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В Херсон вернулись органы власти, в городе введен комендантский час
Глава военной администрации Херсонской области Ярослав Янушевич прибыл в освобожденный Херсон. Об этом в телеграме сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Тимошенко опубликовал видео, снятое у здания администрации Херсона. В ролике Янушевич объявляет, что в городе начинают работать местные органы власти, региональные отделения Службы безопасности Украины и полиции.
В свою очередь Янушевич в своем телеграм-канале опубликовал видеообращение, в котором объявил о введении в Херсоне комендантского часа. Он будет длиться с 17 часов до 8 часов утра. Кроме того, по словам чиновника, въезд и выезд из города будут ограничены.
Российские войска оккупировали Херсон в первые дни вооруженного вторжения. 9 ноября Москва объявила о выводе войск на левый берег Днепра. 11 ноября ведомство отчиталось об окончании отвода войск. В этот же день в Херсон вошли украинские военные.
Другие новости дня
Жителям Каховского района Херсонской области обещают квартиры в Туапсе
Российская администрация оккупированного Каховского района Херсонской области предложила местным жителям эвакуироваться в Туапсе Краснодарского края. Им обещают размещение, бесплатное трехразовое питание, 100 тысяч российских рублей единовременно и жилищные сертификаты, пишет Кавказ.Реалии.
«Условия жизни с каждым днём для мирных, гражданских лиц становятся все менее комфортными. Закрываются объекты сферы услуг, объекты жизненной необходимости - аптеки, магазины. Из базового в режим аварийного обеспечения переводится работа коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения», - заявил глава администрации Павел Филипчук в официальном телеграм-канале, отметив, что «взывает к благоразумности» жителей.
По словам Филипчука, так как администрация является «объектом номер один для террористических атак ВСУ», ее сотрудники покидают Каховку и «переезжают на более безопасную территорию», откуда и собираются руководить районом дальше.
Каховка находится на левом берегу Днепра выше по течению Каховской ГЭС. 31 октября назначенные Россией власти Херсонской области объявили о «принудительной эвакуации» населенных пунктов в 15-километровой зоне на левой стороне Днепра, в том числе из Каховского района.
Филипчук подчеркнул, что сейчас 15-километровая зона становится «территорией возможных боевых действий», где «с каждым днем все больше присутствуют военные».
На сайте администрации Туапсе информации о размещении эвакуированных и о выплатах, по состоянию на 20.00 МСК, нет
- 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Херсон был взят российскими войсками в начале марта.
- В мае секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал, что Россия останется в Херсоне «навсегда». В конце сентября - уже после начала украинского наступления - в регионе провели так называемый референдум о его вхождении в состав России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Россия по-прежнему считает Херсонскую область своей территорией.
- Отступление из правобережной части Херсонской области - уже третье после 24 февраля. В конце марта российские войска оставили Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, тогда это назвали жестом доброй воли. В сентябре после успешного наступления украинской армии российские войска в течение нескольких дней покинули ряд районов Харьковской области, а впоследствии сдали и город Лиман в Донецкой области. Это объяснили «передислокацией».
- Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором назвал Украину российской территорией и пригрозил не брать противника в плен, а сжигать.
- Отступление из Херсона Кадыров назвал занятием более выгодной стратегической позиции. В этом он солидарен с создателем «ЧВК Вагнера» Евгением Пригожиным, с которым они вместе критиковали генерал-полковника Александра Лапина - он командовал группировкой российских войск «Центр» на войне в Украине. Через несколько недель Лапина сняли с должности, но официально это не подтверждено.
Еврокомиссия поможет ФРГ поддержать бывшую «дочку» «Газпрома»
Еврокомиссия утвердила финансовую помощь в размере 225,6 миллиона евро ФРГ для поддержки бывшей германской дочерней компании «Газпрома» SEFE (прежнее название Gazprom Germania).
Эта мера позволит Германии получить 100% акций SEFE для обеспечения безопасности поставок газа, утверждает европейское ведомство.
Бывшая «дочка» российского концерна находится на попечении Германии. На SEFE приходится около 15% поставок газа в ФРГ. Она также направляет газ другим странам Евросоюза.
