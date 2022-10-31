В Херсонской области расширили зону вывоза местных жителей

Москва продала партию зерна из занятой российскими войсками Запорожской области под видом российского. Отследить груз удалось журналистам Financial Times. На примере одной поставки издание показывает, как зерно с Украины попадает на мировой рынок.

Партия из 2675 тонн зерна была сформирована Государственной зерновой компанией в оккупированном Мелитополе в августе. Компания была основана летом российскими властями региона, по официальной версии — для развития местного сельского хозяйства. Украинские бизнесмены обвиняют её в захвате принадлежавшего им зерна и скупке урожая по низким ценам под угрозой конфискации.

13 августа оккупационные власти Запорожья разрешили экспорт партии зерна через порт Бердянска. Через два дня зерно было погружено на сухогруз "Павел", ходящий под сирийским флагом. Оно выключило свой транспондер автоматической судоходной идентификационной системы AIS перед проходом через Керченский пролив в сторону Украины и включило его назад там же на пути назад. Это позволяет сделать вид, что сухогруз грузился в расположенном в проливе российском порту Кавказ, а не в Украине, пишет FT.

Для груза были подготовлены документы, подтверждающие эту версию. По ним происхождение пшеницы менялось с Запорожской области Украины на российский город Тольятти. Новый комплект документов был выдан в соответствии со всеми процедурами, убедилось FT. C этими документами груз прибыл в турецкий Самсун, оттуда в Синоп, после чего снова отключило транспондер. И включило его вновь через несколько недель, когда уже было разгружено и находилось на востоке Чёрного моря.

Как предполагают журналисты, груз был продан в турецком порту Хопа на границе с Грузией. Фотографию сухогруза "Павел" у местного элеватора разместил в фейсбуке один из портовых чиновников.

Суда с сирийским флагом часто заходят в находящиеся под российским контролем порты Украины, рассказывает FT. Формальный владелец груза заявил журналистам, что зерно было загружено в России, и прибыло в порт по железной дороге. Сухогруз "Павел" уже обвинялся украинскими СМИ в перевозке украинского зерна. Турция продолжает его принимать, как и другие суда, заподозренные в незаконной торговле.