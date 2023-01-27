Новости
В Иерусалиме обстреляли синагогу, погибли минимум 8 человек
В Иерусалиме в пятницу вечером неизвестный открыл огонь по прихожанам синагоги. Газета Jerusalem Post сообщает, что погибли по меньшей мере восемь человек, более 10 получили ранения. Нападавший был убит силами безопасности.
Полиция ищет возможных сообщников стрелка, близлежащие районы оцеплены.
Предполагается, что атака могла быть местью арабского населения региона за ракетный удар, нанесенный израильской армией в ночь на 27 января по сектору Газа в ответ на обстрел со стороны Палестинской автономии Ашкелона и других населенных пунктов на юге Израиля. Стороны обменялись ракетными ударами после рейда армии, пограничной полиции и общей службы безопасности Израиля в лагере для беженцев в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. Израильская сторона утверждает, что целью рейда были участники радикальной группировки «Исламский джихад», которые планировали теракты. По данным Палестинской автономии, среди 11 погибших в результате обстрела была как минимум одна мирная жительница.
Обострение конфликта проходит на фоне начинающегося турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку. В планах главы Госдепартамента – посещение Египта, Израиля и Западного берега.
Другие новости дня
В Украине чиновникам запретили выезжать за границу во время войны
Кабинет министров Украины одобрил постановление, которое запрещает чиновникам во время войны выезжать за границу без уважительных причин. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
«Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми – можно. Кататься на отдых – нет», – говорится в сообщении.
23 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым чиновникам можно выезжать за пределы Украины исключительно в рамках служебных командировок. Вскоре стало известно о поездке в Таиланд народного депутата Николая Тищенко – там он планировал провести встречу с украинской общиной. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Тищенко за границу и не подписывал распоряжение на командировку в Таиланд. В результате чиновника исключили из партии «Слуга народа».
Москва потребовала от посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель
Министерство иностранных дел России заявило, что посол Латвии в Москве должен покинуть страну в течение двух недель. Об этом было объявлено временной поверенной в делах Латвии Дации Рутке в пятницу, когда она была вызвана в российский МИД. Ранее ведомство заявляло, что посол должен уехать до 24 февраля.
В заявлении российской стороны говорится, что она не принимает аргументы Латвии о солидарности с другими странами Балтии и не считает нужным ждать обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий.
Латвия поставила сроком выезда российского посла в Риге 24 февраля. Уровень дипломатических представительств России и Латвии будет понижен до временного поверенного в делах.
23 января МИД объявил о таком же понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией: ее посол должен уехать из России до 7 февраля. К той же дате Эстонию должен покинуть российский посол.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич в понедельник заявил, что Рига также - в знак солидарности с Эстонией - понизит уровень дипломатических отношений с Москвой. Уровень дипотношений России с еще одной страной Балтии, Литвой, был понижен еще в прошлом году по инициативе этой страны, после российского вторжения в Украину.
В Испании арестовали подозреваемого в рассылке бомб по почте
Суд в Испании арестовал 74-летнего Помпейо Гонсалеса, которого подозревают в рассылке пакетов со взрывчаткой по разным адресам в Испании, в том числе в резиденцию премьер-министра и в посольство Украины в Мадриде. Об этом сообщает телеканал La Sexta.
Пенсионер отказался давать показания перед судьей, а прокуратура обосновала необходимость его ареста тем, что подозреваемый может скрыться или уничтожить улики. Дело расследуется по статье о терроризме.
По данным La Sexta, во время обыска в доме подозреваемого обнаружили беспилотник и электронные устройства, которые могли быть задействованы для «сброса взрывчатки». По предварительным данным полиции, мужчина действовал в одиночку.
Помпейо Гонсалеса задержали 25 января на улице в городе Миранда-де-Эбро, провинция Бургос. Испанские СМИ писали, что до выхода на пенсию он работал государственным служащим в городском совете Витории. По словам источников газеты ABC, это «одинокий и странный человек с пророссийскими взглядами».
- В конце прошлого года посылки со взрывными устройствами были разосланы по адресам испанских государственных учреждений и ряда стратегических и охраняемых объектов. «Почтовые бомбы» были адресованы, в частности, офисам испанского премьер-министра Педро Санчеса и министерства обороны страны, американской и украинской дипмиссий, спутниковому центру авиабазы в Торрехон-де-Ардос под Мадридом. Большинство из бомб удалось обезвредить – взорвалась лишь посылка, которая была прислана на имя посла Украины Сергея Погорельцева. При ее вскрытии был ранен сотрудник службы безопасности украинского посольства. Позже несколько дипломатических учреждений Украины за рубежом получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза убитых животных. По информации Киева, такие посылки пришли в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии и Чехии.