Согласно плану, имеющийся уставный капитал компании в объеме 225,6 миллиона евро будет обнулен и положит конец праву собственности «Газпрома», говорится в сообщении Еврокомиссии. SEFE выпустит новые обыкновенные акции с прежней номинальной стоимостью. Новым владельцем компании станет Германия.
С момента своего основания в 1990 году Gazprom Germania на 100% принадлежала российскому «Газпрому». После нападения России на Украину и последующих санкций со стороны Евросоюза «Газпром» отказался от дочерней компании. В начале апреля компанию передали под управление Федерального сетевого агентства ФРГ. Позднее Россия ввела против бывшей «дочки» концерна санкции.
После начала войны Германия также объявила о планах постепенно отказаться от российских энергоносителей. Ранее из России импортировалось 40% всего используемого в Германии природного газа.
Подконтрольная РФ администрация Херсона уезжает вглубь левого берега
Оккупационная администрация Каховского района Херсонской области эвакуируется из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра.
«По распоряжению правительства Херсонской области мы перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округом», - сообщил в телеграме глава назначенной Россией администрации Павел Филипчук.
По словам чиновника, осознанно оставшиеся «в небезопасной зоне, где возможны боевые действия», несут полную ответственность за свою жизнь.
Оккупационные власти Херсонской области начали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра 18 октября.
11 ноября Минобороны России заявило об окончании отвода российских войск из Херсона на левый берег Днепра. После ухода они подорвали за собой мосты через Днепр. В этот же день в Херсон вошли украинские военные.
Административной столицей аннексированной Херсонской области после вывода российских войск из Херсона оккупационные власти сделали город Геническ.
Мобилизованные с Алтая сообщили об угрозах со стороны командиров
Мобилизованные из Алтайского края, которые отказались возвращаться на передовую в зоне боевых действий России с Украиной, сообщили об угрозах со стороны командиров и потребовали встречи с военным прокурором. Об этом сообщает телеграм-канал «Астра» со ссылкой на одного из мобилизованных.
По словам источника, 35-ю бригаду из города Алейска в конце сентября отправили на передовую через две недели после призыва. 25 октября бригаде было дано задание наступать на село Невское в Кременском районе Луганской области. У мобилизованных было семь боевых машин пехоты, только две из которых заводились, другие приходилось толкать, утверждает собеседник «Астры».
Солдаты, как утверждает мобилизованный, в один из дней попали в засаду и понесли потери. Какие именно – не уточняется. На следующий день они «наткнулись на более подготовленную засаду».
Командир приказал отступать. Из 91 человека из роты 60 отступили в город Сватово в Луганской области. По словам мобилизованного, в течение следующих восьми дней, к отступившим приезжали представители командования. Они настаивали на возвращении на передовую и запугивали прокуратурой, говорит собеседник «Астры».
Мобилизованные сейчас находятся в тылу. Они требуют встречи с военным прокурором, но командование ее не организует, - говорит собеседник «Астры». По его словам, мобилизованные пытались записать видеообращение, но приехала военная полиция, надела наручники на выступавших и увезла их.
Оставшиеся на передовой мобилизованные из роты попали под обстрел, их командир погиб. В живых осталось 4 человека.
- Мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента России Владимира Путина. 4 ноября он заявил, что на войну с Украиной мобилизованы 318 тысяч человек.
- Формально мобилизация может быть завершена после выхода специального указа президента России. 31 октября Владимир Путин заявил, что еще не подписывал соответствующий указ и что не знает, нужен ли он вообще.
CNN: после отступления войск РФ из Херсона разрушены семь мостов
Как минимум семь мостов, четыре из которых пересекают Днепр, были разрушены в течение суток после заявления Минобороны России об отступлении войск из Херсона. Об это сообщает телеканал CNN, ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar.
На снимках видно, что повреждена дамба Каховской ГЭС и вода вытекает из трех шлюзовых ворот. Местные украинские телеграм-каналы сообщали, что звуки взрывов были слышны около Каховской ГЭС в ночь на 11 ноября.
Кроме того, были разрушены автомобильно-пешеходный и железнодорожный Антоновские мосты, автомобильная и железная дорога над плотиной Каховской ГЭС, уточняет CNN.
- О выводе российских войск из оккупированного Херсона на левый берег Днепра было объявлено 9 ноября. 11 ноября ведомство отчиталось об окончании отвода войск. В этот же день в Херсон вошли украинские военные. Сотни жителей города вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью был поднят флаг Украины.
