В Ингушетии в результате конфликта из-за земельного участка погибли два человека

Конфликт из-за земельного участка в селении Мужичи Сунженского района Ингушетии закончился стрельбой, в результате которой погибли два человека.

Оба погибших - 1985 и 1986 годов рождения - принадлежат тейпу Далиевых, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Как установила полиция, между Юсупом Балаевым, его двумя сыновьями и погибшими Далиевыми возник конфликт на почве оспаривания прав собственности на земельный участок. Все участники конфликта являются родственниками.

«По предварительным данным, узнав о том, что соседи Далиевы высыпали землю на земельный участок, Юсуп Балаев и его сыновья стали препятствовать этому, спор перерос в вооруженный конфликт, в ходе которого один из Далиевых достал пистолет и направил его в сторону Юсупа Балаева. Увидев это, сын Юсупа открыл стрельбу из автомата в оппонентов», - цитирует агентство источник в правоохранительных органах.

После этого стрелявшие покинули место происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Преступники объявлены в розыск.

Позже в пресс-службе республиканского МВД агентству сообщили, что один из участников конфликта задержан.

По состоянию на 18.00 по московскому времени, на сайте управления Следкома Ингушетии есть информация о происшествии, однако отсутствуют данные о задержании подозреваемых в убийстве.