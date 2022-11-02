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В Израиле партия Нетаньяху побеждает на выборах в парламент
В Израиле партия «Ликуд» во главе с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаньяху побеждает на выборах в парламент (Кнессет). Об этом говорят результаты экзит-поллов.
Согласно опросам избирателей, лагерь союзников экс-премьера набирает 61-62 мандата. Таким образом, Нетаньяху сможет вернуться в кресло главы правительства Израиля.
Явка избирателей составила около 70%.
Окончательные результаты будут опубликованы позднее.
Всего в выборах в однопалатный Кнессет участвовали 40 партий, у 11 из которых, судя по опросам, есть шансы набрать достаточно голосов, чтобы попасть в парламент. Основным соперником «Ликуда» считается центристская партия «Еш Атид», которой руководит нынешний премьер Яир Лапид.
Выборы в Кнессет, прошедшие 1 ноября, пятые по счёту за последние три с половиной года.
В июне в Израиле распалась лишившаяся большинства восьмипартийная коалиция во главе с бывшим премьером Нафтали Беннетом. Она просуществовала лишь год. Правительство возглавил глава внешнеполитического ведомства Лапид. Он будет оставаться у власти и до создания нового кабинета.
- Нетаньяху 73 года. Он первый израильский премьер, родившийся после провозглашения независимости. Нетаньяху возглавлял правительство Израиля с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. Последний срок – более 15 лет – самый длительный срок для премьера.
- В Израиле Нетаньяху находится под судом по обвинению в коррупции. Обвинения он отвергает.
Другие новости дня
Назначен новый куратор Абхазии и Южной Осетии в правительстве РФ
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак будет курировать сотрудничество с самопровозглашенными республиками – Абхазией и Южной Осетией. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, было опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить заместителя председателя Правительства Российской Федерации Новака А.В. председателем российских частей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия», – говорится в документе.
Ранее куратором Абхазии и Южной Осетии в российском правительстве был вице-премьер Марат Хуснуллин.
- Александр Новак был министром энергетики России в 2012-2020 годах. С 9 ноября 2020 года – вице-премьер по вопросам топливно-энергетического комплекса. Куратор в Северо-Кавказском федеральном округе с 19 июля 2021 года. Находится под санкциями Украины, США и Великобритании из-за российского вторжения в Украину.
Эр-Рияд предупредил США об атаке Ирана на Саудовскую Аравию
Эр-Рияд поделился с Вашингтоном данными разведки о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на территории Саудовской Аравии, что привело к повышению боеготовности американских и других вооруженных сил на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в королевстве и Соединенных Штатах.
Министерство разведки и разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции обвиняют разведслужбы США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии в планировании и реализации протестов, связанных с гибелью активистки Махсы Амини после задержания полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба.
Cогласно заявлению официальных лиц Саудовской Аравии, Иран планирует совершить атаки на королевство, а также на Эрбиль в Иракском Курдистане, чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов.
США, Саудовская Аравия и ряд стран региона повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил, пишет The Wall Street Journal.
В прошлом месяце командующий Корпусом стражей публично предупредил Саудовскую Аравию, чтобы она ограничила освещение в прессе протестов в Иране. "Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ", — сказал генерал-майор Хоссейн Салами на военных учениях в иранской провинции Восточный Азербайджан.
- В Иране полтора месяца продолжаются протесты после смерти 22-летней Махсы Амини. Участники акций обвиняют полицию в её убийстве. При разгоне демонстраций, в том числе с использованием огнестрельного оружия, были убиты более 200 человек, более тысячи арестованы.
КНДР впервые запустила ракету через морскую границу с Южной Кореей
Северная Корея в среду провела пуски не менее 10 ракет в сторону Японского и Жёлтого морей. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Одна из ракет впервые после окончания Корейской войны в 1953 году пересекла фактическую морскую границу с Южной Кореей и летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в море в 167 км от острова. Ещё одна ракета упала в море в 57 км от Сокчхо – города в северо-восточной части страны на берегу Японского моря.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что запуск ракеты через морскую границу является «по сути территориальным вторжением» со стороны КНДР.
Южная Корея в качестве ответа произвела пуски трёх ракет в море, через морскую границу.
Япония также выразила протест Северной Корее и созвала совет национальной безопасности в связи с ракетными пусками.
