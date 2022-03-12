Новости
В Италии арестовали яхту миллиардера Андрея Мельниченко
Финансовая гвардия Италии арестовала яхту «А» российского бизнесмена Андрея Мельниченко, который попал под санкции ЕС. Об этом сообщает La Repubblica, а также РИА «Новости» со ссылкой на источники в итальянском силовом ведомстве.
Яхта стоимостью 530 миллионов евро на момент ареста находилась на стоянке в порту Триеста. Как пишут РИА «Новости», судно было спроектировано французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и спущено на воду в 2008 году в германском Киле.
-
- 9 марта Евросоюз включил Мельниченко в санкционный список в связи с российским вторжением в Украину. После этого бизнесмен вышел из советов директоров «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании.
- Ранее власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту попавшего под санкции ЕС российского миллиардера Алишера Усманова. Во Франции таможенники арестовали суперъяхту «Аморе Веро», которая предположительно принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину.
Другие новости дня
20-25 марта в Грузии пройдут совместные с НАТО учения
20-25 марта в Учебно-оценочном центре НАТО-Грузия (JTEC) пройдут совместные учения Сил обороны Грузии и Североатлантического альянса. По данным Минобороны, командно-штабные учения проводятся в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), и их планирование ведется с 2020 года, передает SOVA.
Первые такие маневры прошли в 2016 году, а нынешние являются третьими по счету. В многонациональных учениях примут участие представители 23 стран-членов и партнеров НАТО. Они будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также будут обмениваться знаниями и опытом.
«Учения помогут повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и стран-членов и партнеров НАТО», - заявили в Минобороны.
«Грузинский легион», воюющий в Украине, сообщил о задержании диверсантов
Добровольческое подразделение «Грузинский легион», действующее в Украине с 2014 года, сообщило о задержании диверсантов. Они были засланы российской стороной, говорится в посте на страничке подразделения в Twitter:
«Грузинский легион», воюющий в Украине, уже давно является мишенью нашего общего врага. Враг высылает диверсионные группы для определения местонахождения грузинских ребят. Наши бойцы, благодаря высокому профессионализму и большому опыту, легко нейтрализуют действия шпионов».
В Абхазии выявлено 78 новых случаев коронавируса, скончались 2 человека
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 216 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 78 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 19 пациентов. Состояние 5 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончались женщина 74 и мужчина 88 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 4 пациента, в Гагрской ЦРБ - 11, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 4 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52 764 человек. Зарегистрировано 664 летальных случая. Выздоровели 47 702 человека.
В Грузии выявлено 1 243 новых случая коронавируса, скончались 25 человек
В Грузии за последние сутки выявлено 1243 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 3064 пациента, скончались 25 человек, сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За 24 часа проведено 13 522 теста. Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный - 9,19%, за последние 14 дней - 16,14%, за 7 дней - 13,48%.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 532;
- Имерети – 201;
- Кахети – 108;
- Шида Картли – 85;
- Самегрело – Земо Сванети – 79;
- Гурия – 78;
- Аджария – 48;
- Квемо Картли – 34;
- Самцхе-Джавахети – 30;
- Мцхета-Мтианети – 27;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 21.
Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 1 634 686 случаев заражения коронавирусом, из них 1 584 440 инфицированных выздоровели, 16 530 человек скончались.
Всего сделано 2 832 291 прививки, при этом за сутки вакцинировались 1 301 человек.
В больницах остаются 1503 человека.
В Абхазии проходит голосование по выборам депутатов парламента
Сегодня, 12 марта, в самопровозглашенной республике Абхазия проходит голосование по выборам депутатов парламента.
В 08:30 в пресс-центре Центризбиркома председатель ЦИК Дмитрий Маршан рассказал, что в 8 часов утра открылись 152 избирательных участка по всей республике. «У граждан есть все возможности проявить своё волеизъявление. Просьба соблюдать санитарные нормы и социальную дистанцию из-за ситуации с коронавирусом», - сказал он.
По информации «Апсныпресс», самый большой по численности избирателей округ №13 (Гагрский городской) – до 7 тысяч избирателей; самый маленький - округ №35 (Гальский), где 1300 избирателей.