Азербайджан передал Армении тело погибшего в сентябре армянского военнослужащего
Азербайджан 27 января передал армянской стороне тело армянского военнослужащего, погибшего в направлении села Неркин Ханд 13-14 сентября 2022 года. Об этом сообщило Министерство обороны Армении, не назвав имя и фамилию солдата.
По данным Радио Азатутюн, в результате нападения Азербайджана на Армению 13-14 сентября число погибших с армянской стороны составляет 224 человека.
Грузия и Великобритания подписали соглашение о воздушном сообщении
Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе и министр авиации, морского судоходства и безопасности Великобритании баронесса Вере подписали соглашение о воздушном сообщении между странами. Церемония прошла в Лондоне.
Документ был подписан в рамках восьмого раунда Уордропского стратегического диалога, передает издание «Business Грузия» со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и устойчивого развития.
В соответствии с соглашением авиакомпаниям разрешено самостоятельно определять тарифы, пропускную способность и частоту, воздушное сообщение будет возможно между любыми точками на территории стран, из которых будет осуществляться международное воздушное сообщение. Также проект соглашения будет регулировать такие важные вопросы, как безопасность полетов и авиационная безопасность, предоставление прав, назначение авиаперевозчиков, использование Чикагской конвенции, использование авиакомпаниями совместных кодексов и др.
Необходимость в двустороннем соглашении о воздушном сообщении между правительствами Великобритании и Грузии возникла после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
Югоосетинский президент посетил военный полигон Минобороны
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев посетил учебный центр и военный полигон Министерства обороны.
«Министром обороны гвардии полковником Маратом Павловым Верховному главнокомандующему было доложено о готовности полигонных объектов к проведению разноплановых занятий, в том числе с боевой стрельбой, о возможностях учебного центра по подготовке специалистов национальной армии по различным воинским дисциплинам и разнообразной тематике», - сказали информагентству «Рес» в пресс-службе оборонного ведомства.
Было подчеркнуто, что программы подготовки предусматривают как аудиторные, так и полевые занятия.
«Повышенное внимание уделяется владению военнослужащими закрепленным оружием, их индивидуальной подготовке, действиям в составе подразделений для выполнения боевых задач различной сложности. Алану Гаглоеву были продемонстрированы знания, умения, навыки военнослужащих оборонного ведомства по ведению огня из штатного вооружения и техники, при этом использовались огневые средства как малого, так и крупного калибра, в том числе штатное оружие боевых бронированных машин», - подчеркнули в Министерстве обороны.
В пресс-службе добавили, что вся подготовленная мишенная обстановка была успешно поражена, воины продемонстрировали высокие результаты. В ходе посещения военного полигона Минобороны президент лично выполнил упражнения стрельб по целям из стрелкового и крупнокалиберного оружия.
Кыргызстан и Узбекистан объявили о завершении делимитации границ
Более 20 совместных документов подписали в ходе переговоров в Бишкеке президенты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, в том числе протокол об обмене ратификационными грамотами к договору об отдельных спорных участках границы.
Полный список документов, подписанных в ходе визита Мирзиеева в Бишкек, приводит Киргизская служба Радио Свобода.
Российские госагентства цитируют киргизского президента, заявившего в пятницу, что две страны завершили процесс делимитации государственной границы и «поставили точку в этом вопросе».
Общая протяженность киргизско-узбекской границы составляет примерно 1400 километров. Свыше 20 киргизских политиков и активистов были задержаны в октябре прошлого года, протестуя против соглашения по границе.
Израиль усиливает меры безопасности на границе с сектором Газа
Израиль усиливает меры безопасности на границе с сектором Газа и в Иерусалиме, а также в Иудее и Самарии после очередного обострения арабо-израильского конфликта и начавшихся беспорядков в Палестинской автономии.
В ночь на 27 января израильская армия нанесла удар по сектору Газа в ответ на обстрел со стороны Палестинской автономии Ашкелона и других населенных пунктов на юге Израиля.
Стороны обменялись ракетными ударами после рейда армии, пограничной полиции и общей службы безопасности Израиля в лагере для беженцев в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. Операция прошла 26 января. Погибли, по последним данным, 11 палестинцев, два десятка человек получили ранения.
Израильская сторона утверждает, что целью рейда были участники радикальной группировки «Исламский джихад», которые планировали теракты. Во время операции в Дженине они открыли огонь по израильтянам и были убиты ответными выстрелами, уточняет The Jerusalem Post.