В ЕНД создали рабочую группу для разработки регламента выборов председателя партии
В главной оппозиционной партии Грузии – «Едином Национальном движении» создана рабочая группа для разработки регламента выборов председателя партии. Об этом заявил на брифинге представитель ЕНД Георгий Барамидзе. После 22 ноября порядок проведения выборов должен быть утвержден политсоветом.
На данный момент на пост председателя партии претендуют три кандидата: действующий лидер Ника Мелия, Георгий Мумладзе и Георгий Чаладзе. СМИ не исключают, что в ближайшее время свою кандидатуру заявит Леван Хабеишвили.
Кризис в ЕНД продолжается уже несколько месяцев. Часть актива партии на этой неделе потребовали проведения внутрипартийных выборов, избрания нового председателя партии, политсовета и секретариата. Один из лидеров Ираклий Надирадзе заявил, что партия сегодня беспомощна и ей необходимо усиление, чтобы противостоять «Грузинской мечте» и добиться освобождения Михаила Саакашвили.
Ника Мелия заявил, что выборов не боится и готов повторно баллотироваться на этот же пост «в любое время», пишет агентство «Новости-Грузия».
В правящей партии «Грузинская мечта» заранее заявляют, что их главный оппонент - на грани распада. Спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что «проблема ЕНД не в лидерах, а в отсутствии ценностей, и у этой партии нет будущего». В «Нацдвижении» в ответ заявили, что «власти зря надеются», и партия выйдет из кризиса обновленной и усиленной.
Часть лидеров последнее время открыто высказывают недовольство политикой председателя партии Ники Мелия. Однопартийцы расходятся во мнениях по ключевым вопросам, которые касаются роли Михаила Саакашвили, партийных отношений с экс-министром обороны, бизнесменом Давидом Кезерашвили, сотрудничества с другими политическими объединениями и реакции на те или иные события.
С конца сентября ЕНД покинули несколько лидеров, в том числе член политсовета Бадри Басишвили.
Россия запретила некоторым судам проход через Керченский пролив
Россия запретила проход судов, загруженных за пределами страны, через Керченский пролив в Азовское море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
«Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», – цитирует ТАСС ведомство.
Российские власти пока не комментировали эту информацию.
- 8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль, в результате частично обрушилось дорожное полотно и загорелся поезд, перевозивший горючие материалы. Погибли четыре человека – водитель взорвавшегося грузовика и пассажиры легкового автомобиля, проезжавшего рядом.
Предполагаемый участник «банды Гагиева» (Джако) приговорен к 19 годам лишения свободы
Московский областной суд признал виновным в ряде тяжких преступлений предполагаемого участника «банды Гагиева» из Северной Осетии Артура Джиоева. По данным следствия, он был «правой рукой» и воспитанником криминального авторитета Аслана Гагиева по прозвищу Джако.
Уголовное дело в отношении Джиоева рассматривалось с конца июня. Его обвиняли в нескольких убийствах, бандитизме и похищении человека. Джиоеву грозило пожизненное лишение свободы, суд назначил ему 19 лет колонии, сообщает Кавказ.Реалии.
Артур Джиоев, известный в криминальных кругах как «Сыночек» и «Фигура», с 2004 года был активным членом «банды Гагиева» и участвовал в похищениях и убийствах на территории Московской области и Северной Осетии. По поручению Гагиева в 2010 году он возглавил банду, ставшую структурным подразделением уже существующей, утверждал Следственный комитет России.
Кроме того, Джиоев участвовал в убийствах не менее десяти человек, а также в нескольких покушениях на убийства.
В 2018 году Артур Джиоев был экстрадирован в Россию из Греции и вскоре приговорен во Владикавказе к 17 годам колонии строгого режима. Его судили за участие в преступном сообществе, незаконный оборот оружия и другие убийства. Он мог получить пожизненный срок еще тогда, но добился смягчения приговора благодаря досудебному соглашению о сотрудничестве.
Кроме того, именно Джиоев дал показания против экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой. Он утверждал, что она «заказала» убийство бывшего мужа ее сестры. Швецову приговорили к 12 годам лишения свободы.
