В Херсоне нанесён удар по Антоновскому мосту

Украинские военные вечером в четверг нанесли удар по району Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщает местное интернет-издание "Мост", которое предполагает, что в это время по переправе, сооружённой около моста, передвигались российские военные и техника. Отмечается также, что этот район незадолго до обстрела посетили замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов.

О ракетном обстреле района переправы сообщают также ряд украинских и российских телеграм-каналов.

Заместитель главы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что при ударе по переправе 4 человека были убиты и около 10 ранены. По его данным, среди погибших и пострадавших мирные жители и местные пророссийские журналисты.

Во время активных боевых действий проверить, насколько утверждения сторон соответствуют фактам, не всегда возможно.

Антоновский мост, связывающий Херсон с левым берегом Днепра, выведен из строя в результате украинских ракетных обстрелов. Рядом с мостом сооружена паромная переправа, по которой в последние дни организовано перемещение жителей Херсона и других правобережных районов области на левый берег. Оккупационные власти призывают жителей уезжать, утверждая, что украинские войска готовят наступление и обстрелы Херсона. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что власти страны располагают сведениями о минировании российскими войсками дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. По его словам, при отступлении они могут подорвать дамбу. Российская сторона обвиняет в таких планах Украину.

Утром в пятницу власти Харькова и Запорожья заявили о российских ракетных обстрелах этих городов. В Запорожье, по данным местных властей, пострадали жилые дома и инфраструктура города, данных о пострадавших пока нет. В Харькове был поражён промышленный объект, сообщается о 6 раненых.