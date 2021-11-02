В Кабуле произошло два взрыва, не менее 19 человек погибли

Не менее 19 человек погибли и как минимум 50 получили ранения в результате атаки на военный госпиталь в центре Кабула, сообщает AFP со ссылкой на представителя министерства здравоохранения «Талибана» (организация признана в России террористической и запрещена). Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка.

По данным телеканала Tolo News, первый взрыв произошел у входа в госпиталь, второй – недалеко от здания. После этого началась перестрелка между нападавшими и боевиками «Талибана».

Один из врачей в интервью агентству AFP сообщил, что некоторое время после взрывов слышал выстрелы. «Думаю, что нападающие идут от комнаты к комнате, как и в прошлый раз», - заявил он, напомнив нападение на этот же госпиталь в 2017 году. Тогда боевики группировки «Исламское государство» (признана в России террористической и запрещена), переодетые медиками, убили не менее 30 человек.