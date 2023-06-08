В Италии впервые кормящая мать приехала в парламент с ребенком

Младенец впервые занял место в кресле итальянского парламента, вместе со своей матерью. Как сообщает Reuters, в среду во время рабочего заседания Палаты депутатов Джильда Спортелло кормила грудью своего сына Федерико, чем вызвала аплодисменты всех присутствующих в зале коллег.

Подобное событие было бы обычным делом во многих странах. Но в данном случае спикер палаты обратил на это событие особое внимание, поскольку в Италии в институтах власти явно преобладают мужчины.

Впервые представители всех парламентских партий поддержали демонстративное проявление материнского права на кормление младенцев в рабочее время. Председатель сессии Джорджио Муле пожелал младенцу Федерико «долгой, свободной и мирной жизни».

В ноябре прошлого года парламентская группа по рабочим вопросам разрешила женщинам-депутатам кормить грудью своих малышей в течение первого года жизни.

«Очень многие женщины досрочно прекращают кормить детей грудью не по своему выбору, а в связи с необходимостью выходить на работу», сказала Джильда Спортелло, депутат от левого «Движения пяти звезд».

В октябре прошлого года правительство Италии впервые возглавила Джорджиа Мелони. Однако около двух третей итальянских законодателей составляют мужчины, отмечает агентство Reuters. 13 лет назад нынешний сенатор от правоцентристской партии Forza Italia, Лициа Ронзулли, демонстративно кормила грудью свою дочь на сессии Европейского парламента в Страсбурге.