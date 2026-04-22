В Грузии уточнили данные переписи 2024 года: население выросло до 3,93 млн

В Грузии обнародованы уточнённые результаты переписи населения 2024 года. Как сообщает Национальная служба статистики («Грузстат»), по состоянию на 14 ноября позапрошлого года численность населения страны составила 3 929 581 человек. Этот показатель на 0,4% превышает предварительные данные, опубликованные в июне 2025 года, когда численность населения составляла 3 914 000 человек.

Согласно итогам переписи, женщины составляют 52% населения страны (2 048 577 человек), мужчины – 48% (1 881 004 человек). При этом женщин больше в Тбилиси и Кутаиси (по 54%), тогда как в ряде муниципалитетов, включая Кеда, Хелвачаури, Харагаули, Сагареджо и Марнеули, этот показатель ниже и составляет около 49%.

По состоянию на 14 ноября 2024 года 62% населения (2 442 231 человек) проживают в городских населённых пунктах, а 38% (1 487 350 человек) – в сельских. По регионам, за исключением Тбилиси, наибольшая доля городского населения наблюдается в Аджарской АР (67%), что обусловлено высокой численностью населения Батуми.

Относительно низкая доля населения отмечается в регионах Мцхета-Мтианети, Кахети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – около 24%.

Перепись проходила с 14 ноября по 31 декабря 2024 года и охватила всю территорию страны, за исключением неподконтрольных регионов. Данные собирались в электронном виде с использованием современных технологий в два этапа: сначала через онлайн-саморегистрацию, затем – посредством личных интервью с использованием компьютерной техники.