ЦИК обратился в «Черноморэнерго» с просьбой не отключать электричества в течение дня голосования.
Парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. За ходом выборов наблюдают международные наблюдатели.
На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты. Из них – 107 мужчин, 16 женщин. 25 кандидатов временно не работают. В числе претендентов на депутатский мандат в парламенте седьмого созыва 19 депутатов шестого созыва (2017 -2022 г.)
В Сухумском избирательном округе №5, Пицундском округе №10 и Цандрипшском округе №14 выборы безальтернативные, там по одному кандидату в депутаты. Больше всего кандидатов – девять – в сухумском округе № 7.По семь кандидатов в сухумском округе №8 и №20. По шесть кандидатов в сухумском округе №4 и №6. По пять кандидатов в трех округах, по четыре – в восьми, по три – в семи, по два – в девяти.
14 кандидатов в депутаты выдвигаются от политических партий: восемь – от партии «Амцахара», двое – от партии «Апсны», двое – от Партии экономического развития Абхазии, один – от Народной партии Абхазии, один – от партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие».
Голосование продлится до 20:00.
В ООН раскритиковали РФ за слова о биологическом оружии в Украине
У ООН нет сведений о каких-либо программах по разработке в Украине биологического оружия. Об этом в пятницу на заседании Совета безопасности международной организации заявила высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
На заседании Совбеза настояла Россия, обвинившая ранее США в развитии таких программ. Постоянный российский представитель при ООН Василий Небензя 11 марта повторил до сих пор не подкрепленное доказательствами утверждение, что в Украине при поддержке Министерства обороны США действуют лаборатории, имеющие отношение к биологическому оружию. И Вашингтон, и Киев эти обвинения российской стороны отрицают.
В Соединенных Штатах не исключают, что Москва намеренно распространяет эти неподтвержденные сведения – для осуществления собственных биологических или химических атак.
Как заявила в пятницу американский посланник в ООН Линда Томас-Гринфилд, в Вашингтоне глубоко обеспокоены тем, что Россия могла созвать совещание в качестве отвлекающего маневра – в рамках подготовки атаки в Украине. «У России уже есть опыт лживых обвинений других стран в нарушениях, которые совершает сама Россия», – подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.
Британский дипломат Барбара Вудворд назвала утверждения Москвы «абсолютной чушью», добавив, что Россия «погружается сегодня в новые глубины», и Совбез не должен следовать за ней.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов заявил, что в ходе боевых действий в Украине была вскрыта деятельность сети более чем из 30 биологических лабораторий, работавших по заказу Пентагона. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг после переговоров в Анталье с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой также говорил о созданных Пентагоном в Украине «нескольких десятков военно-биологических лабораторий – в нарушение конвенции по запрещению биологического токсинного оружия».
Президент США Джо Байден 11 марта предупредил, что Россия «понесет огромный ущерб» в случае применения химического оружия, добавив, что любое прямое столкновение России и НАТО может спровоцировать Третью мировую войну.
ЕБРР остановил закупку вагонов для метро Тбилиси у российского «Метровагонмаша»
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил выплату около 50 миллионов евро российской компании «Метровагонмаш» за вагоны для Тбилисского метрополитена. Об этом говорится заявлении мэрии Тбилиси, распространенном сегодня, 11 марта.
«Перечисление денег компании на данном этапе приостановлено», - сказано в заявлении.
В мэрии не указали причины прекращения сотрудничества с российской компанией. Одновременно столичная администрация заверила, что проекту реконструкции метрополитена «ничего не угрожает», и они продолжат работать с ЕБРР по этому направлению.
По информации агентства «Новости-Грузия», в декабре 2021 года российская компания «Метровагонмаш» стала победителем тендера, объявленного ЕБРР на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену суммой около 50 миллионов евро.
Тогда же было заявлено, что в 2022 году при помощи ЕБРР мэрия Тбилиси отремонтировать более 10 станций метро, в том числе «Варкетили», где в январе 2018 года обвалился потолок и пострадали около 15 человек.
