В Харькове в результате ракетного обстрела один человек погиб, 17 ранены

По последним данным, в результате российского ракетного обстрела центра Харькова вечером во вторник погиб один человек, ещё 17 пострадали. 12 раненых госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, взрывами повреждены как минимум десять жилых домов.

«Эти удары были нанесены по центру города, – написал он в телеграме – Именно там, где нет военной инфраструктуры и где на самом деле находятся жилые дома».

Спасательные команды обследуют поврежденные здания, чтобы выяснить точное количество пострадавших, добавил мэр Харькова.

Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко сказал изданию «Суспильне Харков», что ракеты попали в старый жилой трехэтажный дом и что, кроме жилых домов, пострадала больница, где загорелись два этажа. Пострадавших нет.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов Синегубов уточнил, что ракетный удар по Харькову был нанесен ракетами С-300 со стороны Белгородской области. Повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, помещения частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей.

В ночь на среду Россия также атаковала Украину беспилотниками.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов сообщили, что в результате атаки российских ударных дронов загорелся жилой дом. Пострадали три человека. 130 человек были эвакуированы из загоревшегося здания.

В отчёте командования Воздушных сил ВСУ утверждается, что за ночь были сбиты 19 из 20 беспилотников, запущенных российскими военными. В сводке упоминается о двух ракетах С-300, выпущенных из Белгородской области по Харькову.

Приграничный Харьков регулярно подвергается российским обстрелам и атакам беспилотниками. На прошлой неделе в результате попадания ракеты в здание гостиницы в центре города были ранены не менее 12 человек.