Власти Палестинской автономии сообщили, что жертвой стала как минимум одна мирная жительница. На этом фоне палестинцы решили прекратить координацию мер безопасности с Израилем и пообещали обратиться в ООН и Международный уголовный суд, назвав случившееся актом израильской агрессии.
Агентство Associated Press называет рейд армии и спецслужб Израиля самым масштабным и смертоносным за два десятилетия.
Обострение конфликта проходит на фоне начинающегося турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку. В планах главы Госдепартамента – посещение Египта, Израиля и Западного берега.
Ранее американское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление по поводу жертв среди гражданского населения в Дженине. При этом Госдепартамент считает ошибочным решение палестинских властей передать дело в ООН и Международный уголовный суд.
Финляндия приостановила рассмотрение заявок на убежище от сбежавших от армии россиян
Иммиграционная служба Финляндии приостановила рассмотрение заявок на убежище от граждан России, уклоняющихся от призыва или мобилизацию в армию. Ведомство собирает информацию, как работает российская призывная система, следует из материала газеты «Хельсингин саномат».
«Важно иметь как можно больше актуальной информации о стране, чтобы принимать решения. Необходимо выяснить, кого затрагивает [военная] кампания, что означает идти на фронт и какие последствия будет иметь отказ от военной службы. Приведет ли это к наказаниям, заключению или чему-то другому», − цитирует издание представителя ведомства. По его словам, часть этих данных «нельзя найти в Google».
Кроме того, Хельсинки запросили у Европейского агентства по предоставлению убежища разъяснений, достаточно ли нежелания человека участвовать в войне для предоставления ему защиты.
Сразу после объявления мобилизации в России граждане страны стали массово уезжать за границу, 743 россиянина запросили политическое убежище в Финляндии. До начала российского военного вторжения Финляндия ежегодно получала от россиян от 200 до 500 заявлений.
«Сцена ревности»: в Армении комментируют реакцию МИД РФ на миссию ЕС
Представляющий провластную фракцию «Гражданский договор» депутат армянского парламента Виген Хачатрян уверен, что заявление МИД России с критическими формулировками в адрес Запада и Армении – это не что иное, как сцена ревности.
«Этот текст — скорее сцена ревности, чем какое-либо содержание», — заявил Хачатрян.
Резко отреагировав на решение Брюсселя о создании миссии наблюдателей Евросоюза в приграничных районах Армении, Москва вчера заявила, что представители ЕС могут «лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия».
«Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона», — говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.
В Москве убеждены, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе и российские пограничники, несущие службу на границах Армении, остаются ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе в обозримой перспективе.
Провластный депутат армянского парламента считает, что российская сторона просто пытается оправдать свое бездействие, пишет Радио Азатутюн.
«У России и ОДКБ есть все возможности для выполнения своей миссии, и они давно могли бы что-то сделать, но ничего не сделали. Если бы они выполняли свои обязанности, такой проблемы вообще бы не возникло», — сказал Хачатрян.
В МИД РФ также отметили, что «российский миротворческий контингент будет реагировать на поведение наблюдателей ЕС с учетом развития ситуации «на земле».
Официальная Москва заявила, что «не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, Армения предпочла сделать выбор в пользу ЕС».
«Вообще это не корректно, что они пытаются давать оценки нашей внешней политике, я считаю это недипломатическим языком», - заявил провластный армянский парламентарий.
МИД Армении пока не ответил на заявление Москвы.
Восстановлено авиасообщение между Грузией и Китаем, прерванное из-за пандемии
Авиасообщение между Грузией и Китаем, прерванное из-за пандемии коронавируса, восстановлено после трехлетнего перерыва.
Авиакомпания из КНР China Southern Airlines сегодня, 27 января, совершила свой первый рейс из Урумчи (центр Синьцзян-Уйгурского автономного района) в Тбилисский международный аэропорт.
Как сообщили в компании TAV Georgia, в зимний навигационный сезон China Southern Airlines будет совершать рейсы по направлению Урумчи-Тбилиси-Урумчи один раз в неделю – по пятницам. В летний сезон планируется увеличение частоты – по мере спроса.
Отметим, что China Southern Airlines – крупнейшая азиатская авиакомпания по размеру флота и крупнейший авиаперевозчик Китая и Азии.
Как ранее писало Радио Свобода, почти три года жесточайшей политики так называемой «нулевой терпимости к COVID-19», проводимой властями КНР, нанесли сильнейший удар по китайской, а следовательно, и по всей мировой экономике. Недавно Пекин решил снять большинство ковидных ограничений, отменить карантины и локдауны – не в последней степени из-за многочисленных уличных протестов, на которых стали появляться и откровенно политические антиправительственные лозунги.