- Аслана Гагиева обвиняют в организации крупнейшего в стране преступного сообщества, в которое входили несколько группировок. Их участники совершали заказные убийства высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, крупных бизнесменов и криминальных авторитетов.
- Гагиев, как считает следствие, создал на территории Северной Осетии три вооруженные банды, которые возглавили ранее осужденные Олег Дзарахохов, Бахром Секинаев, а также находящийся сейчас в международном розыске Денис Кокоев. Аслан Гагиев в июне 2018 года был экстрадирован из Австрии в Россию и арестован.
Именем Алана Чочиева назовут улицу в Цхинвали
Комиссия по переименованию улиц при администрации столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия намерена назвать одну из улиц Цхинвали в честь выдающегося политического деятеля, ученого Алана Чочиева.
«Комиссия уже провела совещание и определила улицу Интернациональная, которую планируется переименовать в улицу Алана Чочиева, в целях увековечивания его памяти и в знак признания выдающихся заслуг в деле становления государственности Южной Осетии. Мы намерены обсудить этот вопрос также с общественностью, чтобы узнать их мнение», - сообщил информагентству «Рес» мэр города Гено Каджаев.
Решение назвать одну из цхинвальских улиц в честь видного политического деятеля Алана Чочиева ранее приняла комиссия по увековечиванию памяти политика.
СГБ Грузии отреагировала на активность российских военных в районе села Атоци
Служба госбезопасности Грузии заявила, что российские военные установили незаконный объект в районе села Атоци Карельского муниципалитета, расположенного у линии де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Задействована горячая линия, информация передана миссии наблюдателей ЕС, проинформированы сопредседатели Женевских переговоров.
Ранее СМИ сообщали, что российские военные собираются строить новый блокпост в районе Атоци, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Незаконная деятельность вдоль линии оккупации, в том числе сооружения, возводимые для так называемого «бордеринга», усложняют повседневную жизнь местного населения и наносят ущерб обстановке безопасности в регионе. За это полностью отвечает оккупационная власть. Вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), а также на очередном раунде международных дискуссий в Женеве», - говорится в сообщении Совбеза.
Сообщения о ситуации в селе Атоци последние годы остаются в центре внимания СМИ. По сообщению грузинской службы Радио Свобода, впервые представители югоосетинских властей в селе Атоци появились в феврале 2014 года. Тогда они возвели двухкилометровый забор, в результате чего сельчане потеряли около 30 километров участков земли, пастбищ и лесной массив.
В 2018 году российские пограничники начали устанавливать там же новые металлические ограждения и местные жители потеряли возможность пользоваться еще частью земельных участков. На какое-то время в 2019 году процесс «бордеризации» был приостановлен, но затем снова возобновился.
Неправительственная организация «Институт исследования демократии» (DRI) в начале этого года сообщала, что Атоци находится на грани запустения - местные жители вынуждены уезжать из-за проблем с безопасностью, тяжелых социальных, экономических и инфраструктурных проблем.
Временной столицей аннексированной Херсонской области объявили Геническ
Административной столицей аннексированной Херсонской области после вывода российских войск из Херсона временно станет Геническ. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь зампредседателя назначенного Россией правительства Александр Фомин.
«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», – заявил Фомин.
Курортный и портовый город Геническ расположен на юге Херсонской области на берегу Азовского моря. Город был оккупирован российскими войсками 24 февраля – в первый день вторжения в Украину.
- 11 ноября Минобороны России заявило об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. После ухода они подорвали за собой мосты через Днепр. В этот же день в Херсон вошли украинские военные. Сотни жителей города вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью был поднят флаг Украины.
- 8 ноября российская администрация Херсонской области заявила, что из Херсона в Геническ вывезли находящиеся на складах школьные учебники. Из города также вывезли российские и советские памятники и даже останки князя Григория Потемкина-Таврического, которые там покоились.
ЕС и Британия будут бойкотировать выступления России на саммите G20
Евросоюз и Великобритания намерены бойкотировать выступления российской делегации на саммите «Большой двадцатки», который пройдет на Бали в Индонезии 15-16 ноября. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.
Представитель службы внешних связей ЕС заявил газете, что международное сообщество таким образом хочет показать, что думает «обо всех этих преступлениях, злодеяниях и незаконных действиях России».