YouTube заблокировал каналы российских государственных СМИ
Видеосервис YouTube заблокировал каналы российских государственных СМИ во всем мире. Кроме того, сервис будет удалять видеоматериалы о войне в Украине, который нарушает его политику.
По состоянию на 20:30 по Москве в YouTube не находятся выпуски программ центральных российских государственных каналов, в том числе канала «Культура», убедился корреспондент Радио Свобода. Однако в поисковой выдаче оставались региональные каналы и детский канал «Карусель».
«Наши правила сообщества запрещают контент, отрицающий или нивелирующий хорошо задокументированные акты насилия, и мы удаляем контент о вторжении России в Украину, который нарушает эту политику», - цитирует Reuters пресс-секретаря YouTube Фаршада Шадлу.
«В соответствии с этим мы также блокируем каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ», - пояснил он. Ранее в России блокировались социальные сети, блокировавшие или ограничивавшие российские государственные или окологосударственные издания. В декабре российский медиарегулятор Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис в стране за удаление каналов государственного RT.
Макрон: ЕС не может экстренно принять в свои ряды Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Версале заявил, что европейский блок отвечает «нет» на заявку властей Украины принять страну в Европейский Союз по ускоренной процедуре.
«Я могу понять эмоции и ожидания. Вчера Европейский Совет направил весьма ясный и четкий сигнал по поводу судьбы Украины в Европе. Можем ли мы принять исключительные меры в отношении страны, которая находится в состоянии войны без соблюдения критериев для вступления? Ответ - нет», - сказал Эммануэль Макрон.
Одновременно он и другие лидеры ЕС заявили о готовности усилить давление на Москву путем принятия нового пакета санкций, а также о намерении наращивать военную помощь Украине в условиях российского вторжения в эту страну.
Как сообщил в пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, лидеры 27 стран-членов ЕС, участвовавшие в саммите в Версале, согласились дополнительно выделить 500 миллионов евро на нужды обороны для Украины. Ранее на эти цели Евросоюз выделил 450 миллионов евро.
В опубликованном в ночь на пятницу заявлении по итогам встречи европейских лидеров во Франции говорилось, что Еврокомиссии поручено дать заключение по украинской заявке на вступление в Европейский Союз, а в ожидании решения планируется укреплять партнерские отношение с Киевом. «Украина принадлежит к нашей европейской семье», - подчеркивается в заявлении.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте указал, что оценка Еврокомиссии может занять продолжительное время. «Для вступления в ЕС нет ускоренной процедуры. Это стало бы пощечиной для Черногории, Сербии, Албании и Северной Македонии, которые так долго ждали допуска к процедуре вступления», - приводит слова Рютте на своем сайте «Немецкая волна».
Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля после начала российского военного вторжения. Выступая позднее перед депутатами Европарламента, президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. Страна делает европейский выбор и хочет вступить в ЕС, чтобы стать одной из равноправных европейских наций, отмечал Зеленский.
Евросоюз уже ввел массивный пакет санкций против российского президента Владимира Путина, российской финансовой системы, бизнесменов. В общей сложности под ограничительные меры Брюсселя попали 862 физических лица и свыше 50 компаний и различных учреждений.
Соединенные Штаты запретили поставки наличных долларов в Россию
Президент США Джо Байден запретил поставки наличных долларов в Россию. Мера принята в качестве ужесточения санкций за начало Москвой войны в Украине.
Распоряжение Байдена опубликовано на сайте Белого дома. Продажа долларов запрещена российскому правительству и всем людям, которые находятся на территории России, следует из указа. Документ также запрещает американцам новые инвестиции в любой из секторов российской экономики.
Этот же указ запрещает импортировать из России в Соединенные Штаты алкоголь, рыбу и морепродукты и натуральные (не искусственные) алмазы. По подсчетам Вашингтона, такой запрет лишит Россию одного миллиарда долларов доходов, - сообщала ранее пресс-служба Белого дома.
Байден также объявил в пятницу, что США отменяют режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. Это позволит Вашингтону ввести в отношении России более высокие тарифы, чем те, которые применяются к другим членам Всемирной торговой организации.
