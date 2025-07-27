В Грузии задержан бывший заместитель экс-министра обороны

Антикоррупционное агентство Грузии задержало бывшего заместителя министра обороны, родственника бывшего министра и ещё одного человека по обвинению в незаконной растрате, сообщает Служба государственной безопасности (СГБ). Задержан Георгий Хаиндрава, занимавший пост заместителя министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. СГБ не называет имени родственника тогдашнего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, используя только его инициалы - В.М.

Кроме того, задержан бывший начальник Департамента закупок.

Обвинение в растрате связано с государственными закупками (тендерами), в частности, с закупкой медицинского оборудования, речь идет о сумме более 1,3 миллиона лари. Задержанным грозит от 7 до 11 лет лишения свободы.

СГБ называет задержанных «членами преступной группы». Обвиняемые «руководили процессом закупки медицинского оборудования» но «не проводили реальных маркетинговых исследований». При этом к процедурам закупок медицинского оборудования были допущены только «предприятия, тесно связанные с близким родственником Бурчуладзе».

Согласно обвинительному заключению, стоимость закупаемого оборудования была искусственно завышена. По данным следствия, близкий родственник Бурчуладзе «обещал гарантированную победу» компаниям, заранее отобранным для участия в тендере Министерства обороны, ссылаясь на свои связи с соответствующими должностными лицами в качестве гарантии победы в тендере.

В результате этой схемы государству был нанесён ущерб на сумму не менее 1 333 728 лари, сообщает СГБ.