Страны также призовут Россию к прекращению войны, отметив, что переговоры должны проходить на условиях, приемлемых для Украины.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит G20 и не будет участвовать в нем в видеоформате. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение Путина «необходимостью его нахождения в России». Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
В июле на конференции глав МИД G20 на Бали Лавров оказался в изоляции и покинул встречу раньше срока. В апреле во время выступления российских представителей заседание G20 покинули министры финансов и главы центральных банков ряда западных стран. Многие из тех, кто участвовал во встрече дистанционно, выключили видеокамеры.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 3 ноября, что откажется от участия в саммите, если в нем будет участвовать Владимир Путин. Однако 8 ноября в Киеве все же подтвердили, что Зеленский примет участие в саммите «в каком-то формате» – возможно, онлайн.
Президент Грузии поздравила Украину с возвращением Херсона
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Украину с возвращением контроля над Херсоном. Об этом она написала в своем Twitter.
«Я приветствую возвращение Украиной Херсона. Это результат единства и стойкости Украины. Важный шаг к восстановлению ее суверенитета и целостности. Грузинский народ ликует вместе с вами».
Как пишет SOVA, 11 ноября стало известно, что украинские военные вошли в город Херсон – единственный областной центр страны, который удалось оккупировать РФ. Ранее его покинула российская армия.
Третья по размеру криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж FTX 11 ноября инициировала банкротство в суде в американском штате Делавер. Оценочная стоимость бизнеса за неделю сократилась с 32 миллиардов до ноля долларов. Обязательства компании могут достигать 50 миллиардов, передает Financial Times.
Крах случился после публикации расследования о бизнесе владельца биржи Сэма Бэнкмана-Фрида в издании Coindesk 2 ноября. В тексте утверждалось, что активы второго крупного бизнеса миллиардера в основном состоят из криптовалюты, выпущенной его же биржей. Статья спровоцировала бегство клиентов и кризис ликвидности.
Купить FTX пообещал основной конкурент, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance. Однако она отказалась от сделки после оценки актива и на фоне сообщений о проверке ситуации американскими регуляторами.
Бэнкман-Фрид подал в отставку с поста главы FTX. Его место занял специализирующийся на банкротствах менеджер Джон Джей Рэй III. Он занимался реструктуризацией бизнеса американской энергетической компании «Энрон» в 2001 году, этот случай считается одним из самых известных корпоративных банкротств.
- После сообщения о банкротстве FTX курс самой популярной криптовалюты, Bitcoin, снизился на 5 процентов до $16492, обновив двухлетний минимум.
Уехавшие из России из-за войны артисты балета подготовили «Воссоединение в танце»
Бывшие танцовщики Большого, Мариинского, Михайловского и других театров, уехавшие из России из-за войны в Украине, подготовили представление «Воссоединение в танце». Единственное выступление состоится сегодня, 12 ноября, в Калифорнии.
«Эта уникальная постановка подчеркивает непреходящую силу балета и стойкость танцовщиков во время колоссальных перемен», говорится в описании представления.
Постановкой руководил бывший премьер Мариинского балета Ксандер Пэриш. Он покинул труппу после вторжения России в Украину. Так же поступили еще более 15 участников «Воссоединения в танце».
«Каждый из нас здесь, в этой группе, обладает уникальной историей. Но эти истории связаны нитью общего опыта отъезда из России и того, что мы там любили», – сказал Пэриш.
По его словам, билеты были распроданы за десять дней, также выступление будет транслироваться снаружи Центра искусств Сегерстром. Зрители увидят премьеру балета в хореографии Пэриша на «Детский альбом» Чайковского, а также фрагменты из классических балетов «Корсара», «Раймонды» и других.
Также Пэриш сообщил, что рассматривает расширение проекта, чтобы показать «то, что они любят, большему количеству людей».
Перед утечками из «Северных потоков» там прошли два подозрительных судна
За несколько дней до предполагаемых подрывов газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в их акватории прошли два судна с выключенными передатчиками данных. Об этом сообщает издание Wired, получившее снимки кораблей от компании по мониторингу спутниковых данных SpaceKnow.
Согласно исследованию SpaceKnow, в течение нескольких недель перед обнаружением утечек вблизи газопроводов прошли 25 судов – от «грузовых до многоцелевых больших кораблей». У двух из них, длиной от 95 до 130 метров, были отключены транспондеры, передающие название судна, его местоположение, направление движения, скорость и иную информацию.