Би-би-си рассказала о наборе наемников в ЧВК Вагнера для войны с Украиной
Так называемая частная военная компания Вагнера объявила массовый набор наемников, которые будут отправлены в Украину. На это направление набирают сотрудников, которых раньше по каким-то причинам отказывались брать на работу. Об этом рассказала Русская служба Би-би-си.
Еще несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме россиян, родившихся в международно-признанных границах России, утверждает Би-би-си. Проблемой могли стать судимость, наличие долгов перед службой приставов и отсутствие загранпаспорта. Сейчас в нее готовы взять крымчан, жителей сепаратистских республик Донбасса, людей с долгами и тех, кто ранее был наказан за что-то во время службе в подразделении Вагнера.
Один из наемников переслал Русской службе Би-би-си сообщение, которое рассылают в ветеранских чатах. Участников зовут «покушать сало на пикнике». «У кого были проблемы с трудоустройством у нас - звоните. Кто был уволен у нас по каким-то причинам - звоните», - говорится в тексте. «Фильтр снят», - подтверждает другое объявление, с которым ознакомился корреспондент Радио Свобода.
Один из источников Би-би-си, наемник, недавно находившийся у границы с Украиной, рассказал, что основной состав «Вагнера» к войне пока не подключается. По его словам, на вербовку в Молькино под Краснодаром сейчас приезжает «всякий сброд», которого наемники-ветераны называют «штрафбатом».
- Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности сказал, что министерство обороны может привлекать «добровольцев» для войны с Украиной. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что только с Ближнего востока поступило 16 тысяч заявок воевать на российской стороне.
- Россия начала вторжение в Украину 24 февраля. Министерство обороны Украины заявляет, что российская армия столкнулась с тяжелыми потерями, оценивая их число больше чем в 12 тысяч. Получить независимое подтверждение этой информации невозможно. Российская сторона отчитывалась о потерях только один раз, 2 марта, заявив, что потери составили на тот момент чуть больше 2 тысяч человек.
Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш объявили в розыск
МВД России объявило в розыск пресс-секретаря оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш.
ФСИН также обратилась в суд с ходатайством заменить Ярмыш наказание по "санитарному делу" – полтора года ограничения свободы – на реальный срок в колонии, сообщается на сайте Мосгорсуда.
Летом прошлого года Ярмыш покинула Россию после вынесения приговора по "санитарному делу". Суд счел ее посты в соцсетях о митингах сторонников Навального подстрекательством к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.
Редакция радиостанции «Эхо Москвы» начала выпускать программы на Youtube-канале
Редакция радиостанции "Эхо Москвы", которую ранее закрыли, а доступ к её сайту заблокировали, начала выпускать передачи на Youtube-канале "Живой гвоздь". На это обратило внимание издание "Медуза".
В четверг 10 марта на Youtube-канале "Живой гвоздь" вышли передачи "Пастуховские четверги" с Владимиром Пастуховым и Алексеем Венедиктовым, "Один" с Дмитрием Быковым, "Атака с флангов" с Лизой Лазерсон, Лизой Аникиной и Никитой Василенко. 11 марта должны выйти программы "#СлухайЭто" с Венедиктовым, "Сканер" с Сергеем Алексашенко и Ольгой Бычковой и "2022" с Григорием Юдиным и Виталием Дымарским.
Сайт и эфир радиостанции "Эха Москвы" были заблокированы Роскомнадзором в начале марта, корпоративные аккаунты в соцсетях были удалены. Поводом стало освещение редакцией войны в Украине. Российские власти требуют называть её "специальной операцией" и запрещают использовать при её освещении что-то, кроме официальных государственных источников.
После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" принял решение закрыть станцию. Её главный редактор Алексей Венедиктов, представляющий интересы миноритарных владельцев, пообещал обжаловать это решение в суде.
