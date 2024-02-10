В Харькове в результате атаки беспилотников погибли семь человек

В Харькове из-за ночной атаки беспилотников погибли семь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, тела детей – семи и четырех лет, а также младенца – обнаружили вместе с двумя взрослыми в одном доме. В другом – еще двое погибших. Также сообщается о трех пострадавших.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что российские дроны ударили по местной АЗС, в результате чего разлилось полыхающее топливо. Пятнадцать жилых домов выгорели, эвакуированы пятьдесят человек, в том числе двое детей. Площадь пожара составила 3700 квадратных метров.

В Одесской области из-за атак беспилотников, предварительно, пострадали четыре человека.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 10 февраля Россия выпустила по Украине 31 беспилотник. Из них 23 удалось сбить в пределах Одесской и Харьковской областей.

Минобороны России в свою очередь сообщило, что в ночь на 10 февраля были сбиты три беспилотника над Брянской областью и один «безэкипажный катер« в Черном море. В атаках Минобороны России обвинило украинскую армию.