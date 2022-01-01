В Ингушетии обстрелян дом брата бывшего главы республики

В Ингушетии обстрелян частный дом, принадлежащий брату заместителя министра обороны России, бывшего президента республики Юнус-Бека Евкурова - Юсупу. Одна из пуль попала в окно. Об инциденте сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник и издание «База».

По предварительным данным, в дом выстрелили восемь раз, передает источник «Интерфакса». По данным «Базы», нападавшие стреляли, когда запускались новогодние фейерверки, поэтому нападение было замечено не сразу. На месте работает полиция, ее видно и на видео предполагаемого очевидца, проезжавшего мимо места событий.

Никто не пострадал. Находился ли в доме Юсупа Евкурова он сам, его брат или кто-то еще - не сообщается. В 2009 году на Юнус-Бека, возглавлявшего тогда Ингушетию, было совершено покушение - смертник взорвался рядом с автомобилем президента, тот был ранен, погибли охранник и водитель политика. Евкуров тогда был ранен, а вместе с ним - его младший брат Увайс, занимавший тогда должность начальника его охраны.

Предполагаемые организаторы были выслежены и убиты полицией и ФСБ.