по мнению авторов которого, все это служит цели отстранить «Грузинскую мечту» от власти революционным сценарием и заменить ее «Национальным движением».

По мнению авторов заявления, один из пунктов документа Еврокомиссии, касающийся деолигархизации, направлен на усиление кампании против Бидзины Иванишвили. Как считают депутаты, после ухода из власти, Бидзина Иванишвили полностью отошел от политики, что подтверждается заявлениями по этому поводу бывших премьер-министров Георгия Квирикашвили и Георгия Гахария.

Что касается подозрений, что у Иванишвили есть коммуникация с действующим премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем партии Ираклием Кобахидзе, то авторы заявления утверждают, что оба это отрицают.

«Даже если теоретически предположить, что Иванишвили периодически дает какие-то советы лидерам команды, это норма в политике и ни в коем случае не означает неформальное управление. Например, весь мир говорит о свержении администрации Джо Байдена Бараком Обама, но Обама никого за это не критиковал», - говорится в заявлении. По мнению авторов заявления, если в Грузии и можно кого-то называть олигархом, то это лидеры оппозиции - Саакашвили, Кезерашвили, Хазарадзе и Джапаридзе.

«Слышен простой вопрос - чего они хотят от Бидзины Иванишвили? Этот человек не вмешивается в политику, а если и вмешивается, то никто не может сказать, теоретически, что он портит. На самом деле они прекрасно знают, что Иванишвили ничего не портит. Остается единственный логический интерес с двумя вариантами: либо его хотят вернуть в политику против его воли, чтобы он ввел санкции против России и сделать Грузию вторым фронтом, либо хотят, чтобы он дал подобные указания лидерам команды», - говорят авторы заявления.