В Грузии опровергли заявления о блокировке армянских грузов

Служба доходов Министерства финансов Грузии заявила, что распространённая в СМИ и оппозиционными политиками информация о якобы «блокировке» армянских грузов на территории Грузии, включая газопродукты, не соответствует действительности.

В официальном заявлении ведомства говорится, что подобные утверждения являются дезинформацией и служат «введению общественности в заблуждение, дискредитации службы и попытке перевести тему в политическую плоскость».

Поводом для заявлений стала информация о том, что после временной приостановки транзита сжиженного газа из России через Грузию цены на топливо в Армении подскочили почти на 40%.

15 июля власти Армении сообщили, что проблема была урегулирована. Министр экономики Геворг Папоян заявил, что 14 июля в страну въехали 44 грузовика с сжиженным газом, а за четыре дня – 143.

Однако 16 июля пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети X написала, что «блокирование армянских грузов нарушает дух многовековой грузино-армянской дружбы» и призвала прекратить действия, которые, по её словам, «подрывают доверие и экономическую стабильность в регионе».

Ранее оппозиционный депутат Национального собрания Армении Гарник Даниелян утверждал, что десятки армянских грузовиков не могут въехать в Грузию, в результате чего создаются риски утечек и взрывов из-за повышенного давления в баллонах. Он связал ситуацию с «ухудшением армяно-грузинских отношений» и «бездействием армянских органов».

По его словам, проблемы возникли не только с поставками газа, но и с экспортом армянской сельхозпродукции, цветов и коньяка. Ущерб, как утверждает депутат, уже понесли тепличные хозяйства.

В свою очередь, Служба доходов Грузии подчёркивает, что все таможенные процедуры осуществляются в активном режиме с учётом возросшего объёма международных перевозок. На всех пунктах пропуска сотрудники работают круглосуточно, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта. В частности, на КПП «Казбеги», где ранее наблюдалась «кратковременная задержка движения», ситуация была полностью нормализована.

Согласно официальным данным, за последний год через этот пункт пропуска в обоих направлениях были оформлены 364 670 грузовых автомобилей.

Служба призывает воздерживаться от распространения непроверенной информации и подчёркивает, что процедуры таможенного контроля находятся под строгим мониторингом и будут продолжаться в таком режиме.

Напомним, ранее в Ереване сообщали о проблемах с транзитом армянского коньяка через Грузию, однако позже также заявили об урегулировании ситуации.