В середине января власти Китая сообщили о смерти почти 60 тысяч человек из-за COVID-19 с начала декабря, когда в стране ослабили коронавирусные ограничения.
В Абхазии сняли тонировку с автомобиля президентской охраны
В самопровозглашенной республике Абхазия при журналистах сняли тонировку с автомобиля президентской охраны.
Сообщается, что сотрудники Государственной службы охраны исполнили поручение абхазского лидера Аслана Бжания.
Ранее агентство «Апсныпресс» сообщило, что немалую часть протоколов, которые оформляют сотрудники Госавтоинспекции за нарушения правил дорожного движения, касаются нарушений правил тонировки стекол автомобилей. Так, по информации агентства, только 19 января было оформлено 44 протокола.
В абхазском МВД сообщили, что в соответствии с действующим законодательством, пропускающая способность лобового стекла должна быть не менее 75%. Тонировать стекло запрещено — допускается только 10-сантиметровая полоска светофильтра по верхней кромке. Пропускающая способность передних боковых стекол должна быть не менее 35%.
Что касается задних стекол, то тут допускаются жалюзи, шторки или любая тонировка (кроме зеркальной пленки) при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 30 МРОТ (минимальный размер оплаты труда) или 1800 рублей.
ГАИ напомнило водителям автомобилей о том, что тонировка стекол ухудшает видимость, особенно в темное время суток и в плохую погоду.
Отметим, что ряд жителей Абхазии в соцсетях выразил недовольство в связи с действующими ограничениями на тонировку автомобилей.
- Ранее начальник абхазской ГАИ Батал Агрба написал заявление об уходе «из-за сложной ситуации на дорогах». При этом оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.
Ряд образовательных учреждений в Южной Осетии закрыли на карантин
Цхинвальская школа-интернат закрылась на карантин, сообщил агентству «Рес» первый заместитель министра образования и науки самопровозглашенной республики Южная Осетия Александр Галаванов.
По его словам, решение было принято в связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
«Поскольку уровень заболеваемостью респираторными вирусными инфекциями среди учащихся превысил 20%, было принято решение ввести в интернате карантин. Образовательное учреждение закрыто с 26 января по 1 февраля», – сказал Галаванов.
На карантин закрыт и детский сад в поселке Джава, а также несколько классов в цхинвальской школе №12.
«Закрыты два первых и один пятый класс. Там также превышен порог заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Карантин введен с 26 января по 2 февраля», – сказала начальник управления образования цхинвальской администрации Татьяна Бязрова.
Польша поставит Украине десятки собственных танков PT-91
Польша помимо 14 немецких танков «Леопард-2» поставит Украине собственные модернизированные танки. Речь идёт о 60 машинах, 30 из которых – основной боевой польский танк PT-91.
Об этом в интервью канадскому каналу CTV News сообщил премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий. Ранее сведения привёл глава офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом в его сообщении в Telegram-канале говорилось о 60 танках PT-91.
PT-91 – модернизированная версия советского танка Т-72, отмечает «Новая газета. Европа».
На этой неделе Варшава официально обратилась с запросом к Берлину с просьбой разрешить передать украинской армии «Леопарды». Позднее власти ФРГ объявили о решении позволить реэскпорт немецкой техники в Украину, а также о намерении поставить Киеву из собственного арсенала 14 танков «Леопард-2» модификации A6. В тот же день, 25 января, президент США Джо Байден заявил, что США отправят Украине 31 американский танк M1 Abrams.
Обучение украинских экипажей работе с немецкими основными боевыми танками должно начаться в ближайшее время. Пока же, как пишет «Немецкая волна», в Германию прибыли первые военнослужащие ВСУ для обучения работе с боевыми машинами пехоты «Мардер». Группа украинских военных приземлилась в Кёльне 26 января.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил союзные страны за поддержку, одновременно назвав критически важным в дальнейшем вопрос о сроках поставок и их объёмах техники.
«Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется», – цитирует Зеленского «Би-би-си».
Поставок западных танков Киев в связи с российским военным вторжением добивается уже несколько месяцев. В связи с принятым в итоге решением канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в Бундестаге, что, оказывая военную поддержку Украине, Германия следует принципу делать всё необходимое, но не допускать эскалации войны в конфликт между Москвой и НАТО. «Мы и впредь будем соблюдать этот принцип», – подчеркнул Шольц.
Тем не менее посол России в Германии Сергей Нечаев назвал решение Берлина по танкам «крайне опасным». «Решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него», – сказал Нечаев.