Компания поделилась результатами исследования с официальными лицами НАТО, которые расследуют утечки из «Северных потоков». Представительница НАТО отказалась от комментариев. Однако неофициально в организации подтвердили Wired получение снимков и сообщили, что они «могут оказаться полезными для расследования».
Согласно международному законодательству, крупные суда обязаны устанавливать и использовать транспондеры, чтобы среди прочего избежать столкновения с другими судами. Корабли, которые отключают передатчики, часто подозреваются в причастности к незаконному рыболовству или современному рабству, отмечает Wired.
Однако иногда транспондеры на бортах судов могут давать сбои, предупреждает специалист из английской Морской лаборатории Плимута Андрей Курекин, изучающий спутниковые снимки для поиска различных объектов в море. По его словам, передатчики могут перестать связываться со спутниками или приемниками на суше, в том числе из-за погоды.
- В конце сентября были повреждены три из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», неповрежденной осталась одна из труб «Северного потока – 2». Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: в связи с вторжением России в Украину на него наложены санкции. «Северный поток – 1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.
- Компания Nord Stream AG, управляющая газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2», опубликовала результаты своего расследования аварии на газопроводах. Согласно докладу, на дне Балтийского моря обнаружены две взрывные воронки глубиной от трех до пяти метров, находящиеся в 248 метрах друг от друга. Трубы газопровода между кратерами сильно повреждены, их обломки разбросаны по дну в радиусе 250 метров, говорится в докладе.
- По данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять Россия. Они считают, что, оставив неповрежденной одну нитку «Северного потока – 2», Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу этого газопровода.
- Президент России Владимир Путин назвал случившееся «очевидным терактом». Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нем не будут участвовать российские специалисты.
Бэнкси нарисовал гимнастку на разрушенном доме в Бородянке
Знаменитый британский стрит-арт художник Бэнкси нарисовал гимнастку на разрушенном доме в Бородянке Киевской области.
Фото работы он опубликовал в своем инстаграме.
Пользователи твиттера сообщают и о других граффити из Бородянки, Ирпеня и Киева, выполненных в технике Бэнкси. Однако в его инстаграме они не опубликованы. На них изображены качающиеся на противотанковом еже дети, победа юного каратиста и художественная гимнастка в шейном воротнике.
- Бэнкси считается одним из самых таинственных художников современности. До сих пор неясно, кто скрывается под этим псевдонимом. Международное признание он получил благодаря своим произведениям уличного искусства и граффити. Его работы носят ярко выраженный социально-политический подтекст.
- После российского вторжения некоторые украинские города были фактически стерты с лица земли ударами авиации и артиллерии. Среди них Бородянка, Гостомель, Буча.
Цена на Хвичу Кварацхелия и Георгия Мамардашвили выросла до рекорда
По обновленным данным «Transfermarkt», трансферная стоимость Хвичи Кварацхелия и Георгия Мамардашвили выросла до рекордного уровня, пишет Общественный вещатель Грузии.
До перехода в «Наполи» Хвича Кварацхелия стоил 15 миллионов евро, в сентябре - 35 миллионов, а сейчас его цена увеличилась почти вдвое и достигла 60 миллионов евро - такой оценки грузинскому футболисту никогда не делали.
Выросла и стоимость Георгия Мамардашвили – голкипер сборной Грузии перешел в «Валенсию» за 800 тысяч евро. Цена Георгия за время его игры в «Валенсии» несколько раз увеличивалась и сейчас составляет 25 миллионов евро, что для вратарей является отличным показателем.
Стоимость вингера «Хатаисфор» Сабы Лобжанидзе была изменена и снижена с 4,3 млн до 3,3 млн, а цена нападающего «Анкарагюджю» Георгия Беридзе увеличена до 1 млн евро.
Тройка самых дорогих игроков сборной Грузии выглядит следующим образом:
- Хвича Кварацхелия, Неаполь – 60 миллионов евро
- Георгий Мамардашвили, Валенсия – 25 миллионов евро
- Саба Лобжанидзе, Хатаисфор – 3,30 миллионов евро
Следует отметить, что в результате обновления цены «Transfermarkt» оценка сборной Грузии увеличилась до 81,80 млн евро, что является рекордным показателем – такой цены у нашей сборной еще не было.