- После начала войны в Украине из-за цензуры были заблокированы, закрылись или были закрыты правительством десятки изданий. В том числе – Русская служба Радио Свобода, канал "Настоящее время", "Голос Америки", телеканал "Дождь", Би-би-си, DW, издание Znak.com, The Insider, региональные издания. Как минимум 150 журналистов вынуждены были покинуть страну.
Генпрокуратура РФ потребовала признать владельца Facebook, Instagram и WhatsApp экстремистской организацией
Российская Генеральная прокуратура потребовала признать Meta – материнскую компанию социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp – экстремистской организацией. Документы направлены в суд, передаёт государственное агентство ТАСС. От суда отдельно потребовано заблокировать Instagram в России, следует из сообщения агентства.
Надзорное ведомство сообщило, что направило в Следственный комитет материалы для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников компании по статьям о пропаганде терроризма и возбуждении ненависти и вражды. Следственный комитет уже сообщил, что возбудил дела о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.
Facebook уже был заблокирован в России 4 марта, социальную сеть обвинили в цензуре российских государственных и прогосударственных СМИ. О требовании блокировать WhatsApp пока что не сообщалось.
Также не ясно, будет ли признание Meta в России экстремистской организацией означать, что пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp будут преследоваться государством.
11 марта агентство Reuters сообщило, что Meta в некоторых странах не будет удалять из соцсетей угрозы и призывы к насилию в отношении русских и российских военных в контексте войны в Украине. Представитель корпорации уточнил позднее, что речь идёт только о "российских/русских захватчиках".
Посольство России в США назвало действия компании "экстремистской деятельностью" и потребовало от американских властей привлечь Meta к ответственности.
Санакоев: заявление суда в Гааге связано с событиями в Украине
Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Давид Санакоев прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС). Как сообщалось ранее, прокурор МУС Карим Ахмад Хан потребовал выдать ордера на арест трех лиц, причастных, по информации следствия, к военным преступлениям. Среди них – Санакоев, который в 2008 году был уполномоченным по правам человека.
Югоосетинский политик считает, что решение МУС связано с событиями в Украине и «ложится в четкую политику коллективного Запада, направленной против России».
Санакоев интересуется, почему МУС не принимает во внимание доклад Хайди Тальявини – главы международной комиссии по расследованию обстоятельств конфликта, которая, по его словам, «четко обозначила, что войну против Южной Осетии развязала Грузия» и агрессивные действия против югоосетинского народа были предприняты со стороны грузинской стороны.
«Кроме того, пока никто из тех, кто принимал решение напасть на Южную Осетию и исполнявших эти приказы, не понес наказания», – считает депутат.
Санакоев подчеркнул, что вместо объективного проведения «расследования зверств грузинского государства против граждан Южной Осетии, преступники поощряются и награждаются».
«Все эти действия направлены против России. Я принимал участие в те годы в переговорах, по освобождению захваченных в плен югоосетинских граждан во время войны 08.08.08., и к концу августа 2008 года нам удалось вернуть на родину практически всех, за исключением семерых без вести пропавших граждан. Также вернули некоторых граждан, задержанных представителями Грузии до августа 2008 года, и отбывающих наказание в грузинских застенках по различным вымышленным делам. Не смогли тогда решить вопрос освобождения граждан, осужденных на пожизненные сроки», – рассказал он.
Давид Санакоев говорит, что проводилась большая работа по передаче родственникам этнических грузин, проживающих на территории Южной Осетии. Он отметил, что вся эта процедура осуществлялась добровольно, с письменного согласия самого гражданина.
«Помимо представителей Южной Осетии и Грузии в качестве наблюдателей в переговорном процессе участвовал комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммарберг и был свидетелем происходящих здесь процессов», – заверил депутат.
- Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства после запроса прокурора Бату Бенсуды дала согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены грузинской, югоосетинской и российскими сторонами перед, во время и после военных действий – в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года. Британский адвокат Карим Асад Ахмад Хан принес присягу в качестве нового прокурора Международного уголовного суда в июне 2021 года.
В Абхазии прошел митинг в поддержку России и российской армии
На сухумском стадионе «Динамо» прошел митинг, участники которого, по информации организаторов, выступили в поддержку «действий Российской Федерации по обеспечению мира и порядка на территории «ДНР» и «ЛНР», а также денацификации и демилитаризации Украины».