В Кремле, комментируя поставки Киеву американских танков, сказали, что они не слишком помогут украинским военным. «Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность этой идеи. Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В аэропорту Внуково упал вертолёт лётного отряда для перевозки Путина
В Аэропорту Внуково потерпел крушение вертолёт Ми-8. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщают российские информационные агентства.
ТАСС уточняет, что вертолёт совершил жёсткую посадку. Телеграм-канал Baza пишет, что при посадке вертолёт задел лопастями землю и ударился хвостовой частью.
По данным Mash, причиной крушения могло стать повреждение винтов. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что в качестве версии случившегося рассматривается ошибка пилотирования, а также внезапный порыв ветра.
По имеющейся информации, Ми-8 принадлежит специальному лётному отряду «Россия». Он подчиняется управлению делами президента России и обеспечивает перевозку воздушным транспортом высших должностных лиц, включая главу государства.
Семья Саакашвили: Миша передвигается в инвалидном кресле
Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания назвала «очень поверхностным и неубедительным» заключение Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.
Напомним, что министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что эксперты усомнились в достоверности и безошибочности заключения другого центра – «Эмпатия», который давно заявляет о серьезном ухудшении здоровья Саакашвили.
Матери экс-президента непонятно, почему Бюро Самхараули не считает состояние Саакашвили тревожным. По словам Аласания, сегодня он сидит в инвалидном кресле и не может передвигаться самостоятельно.
«Мы помним, что, когда Михаил Саакашвили поступил в это учреждение (клиника «Вивамеди» — ред.), он стоял на ногах, был нормальным человеком. Сейчас он сидит в коляске и не может сделать и двух шагов. Я вчера с трудом посадила его в коляску», — рассказала Гиули Аласания журналистам сегодня, 27 января, когда в Тбилисском городском суде проходит очередное заседание по делу Саакашвили.
Как пишет СОВА, брат экс-президента Георгий Саакашвили также отверг заявление министра юстиции. По его словам, власти продолжают придерживаться риторики, будто Михаил Саакашвили симулирует, чтобы уклониться от ответственности и избежать тюрьмы. Он назвал такую политику правительства «позором».
«Заявление со стороны государства указывают на то, что Миша Саакашвили чувствует себя хорошо. Задаю вопрос: человек весит уже 68 килограммов, мы видим, как день ото дня его состояние ухудшается, и что делает государство? Оно всегда должно быть гарантом благополучия каждого гражданина. Но мы видим, что Михаила Саакашвили намеренно убивают. Мы никогда с этим не смиримся, мы будем бороться до конца, и я уверен, что мы добьемся результата. Если мы не добьемся этого здесь, то обязательно продолжим борьбу в Страсбурге», – заявил он.
Сегодня Тбилисский городской суд продолжил рассмотрение ходатайства адвокатов об отсрочке приговора экс-президенту или освобождении его от отбывания тюремного заключения. В заседании в качестве свидетеля принял участие британский эксперт, психиатр Корнелиус Катона. Он заявил, что в ходе исследований обнаружил у Саакашвили довольно серьезные нарушения концентрации внимания и памяти, речи и зрительно-пространственного восприятия.
«Я выделил несколько причин, которые могли привести к нейрокогнитивным расстройствам. Первой могло быть его голодание и быстрое возобновление питания, т. е. «рефидинг», частичная асфиксия и эпилептические припадки, необъяснимая лихорадка, а также запоздалое лечение энцефалопатии Вернике и многочисленные медикаменты, которые он принимал, а также вещества, тяжелые металлы, обнаруженные во время токсикологии его волос», — приводит слова эксперта агентство «Интерпрессньюс».
Катона также отметил, что Саакашвили страдает деменцией.
«И, как я понимаю, согласно грузинскому законодательству, соответствующие акты Минздрава предусматривают, что лица с деменцией не должны находиться в тюрьме», – отметил он.
Британский психиатр подчеркнул, что, если не изменить среду, в которой находится Саакашвили, он не сможет избавиться от синдрома посттравматического стрессового расстройства.
Центр «Эмпатия» опубликовал выводы комиссионной судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья Михаила Саакашвили 1 декабря 2022 года. Экспертизу провели десять грузинских и шесть зарубежных специалистов.
В «Эмпатии» заявили, что у Саакашвили выявили более 20 диагнозов, из них десять – основные, которые, по мнению специалистов, несовместимы с тюремным заключением.