Владимир Татишвили избран директором Аджарского телевидения и радио
Члены попечительского совета избрали Владимира Татишвили директором Аджарского телевидения и радио Общественного вещателя.
Кандидатуру Татишвили поддержали трое из пяти членов попечительского совета.
Директор Аджарского телевидения и радио был избран сроком на три года. Владимир Татишвили приступит к своим обязанностям 22 ноября, пишет Общественный вещатель Грузии.
Охранник британского посольства сознался в шпионаже в пользу России
Британец Дэвид Смит, арестованный в августе прошлого года по подозрению в шпионаже в пользу России, полностью признал свою вину. В лондонском уголовном суде он рассказал, что с 2020 года передавал российским военным секретные сведения о работе посольства Великобритании в Берлине, где работал охранником. Также Смит делал копии с записей камер видеонаблюдения, сам снимал скрытой камерой, собирал секретное досье с личными данными британских агентов и другие сведения, относящиеся к государственной тайне.
Заседание суда состоялось еще 4 ноября, уточняет Би-би-си, но до сегодняшнего дня действовал запрет на публикацию деталей в прессе.
«Заказчиками» Смита были российский военный атташе в Германии полковник Андрей Сивов и его преемник генерал-майор Сергей Чухуров. Пока не сообщается, каким образом охранник получил доступ к секретной информации и получал ли за нее вознаграждение от российской стороны, однако при обыске в его квартире были найдены 800 евро наличными, объяснить происхождение которых он не смог.
Кроме того, в квартире Смита были обнаружены многочисленные сувениры с российской символикой: флаги России, бескозырка Черноморского флота, фуражка пограничных войск, армейские нашивки и книги на русском языке. Как сообщает Sky News, в частных разговорах Смит признавался, что ненавидит и Великобританию, и Германию. Также его раздражали радужные флаги на улицах как знак поддержки ЛГБТ+ сообщества.
Дэвид Смит признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения. Суд продолжит слушания в феврале следующего года, тогда же будет вынесен приговор.
Байден: США выделят $100 млн на климатические программы в Африке
В египетском Шарм-эль-Шейхе продолжается всемирный климатический саммит СОР27. В нем принимают участие представители практически всех стран мира, причем 90 из них представляют главы государств.
В пятницу на саммите выступил президент США Джо Байден. Он напомнил, что в прошлом году США вновь присоединились к Парижскому климатическому соглашению 2015 года, из которого вышли пять лет назад, и что летом Конгресс принял акт о сокращении инфляции, благодаря которому в ближайшее десятилетие вложит в программы энергетической безопасности и борьбы с изменением климата 369 млрд долларов.
Также президент сообщил, что США выделят 100 млн долларов на программы адаптации: системы раннего предупреждения в Африке, продуктовую безопасность и создание в Египте нового учебного центра, который будет готовить специалистов по переходу на возобновляемые источники энергии для всего Африканского континента. Байден покритиковал Россию за создание дефицита энергоносителей и роста цен на них.
Ранее на открытии саммита Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что человечество пока недостаточно борется с глобальным потеплением. «Мы на пути в климатический ад - и жмем на газ», – предупредил он. Гутерриш призвал страны мира заключить климатический пакт о повсеместном сокращении выбросов парниковых газов и переходе на экологичные источники энергии и низкоуглеродные технологии.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уточнил, что климатический пакт должен преследовать ранее выдвинутую цель: не позволить температуре в мире подняться больше чем на 1,5 градуса. Он пообещал, что Великобритания втрое увеличит финансирование экологических программ, прежде всего в развивающихся странах. Общий вклад его страны в борьбу с потеплением должен равняться 11,6 млрд фунтов. Однако за несколько часов до Сунака на саммите выступил один из его предшественников, Борис Джонсон, который усомнился, что Великобритания, да и любая другая страна в мире способна полностью оплатить «репарации» от наносимого ею ущерба окружающей среде.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала богатые страны «глобального Севера» финансово помочь более бедным странам «глобального Юга» в борьбе с климатическими изменениями. По оценке климатического экономиста Лорда Стерна, сумма, которая требуется развивающимся странам мира для эффективной климатической политики, должна составлять два триллиона долларов ежегодно.