К собравшимся обратились представители властей и оппозиции. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что представители разных политических партий и общественных организаций «едины в вопросе развития абхазо-российских отношений».
«Сегодня мы собрались в поддержку нашего друга и союзника – Российской Федерации. Осознаем, как непросто руководству России и лично Владимиру Владимировичу далось решение о проведении специальной военной операции», – сказал он.
«Международное сообщество в крайней степени агрессивно реагирует на действия России. Хочется спросить, где были эти ярые борцы за справедливость, когда страдали мирные жители Донбасса? Это не что иное, как политика двойных стандартов, и подтверждением тому служит планомерная экспансия НАТО в восточном направлении. Приближение военной инфраструктуры североатлантического альянса к границам РФ является угрозой безопасности и стабильности в мире», – заявил Бжания.
По его словам, Украина «стала инструментом, посредством которого так называемый коллективный запад осуществляет политику империализма, нацеленную на установление однополярного мира».
Говоря о войне 2008 года, Бжания отметил, что Россия «доносила правду о событиях» в Южной Осетии.
«Мы никогда не забудем тот день, когда Российская Федерация объявила о признании государственной независимости и суверенитета Республики Абхазия, – сказал Бжания, добавив: В эти дни мы рядом с народом России».
По словам лидера оппозиционного объединения «Аруаа» Тимура Гулия, в 2008 году «благодаря России и решительности её руководства от физического уничтожения был спасен братский осетинский народ».
«На месте городов и сел в Южной Осетии и Абхазии грузинские националисты хотели оставить выжженое поле. Саакашвили, как и киевскому режиму, не нужны были люди. Им нужны территории», – отметил Гулия.
- Президент России Владимир Путин признал «ЛНР» и «ДНР» независимыми государствами 21 февраля текущего года. После того, как они обратились к Москве за помощью, Путин ввел войска в Украину. Война продолжается уже третью неделю.
- 25 февраля абхазский президент Аслан Бжания подписал указы о признании «ДНР» и «ЛНР». 9 марта стало известно об установлении дипломатических отношений между Абхазией и «ДНР». 10 марта глава т.н «ЛНР» подписал указ о признании Абхазии.
Закрытие воздушного пространства на юге России продлено до 20 марта
Российские авиавласти продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой источник в Минтрансе.
"Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста", – говорится в сообщении Росавиации.
Воздушное пространство на юге страны закрыто с 24 февраля – в день, когда российские войска начали вторжение на территорию Украины. Для перевозки пассажиров в города, где закрыты аэропорты, российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты: через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Путин разрешил отправлять добровольцев в Украину
Президент России Владимир Путин разрешил отправлять добровольцев воевать в "ДНР" и "ЛНР". Глава государства распорядился помочь перебраться им в зону боевых действий. Об этом он заявил на совещании Совета безопасности России.
Путин аргументировал своё решение тем, что якобы некие "западные спонсоры украинского режима" отправляют наёмников со всего мира воевать на территорию Украины. Президент считает, что это делается вопреки "всякими нормами международного права".
Во время заседания Совбеза, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство получило около 16 тысяч заявок от добровольцев с Ближнего Востока, которые хотят приехать в "ЛНР" и "ДНР". По его словам, они собираются принять участие в "освободительном движении". Путин распорядился "пойти им навстречу" и помочь.
Президент России также разрешил передать "ЛНР" и "ДНР" средства противовоздушной обороны и противотанковые ракетные комплексы, а также украинское и западное оружие, захваченное российскими военными.
Ранее о том, что Россия собирается отправить воевать на территорию Украины наёмников из Сирии, имеющих опыт ведения боевых действий в городских условиях, сообщал The Wall Street Journal. Издание сослалось на американские правительственные источники.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что в рамках Сил территориальной обороны создаётся "интернациональный легион" из иностранцев, которые хотят воевать на стороне Украины.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.