Эксперты отмечают, что до ареста Саакашвили был практически здоров. Сейчас же у него наблюдаются нейропсихологические, гастроэнтерологические проблемы, нарушение опорно-двигательной системы, проблемы со зрением, повышенная температура неизвестной этимологии, анорексия, быстрая потеря веса, боли в мышцах, суставах и костях. Эксперты предполагают, что растяжение мышц может быть связано с инфекционными процессами или интоксикацией, так как экспертиза волос показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути.
WSJ: роль Абрамовича как посредника в переговорах с Киевом ослабла
Почти год назад российский миллиардер Роман Абрамович предпринял попытку помочь остановить войну в Украине, спасти свою репутацию на Западе и свое состояние в 15 миллиардов долларов. Однако его попытки не увенчались успехом, и теперь его роль сводится к переговорам по обмену пленными или «зерновой сделке». Об этом пишет The Wall Street Journal в статье, посвящённой российскому олигарху.
Украинские и западные чиновники заявили изданию, что больше не ждут, что Абрамович сыграет ключевую роль посредника в диалоге между воюющими странами. Более того, его мотивы вызывают сомнения у представителей Запада, которые видят в них попытки добиться отмены санкций.
Официальные лица США заявили, что относятся к Абрамовичу все более осторожно, но пока воздерживаются от того, чтобы последовать за Великобританией, Канадой и Евросоюзом и ввести против него санкции, на чем настаивает Украина.
Киев недавно внес Абрамовича в свой санкционный список, но действие санкций приостановлено до тех пор, пока не будут возвращены военнопленные.
По словам источников газеты, Абрамович остается приемлемым посредником для президента России Владимира Путина, Украины и её союзников. Они утверждают, что с начала войны в Украине Абрамович лично встречался с Путиным и несколько раз разговаривал с ним по телефону. Бизнесмен доводит до Путина позицию Киева, а затем доносит точку зрения Кремля до украинской стороны, пишет The Wall Street Journal. В том числе он помогает с небольшими обменами пленных каждые несколько недель.
Как сказал изданию советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Абрамович «может играть роль, если есть необходимость вмешиваться в какие-то вопросы», но это не роль посредника, которую он играл в первых раундах переговорного процесса.
- После вторжения России в Украину Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции против российских миллиардеров, в том числе Романа Абрамовича. Активы Абрамовича были заморожены. Он добивается снятия санкций.
- При этом Абрамович не был включен в санкционный список США. Украина попросила Белый дом не вводить против него санкции после того, как бизнесмен стал неофициальным посредником в мирных переговорах, которые представители Украины и России проводили в Турции вскоре после начала войны.
- После попадания в санкционные списки Абрамович продал английский футбольный клуб «Челси» более чем за пять миллиардов долларов. Российский олигарх заявил, что вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим в Украине.
- Роман Абрамович регулярно занимал высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует.
За полмесяца в Афганистане от холода погибли более 160 человек
В Афганистане от холода погибли уже более 160 человек и не менее 70 тысяч домашних животных. Местами температура опускается до минус 34°C, эту зиму называют самой холодной за последние годы.
По данным правительства «Талибана» – радикальной группировки, захватившей власть в Афганистане в 2021 году, с 10 по 26 января от холода в стране погибли 162 человека. Несколькими днями ранее талибы сообщали, что из-за морозов также умерли около 70 тысяч голов домашнего скота.
В правительстве талибов уточнили, что большинство погибших граждан – пастухи и сельские жители, «у которых не было доступа к медицинской помощи». Многие районы Афганистана сейчас полностью отрезаны из-за снега: по большинству горных дорог невозможно проехать – «машины застревали там, и пассажиры погибали от низких температур», говорят чиновники.
Они утверждают, что выслали на помощь гражданам военные вертолёты, но те не могут приземлиться в высокогорных районах. Жители столицы Афганистана рассказывают, что «до сих пор не получили никакой помощи», им не хватает денег на хлеб и дрова – некоторые жгут пластик, чтобы согреться.
Параллельно с этим многие гуманитарные организации приостановили свою деятельность в стране из-за указа «Талибана». Указ запрещает женщинам работать в неправительственных организациях.
Во время поездки в Афганистан координатор ООН по чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что организация добивается исключений из этого запрета. По оценкам Гриффитса, из-за гуманитарного кризиса в стране 28 миллионов афганцев нуждаются в помощи, шесть миллионов из них находятся «на грани голода».
- После прихода к власти в 2021 году талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. Исламисты ликвидировали министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному и высшему образованию для студенток, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.
- В конце декабря 2022 года министерство экономики правительства талибов запретило женщинам работать в НПО, поскольку некоторые из них не придерживались исламского дресс-кода в понимании талибов.