Президент Украины Владимир Зеленский выступал на саммите по видеосвязи. Он подчеркнул, что эффективная борьба за климат возможна только в условиях мира, и напомнил, что российское военное вторжение в Украину вызвало хаос в мировом энергоснабжении, заставивший многие страны вернуться к использованию угольных электростанций, глобальное повышение цен на продукты питания и наносит значительный ущерб украинским лесам. Он предложил создать глобальную платформу по оценке влияния военных действий в мире на климат.
Представлявший Россию советник президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев сообщил, что несмотря на западные санкции, Россия намерена и далее исполнять свои обещания, а в случае ослабления санкций могла бы достичь нулевого показателя выбросов парниковых газов даже раньше намеченного срока в 2060 году.
- Всемирные климатические саммиты, также называемые конференциями ООН по проблемам изменения климата, проходят ежегодно с 1992 года. В этом году в саммите принимают участие представители 190 стран-членов ООН, а также представители более чем 1700 неправительственных организаций.
Журналисты подтвердили гибель более 8700 военных РФ в войне в Украине
На 11 ноября в ходе войны России с Украиной погибли не менее 8712 российских военнослужащих. По меньшей мере 163 из них – это мобилизованные россияне, погибшие в зоне боевых действий. Потери подсчитали Русская служба Би-би-си и «Медиазона» совместно с командой волонтеров.
Из общего числа погибших 1278 человек, то есть 16%, – офицеры. Среди погибших – четыре генерала и 44 полковника. Более 2400 погибших – это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. К девятому месяцу войны наибольшее число потерь – 18% – приходится на пехоту.
Больше всего погибших из Краснодарского края – 365 человек, на втором месте находится Дагестан – 338 человек, за ним следует Бурятия – 332 человека.
Всего достоверно известно о смерти 198 мобилизованных россиян, из которых 35 умерли на территории России – чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем. При этом, как отмечают журналисты, реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, потому что во многих сообщениях о погибших не указывается их статус.
Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Как отмечается в публикации, список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России.
«Следовательно, по самой консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 17 400 человек», – говорится в публикации.
- Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. Пентагон в ноябре заявил, что по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.
Морис Квителашвили ушёл из группы Этери Тутберидзе и уехал из России
Бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании, грузинский фигурист Морис Квителашвили приостановил работу с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе и уехал в Италию.
«Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами. Возможно, какие-то моменты в тренировочном процессе будут ещё меняться», – приводит слова Квителашвили «РИА Новости Спорт».
Информацию подтвердила и представитель Федерации фигурного катания Грузии Мелитта Тагаури.
«Да, Морис сейчас тренируется в Италии у (тренера Лоренцо) Магри. О причинах, по которым он ушёл от Тутберидзе, он расскажет сам в микст-зоне, когда его об этом спросят. Но ему никто не рекомендовал сменить клуб на нероссийский для участия в международных стартах. Ника Эгадзе (грузинский фигурист, работающий в Москве в группе Тутберидзе – ред.) сейчас выступает на международных соревнованиях, только что во Франции выступал за «Хрустальный». Никаких проблем с этим нет», – отметила Тагаури.
Морис Квителашвили выступает за Грузию с 2016 года. На Олимпиаде в Пекине он занял 10-е место, а на чемпионате мира 2022 года – четвертое.
- Сборная Грузии по фигурному катанию регулярно усиливается за счет спортсменов из России. В 2021 году в сборную Грузии перешла фигуристка Анастасия Губанова, которая успешно выступила на зимней Олимпиаде-2022, а в текущем году – 13-летняя фигуристка Инга Гургенидзе.
В Грузии завершается строительство завода по производству беспилотников
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в пятницу посетил будущий завод по производству беспилотных летательных аппаратов грузино-польской компании «Дельта-Вебе». Он заявил, что строительство находится в завершающей стадии.
Грузино-польская компания «Дельта-Вебе» создана на основании договора между ООО «Дельта Интернэшнл» и польской компанией «Вебе Электроникс», пишет агентство «Новости-Грузия».
Министерство обороны Грузии уже подписало с «Дельта-Вебе» соглашение, предусматривающее создание первого в регионе учебного центра по работе с беспилотными летательными аппаратами. В центре будет проходить переподготовку состав Сил обороны Грузии.
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