Twitter введет ограничения для государственных СМИ Беларуси
Twitter начнет маркировать сообщения государственных СМИ Беларуси и их руководителей, а также ограничит распространение этих сообщений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.
Утверждается, что такая мера будет принята, чтобы пресечь дезинформацию со стороны союзника России по вторжению в Украину.
Представитель компании Йоэль Рот сообщил, что на данный момент Twitter намерен маркировать около 15 аккаунтов белорусских изданий, в том числе страницы государственного информационного агентства "БелТА" и Белтелерадио.
Как отмечает Reuters, Twitter маркирует государственные СМИ только в тех случаях, когда власти страны "осуществляют контроль над редакционным контентом посредством финансовых ресурсов, прямого или косвенного политического давления и/или контроля над производством и распространением".
Решение суда в Гааге в Тбилиси назвали «еще одной значительной победой» над РФ
Заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) по делу о российско-грузинской войне 2008 года в Министерстве юстиции Грузии назвали «еще одной значительной победой над Россией».
«Данное решение Гаагского суда представляет собой еще одну значимую победу грузинской стороны в международных судах против РФ и подтверждает, что в ходе войны 2008 года грузинские военные действовали в соответствии с нормами международного права… Это решение еще раз подтверждает, что ответственность за серьезные нарушения, совершенные в отношении населения Грузии в ходе августовской войны, будет возложена на конкретных представителей РФ и сепаратистских режимов», — говорится в заявлении Минюста.
В ведомстве подчеркивают, что грузинская сторона активно сотрудничала с прокуратурой МУС с момента начала следственных действий по делу в 2016 году, предоставляя «исчерпывающую информацию и доказательства».
Власти страны обещают продолжать работу по данному направлению для расследования всех других преступлений, совершенных против населения Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Что касается исполнения ордеров на арест, как указывают в Минюсте, все государства-члены Римского статута (основополагающий документ МУС) обязаны сотрудничать с Гаагой по вопросам ареста и экстрадиции. В министерстве заверили, что Тбилиси будет в полной мере сотрудничать с МУС, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Отметим, что Россия не ратифицировала Римский статут и отказалась от участия в Международном уголовном суде.
- Как сообщалось ранее, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года потребовал от суда выдать ордера на арест трех лиц, причастных, по информации следствия, к военным преступлениям. Все трое – югоосетинские экс-чиновники. Их обвиняют в незаконном заключении под стражу, жестоком обращении, захвате заложников и последующем незаконном перемещению гражданских лиц из числа этнических грузин.
ТАСС: Жириновского вывели из медикаментозного сна
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна, он в сознании и уже получает документы от помощников. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.
«Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы», – сказал источник, уточнив, что эта мера применялась лишь периодически для поддержки организма.
9 февраля в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля.
Представители ЛДПР неоднократно утверждали, что лидер партии не прекращает работу и идет на поправку, при этом Telegram-каналы со ссылкой на неназванные источники регулярно распространяли сведения о якобы ухудшении его здоровья.
В Facebook и Instagram снят запрет на призывы к насилию – если они направлены против российских военных или Путина
Компания Meta позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах публиковать угрозы и призывы к насилию в отношении российский военных. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренние письма компании, направленные модераторам контента.
Также временно разрешается публиковать сообщения с пожеланиями смерти президенту России Владимиру Путину или главе Беларуси Александру Лукашенко. Представитель Meta Энди Стоун подтвердил информацию об изменении правил на фоне российского вторжения в Украину.
"В результате российского вторжения в Украину мы делаем поправку на формы политического выражения, которые в нормальных обстоятельствах нарушали бы наши правила, в том числе такие призывы к жестокости, как "смерть русским оккупантам". Мы по-прежнему не допускаем призывы к насилию против российских мирных граждан", – говорится в заявлении Стоуна.
Посольство России в США назвало действия компании "экстремистской деятельностью" и потребовало от американских властей привлечь Meta к ответственности.
"Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании – еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистcкой машины западных правящих кругов", – говорится в сообщении российского посольства.
«Украина принадлежит нашей европейской семье» – итоги саммита ЕС
Европейские лидеры на саммите в Версале высказались за интеграцию Украины в ЕС. Об этом в своем Twitter написал президент Литвы Гитанас Науседа.