В Абхазии установили временные запретные зоны воздушного пространства
Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия принял постановление «Об установлении временных запретных зон воздушного пространства». Решение принято «в целях защиты от угроз военного или террористического характера». Документ подписал глава правительства Александр Анкваб.
В частности, запретные зоны воздушного пространства устанавливаются над:
- комплексами административных зданий, знаниями дипломатических и консульских учреждений, местами расположения государственных органов и объектов;
- расположенными в Абхазии объектами военной инфраструктуры (в том числе российскими), военными объектами и сооружениями оборонного назначения, объектами размещения запасов материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов.
К примеру, запретная зона устанавливается над сухумским комплексом правительственных зданий, российским посольством, резиденцией посла РФ, государственными дачами «Новый Афон», «Мюссера», «Лдзаа», «Рица» и т.д.
Постановление запрещает использование воздушного пространства в указанных зонах, в том числе полеты беспилотных летательных аппаратов. Среди исключений – полеты в целях проведения поисково-спасательных работ или для выполнения оперативных заданий в интересах государства.
Абхазское правительство также запретило полеты беспилотников над территорией сухумского аэропорта.
- Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить сухумский аэропорт к 2024 году.
- По итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ICAO аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
В Тегеране соврешено нападение на посольство Азербайджана
В Тегеране совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана. Убит начальник службы безопасности дипломатической миссии, ещё двое охранников ранены. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
По данным ведомства, нападение произошло около восьми утра в пятницу. Нападавший обстрелял пост охраны посольства из автомата Калашникова.
Начальник полиции Тегерана Сардар Хоссейн Рахими сообщил о задержании нападавшего.
По информации агентства Tasnim, вооруженный мужчина вошел в здание посольства с двумя детьми. После задержания он заявил, что мотивом нападения были личные и семейные проблемы.
По факту вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране ведётся расследование.
Минюст Грузии назвал недостоверными данные о здоровье Саакашвили
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что эксперты Национального бюро судебной экспертизы подтвердили недостоверность медицинского заключения центра «Эмпатия» о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По его словам, экспертные выводы представят в суде, который рассматривает ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья.
«Ситуация с осужденным Михаилом Саакашвили всегда является предметом спекуляций. Как мы заявили изначально, мы продолжаем следить за тем, чтобы общественность всегда была должным образом информирована. В частности, как известно, этот вопрос всегда вызывает большой интерес в обществе. Особенно, хотелось бы рассказать о заключении центра «Эмпатия». В частности, адвокаты осужденного обратились в суд с ходатайством об освобождении или отсрочке наказания, в связи с чем Специальная пенитенциарная служба 8 декабря 2022 года обратилась в Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули с целью установления истины по этому делу. В данном случае интерес службы заключался в том, насколько научно достоверны и безошибочны заключение и диагнозы центра «Эмпатия», насколько они соответствовали законодательству Грузии.
26 января 2023 года мы получили заключение Национального бюро имени Левана Самхараули, которое включает в себя три основных направления. Это: психиатрический, гастроэнтерологический и неврологический диагнозы. Можно смело сказать, что согласно заключению Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули, диагнозы, поставленные центром «Эмпатия», такие как психиатрический, гастроэнтерологический и неврологический диагнозы, не являются надежными и достоверными. Это заключение будет представлено в суде в надлежащем порядке, и, естественно, в суде продолжится дальнейшее обсуждение относительно отсрочки наказания и освобождения от его отбывания», — заявил Рати Брегадзе.
Центр «Эмпатия» опубликовал выводы комиссионной судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья Михаила Саакашвили 1 декабря 2022 года. Экспертизу провели десять грузинских и шесть зарубежных специалистов.
В «Эмпатии» заявили, что у Саакашвили выявили более 20 диагнозов, из них десять – основные, которые, по мнению специалистов, несовместимы с тюремным заключением.
Эксперты отмечают, что до ареста Саакашвили был практически здоров. Сейчас же у него наблюдаются нейропсихологические, гастроэнтерологические проблемы, нарушение опорно-двигательной системы, проблемы со зрением, повышенная температура неизвестной этимологии, анорексия, быстрая потеря веса, боли в мышцах, суставах и костях. Эксперты предполагают, что растяжение мышц может быть связано с инфекционными процессами или интоксикацией, так как экспертиза волос показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути.
Глава МАГАТЭ сообщил о взрывах рядом с Запорожской АЭС
Вблизи Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими военными, 25 и 26 января произошла серия взрывов. Об этом говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
Как отметил глава МАГАТЭ, утром 25 января было слышно восемь взрывов, от которых дрожали окна офисов на территории АЭС. 26 января число взрывов увеличилось.
