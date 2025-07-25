В Грузии стартовали военные учения НАТО Agile Spirit

В Грузии стартовали многонациональные военные учения Agile Spirit 2025. Их открытие состоялось в Совместном учебно-оценочном центре НАТО–Грузия в Крцаниси. Учения Agile Spirit 2025 проводятся в двух странах региона – Грузии и Турции, что по заявлению грузинской стороны способствует укреплению регионального сотрудничества.

В церемонии открытия учений приняли участие представители Вооружённых сил Грузии, аккредитованные в Грузии военные атташе, представители НАТО, посольства США и Миссии наблюдателей Европейского Союза. Министр обороны Ираклий Чиковани на мероприятии не присутствовал.

Напомним, в 2024 году учения Agile Spirit на территории Грузии не проводились, причины тому официально не объявлялись.

Между тем, в июле того же года в рамках пересмотра двусторонних отношений с Грузией Вашингтон принял решение отложить на неопределенный срок проведение ежегодных учений NOBLE PARTNER («Достойный партнер»), которые должны были пройти в Грузии с 25 июля по 6 августа 2024 года. В американском оборонном ведомстве заявляли.

«Решение отложить проведение учений NOBLE PARTNER обусловлено ложными обвинениями грузинского правительства в адрес США и других западных стран, в попытке оказать давление на Грузию с целью открытия второго фронта против России, чтобы облегчить давление, оказываемое (Россией) на Украину, а также в участии в двух попытках государственного переворота против правящей партии (против «Грузинской мечты» – ред.)», - завили тогда в Пентагоне.