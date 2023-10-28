В Иране умерла Армита Гераванд – вероятно, ее избила полиция нравов

В Иране после недель в реанимации умерла 16-летняя Армита Гераванд, сообщает агентство Borna.news, связанное с иранскими властями. Правозащитники утверждают, что она получила травмы при задержании за отсутствие хиджаба.

По официальной версии, в начале октября у девушки внезапно упало давление в тегеранском метро – она потеряла сознание, упала и получила черепно-мозговую травму, которая стала причиной гипоксии и отека головного мозга. Девушку госпитализировали, некоторое время она провела в коме.

Спустя несколько дней о случившемся сообщила правозащитная группа Hengaw, заявив, что Гераванд получила травмы при задержании за отсутствие хиджаба. По словам правозащитников, полиция нравов, которая следит за соблюдением исламского дресс-кода, применила к девушке силу.

Позже иранское государственное агентство IRNA показало видео с кадрами происходившего в метро. На нем видно, как Гераванд с двумя подругами заходит в поезд, после чего ее почти сразу выносят без сознания на платформу. Международная правозащитная организация Amnesty International проанализировала видео и пришла к выводу, что запись была отредактирована. Среди прочего в ней был обнаружен разрыв более чем в три минуты.

Чуть больше года назад похожий случай произошел с 22-летней Махсой Амини. Полиция нравов задержала ее за распущенный хиджаб, а позже заявила, что у девушки «случился сердечный приступ». Близкие Амини настаивают, что ее до смерти избили полицейские.

В ответ на гибель Амини в Иране начались массовые антиправительственные протесты. По данным правозащитников, в ходе беспорядков погибли более 500 человек, около 20 тысяч были арестованы, как минимум семерых за участие в протестах казнили. Полиция нравов приостановила патрулирования, однако в июле 2023 года проверки дресс-кода возобновились.