По словам Гросси, признаки боевых действий вблизи станции подчёркивают важность создания вокруг объекта зоны ядерной безопасности. Руководитель МАГАТЭ отметил, что обсуждал на прошлой неделе создание зоны с президентом Украины Владимиром Зеленским и намерен продолжить консультации с российской стороной и Евросоюзом.
Представитель "Росэнергоатом" в разговоре с ТАСС сообщения МАГАТЭ о взрывах назвал провокацией и призвал организацию публиковать проверенные данные, а не полагаться на слух.
"Энергоатом" Украины сообщение Гросси пока не прокомментировал.
В условиях боевых действий оперативно проверить информацию из зоны конфликта затруднительно.
Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала марта. Она периодически подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Украинская сторона утверждает, что сотрудников станции вынуждали заключать контракты с "Росатомом".
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Reuters: страны Балтии покупали у России газ и продавали его Украине
Российские экспортёры в 2022 году более чем вдвое увеличили продажи в страны Балтии сжиженного углеводородного газа, часть которого потом была продана Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди трейдеров и грузоперевозчиков в регионе.
По данным агентства, в Латвии доля российского газа превысила 90% от импорта, а совокупные продажи сжиженного газа в Латвию, Литву и Эстонию выросли со 159 тысяч тонн в 2021 году до 331 тысяч тонн в 2022-м.
Латвия и Литва поставили Украине около 15 тысяч тонн углеводородного газа в только в декабре — 15% от общего объема импорта сжиженного газа Украины в этом месяце.
Причина, по которой Киев покупает предположительно российское топливо у стран Балтии – разница в цене в 150-200 долларов за тонну по сравнению с ценами, которые предлагают Польша и Румыния, сказал Reuters один из трейдеров.
Министерства энергетики Литвы, Латвии и Эстонии не стали комментировать эту информацию агентству.
Сжиженный углеводородный газ (который не следует путать со сжиженным природным газом) в основном используется в качестве топлива для автомобилей, отопления и производства нефтехимических продуктов. Его экспорт из России не находится под санкциями.
Reuters напоминает, что Латвия, Литва и Эстония активно поддерживают санкции против России из-за её нападения на Украину, а также ужесточили визовый режим для россиян. Балтийские страны вместе с Польшей требовали установить потолок цен на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель — значительно ниже рыночной цены на нефть и вдвое ниже принятого в итоге уровня.
- Страны "Группы семи", Евросоюз и Австралия установили потолок цен для российской нефти в 60 долларов за баррель, чтобы сократить доходы Москвы, которые помогают ей продолжать войну с Украиноё, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен на нефть. США и Евросоюз также отказались от закупок российской танкерной нефти.
- В ответ на это президент России Владимир Путин запретил продажу российской нефти и нефтепродуктов странам, которые согласились с потолком цен.
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Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать в Украину
Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать в Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Елизавету Кондакову.
Она не уточнила, где именно будет служить Прелепин, но заявила, что он уже находится в зоне боевых действий. Кондакова утверждает, что писатель решил заключить контракт с Росгвардией, потому что ранее служил в ОМОН. Сам Прилепин эту информацию пока не комментировал.
После начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Захар Прилепин провёл несколько лет рядах поддерживаемых Россией сепаратистов. Он неоднократно публиковал призывы к силовым действиям в отношении Киева. Прилепин также поддержал полномасштабное российское вторжение в Украину в феврале 2022 года. Он ездил на оккупированные войсками России территории называя это «гуманитарными миссиями».
В августе прошлого года газета «Ведомости» со ссылкой на источники в партии «Справедливая Россия» сообщила, что Прилепин намерен участвовать в следующих выборах президента России. По информации издания, писатель занимается активной политической деятельностью в регионах. Сам Прилепин заявил «Ведомостям», что вопрос о баллотировании на выборах перед ним пока не стоит; его основные интересы на данный момент – «возвращение в Киев» и «деоккупация российской культуры».
- Захар Прилепин в молодости принадлежал к национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В 2019 году создал общественное движение «За правду», через год ставшее партией. В феврале 2021 года он стал одним из сопредседателей партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», после того как три партии объединились накануне думских выборов.
- Партия «За правду», которую возглавлял Прилепин, в июле 2020 года представила предвыборную программу. В ней было предложено провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Новость вызвала бурную реакцию в абхазском обществе – в Сухуми предложение отвергли. А югоосетинский президент Анатолий Бибилов инициативу поддержал.
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