В Испании 360 человек скончались из-за аномальной жары

Институт общественного здравоохранения Испании сообщил, что аномальная жара в стране стала причиной смерти уже 360 человек. Пик смертей пришелся на прошлую пятницу, когда было зарегистрировано 123 случая гибели людей, связанных с жарой. Аномальная температура держится на юге Европы с 8 июля, в некоторых регионах Испании температура достигла 45 градусов Цельсия.

Волна жары прокатилась и по Португалии: по сообщению португальского Минздрава, с 7 по 13 июля из-за жары умерли 238 человек, в основном пожилые люди с хроническими заболеваниями. 14 июля температура воздуха в Португалии достигла 47 градусов – это рекорд июльской температуры в стране за всю историю наблюдений.

Из-за жары и сильных ветров на юго-западе Европы бушуют лесные пожары. Во Франции из-за угрозы пожаров эвакуировано более 14 000 жителей деревень в департаменте Жиронда, наиболее пораженном огнем: там пожарами охвачено уже более 10 000 гектаров. В 38 из 96 французских департаментов объявлен «оранжевый» уровень опасности.

В Великобритании из-за жары на части ее территории, включая такие города, как Лондон, Йорк и Манчестер, объявлено чрезвычайное положение. Национальная метеорологическая служба впервые в своей истории объявила «красный» уровень опасности. Он означает угрозу жизни людей, прежде всего страдающих хроническими заболеваниями, однако медики предупреждают, что жара может быть опасна и для здоровых. Метеорологи предлагают британцам изменить свой привычный режим и не выходить на улицу в наиболее жаркие часы. На дорогах могут быть введены ограничения скорости; некоторые школы будут прекращать уроки раньше, чем положено по обычному расписанию. Национальная служба здравоохранения тоже приведена в чрезвычайную готовность: ей будет выделено больше автомобилей скорой помощи.

Как считают специалисты NASA, очередная волна жары в Европе связана с глобальными изменениями климата – подобные волны в последние годы наблюдаются все чаще.