По его словам, после пяти часов жарких дискуссий было сказано «да» украинской евроинтеграции.
«Процесс начался. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС», – написал Науседа.
В заявлении по итогам неформального саммита ЕС в Версале, опубликованном в ночь на пятницу, 11 марта, отмечается, что Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке на вступление в Евросоюз, а до тех пор планируется укреплять партнерские отношение с Киевом.
«Украина принадлежит нашей европейской семье», – сказано в заявлении.
Последний, пятый пункт документа посвящен Грузии и Молдове – странам, которые внесли свои заявки на вступление в ЕС вслед за Украиной.
«Совет ЕС предложил Еврокомиссии представить свои заключения по заявкам Республики Молдова и Грузии», – сказано в заявлении.
Как пишет «Европейская правда», в решении есть ряд положительных сдвигов по сравнению с предыдущими формулировками, однако в нем нет ссылок на статью 49 Договора ЕС о процедуре присоединения к Союзу, а также нет ни положительных, ни негативных упоминаний о «ускоренной процедуре», о принятии которой просила Украина.
Оценка Еврокомиссии может занять продолжительное время, указал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
«Для вступления в ЕС нет ускоренной процедуры. Это стало бы пощечиной для Черногории, Сербии, Албании и Северной Македонии, которые так долго ждали допуска к процедуре вступления», – заявил он.
«Мы не должны давать украинцам ощущение, будто сейчас все случится со дня на день», – добавил премьер Люксембурга Ксавье Беттель.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС с находящейся в состоянии войны страной.
«Можем ли мы открывать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю», – сказал Эммануэль Макрон.
Однако он добавил, что хочет послать «сильный сигнал» Украине, Молдове и Грузии, недавно подавшим заявки на членство.
- Государства ЕС также пообещали «оказать поддержку в восстановлении демократической Украины» после завершения войны. Как говорится в итоговом документе, ЕС будет и впредь оказывать украинским беженцам «гуманитарную, медицинскую и финансовую» помощь.
- 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Копии документа Киев направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберте Метсоле.
- 3 марта заявки на вступление в Евросоюз подписали лидеры Грузии и Молдовы.
Журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля не пустили в Грузию
Петербургского журналиста, фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля не пустили в Грузию. Об этом в Twitter сообщила его супруга, юристка Варвара Михайлова.
«40 часов мы были в дороге до границы, 2 дня ждали, когда ее откроют после угрозы лавины, 8 часов стояли на российской стороне, 14(!) часов ждали на грузинской – только для того, чтобы мой муж журналист Давид Френкель получил отказ во въезде в Грузию с формулировкой "иные причины"», – написала она.
Сам Френкель говорит, что у него была вся необходимая документация – «я ехал работать».
«Мне нравится, что грузинские власти пишут, что все отказы на месте принимают пограничники. Они 14 часов куда-то звонили, разводили руками и иногда даже извинялись, что они сами не знают и ждут откуда-то наверху ответа. В итоге отказ. Не кормили, но из жалости пустили на диван», – написал он.
Летом 2020-го Давид Френкель пострадал в результате скандального инцидента. Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ его решили удалить с избирательного участка, несмотря на то что у него была аккредитация от Центральной избирательной комиссии. Двое полицейских повалили его на пол. В итоге один из сотрудников МВД сломал журналисту руку. Позже суд в Петербурге оштрафовал Френкеля за неповиновение сотруднику полиции, вмешательство в работу избиркома и нарушения режима самоизоляции.
5 марта текущего года в Грузию не пустили журналиста российского независимого канала «Дождь». По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, Фишман не соответствовал «определенным критериям», необходимым для пересечения государственной границы. По его словам, решение принимает пограничная служба, а не министр.
- «Медиазона» была запущена в 2014 году участницами Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алёхиной. Издание специализируется на освещении событий российской правовой системы, в том числе общественно-политических судебных процессов.
- «Медиазона» признана российскими властями СМИ-«иноагентом». Сайт издания был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.