Пуски северокорейских ракет совпали по времени с проходящими в районе Корейского полуострова совместными учениями ВВС США и Южной Кореи.
Пхеньян накануне потребовал прекратить учения и пригрозил в случае отказа принять «мощные» меры.
В прошлом месяце КНДР произвела целую серию запусков – тоже, как заявил Пхеньян, в ответ на совместные учения военных США, Южной Кореи и Японии.
- С начала года Северная Корея уже произвела около 30 пусков ракет.
- В ночь с 3 на 4 октября Северная Корея запустила ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в океане. После этого атомный авианосец ВМС США «Рональд Рейган» выдвинулся в Японское море и расположился к востоку от Южной Кореи.
- После этого КНДР снова запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. А еще через сутки запуском очередных ракет руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.
- В середине октября после очередных ракетных стрельб Сеул ввёл санкции в отношении Пхеньяна.
Абхазские власти запросили у России переток электроэнергии
Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за аварии на высоковольтной линии «Ачгуара» в Очамчирском районе. Об этом сообщила пресс-служба компании «Черноморэнерго».
Крупная авария на ЛЭП произошла накануне. В «Черноморэнерго» сообщали, что место аварии локализовано, ведутся ремонтные работы.
Значительная часть жителей самопровозглашенной республики все еще остается без света.
На момент написания новости информация о начале экспорта электроэнергии из России не поступала.
- Электроэнергия, вырабатываемая на «Ингури ГЭС», поступает в Абхазию по линии «Ачгуара». 11 октября в пресс-службе абхазского министерства экономики сообщили о ремонтных работах на ЛЭП, в которых принимали участие бригада «Черномороэнерго» (порядка 20 человек) и российская подрядная организация (порядка 23 человек). Ранее ремонт линии, которую называют самым уязвимым объектом абхазской энергетики, неоднократно откладывался.
Талибы в Афганистане создали женское подразделение полиции
Радикальное движение «Талибан», пришедшее к власти в Афганистане, создало женское подразделение полиции. Для работы там привлекают женщин, работавших в МВД до захвата власти талибами в августе прошлого года. Подготовку проходят около 100 женщин, сообщает Афганская служба Радио Свобода.
Правозащитники отмечают, что так талибы хотят сдержать реакцию общества на жестокое подавление женских протестов и привлечь женщин полицейских для работы с активистками на митингах.
Талибы после прихода к власти обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.
В мае этого года талибы обязали женщин не выходить на улицу без необходимости и скрывать лицо на публике паранджой.
Движение вновь запретило женщинам получать образование, чиновницы работают из дома, сообщается об увольнениях женщин с работы, где они могут встречаться с мужчинами.
На днях в Кабуле прошла акция выпускниц университетов с требованием допустить женщин к образованию и предоставить право на работу в госучреждения.
- Существующие в Афганистане правила в отношении женщин несколько мягче еще более суровых мер, которые применялись талибами 20 лет назад – до ввода войск США. Тогда «Талибан» полностью запрещал девочкам и женщинам получать образование за пределами базового.
- Движение «Талибан» признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.
Посол РФ в Армении: Вопрос статуса Нагорного Карабаха следует оставить следующим поколениям
По мнению Москвы, вопрос статуса Нагорного Карабаха следует оставить следующим поколениям. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин после трехсторонней встречи Пашинян-Алиев-Путин в Сочи.
В тексте заявления, принятого по итогам трехсторонней встречи, Нагорный Карабах вообще не упоминается, даже в абзаце о миротворческом контингенте не указано, что он дислоцируется в Карабахе. Между тем, накануне встречи Путин обнадежил, что упоминание о Карабахе может найти место в мирном договоре, пишет Радио Азатутюн.
Посол сегодня заявил, что урегулирование должно стать результатом соглашения между Арменией и Азербайджаном. Что касается того, какие пункты должны быть включены в мирный договор, то, по словам посла, есть вопросы, которые пока не удается согласовать, но работа над которыми будет продолжена. Он, однако, не уточнил, касается ли это Карабаха.
«На наш взгляд, вопрос статуса Нагорного Карабаха – это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будут сформированы условия для приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса», - отметил он.
Неужели нельзя было убедить Алиева в том, чтобы в заявлении был упомянут статус Карабаха? Посол России в Армении сказал, что не владеет дополнительной информацией о деталях переговоров, он может только предполагать.
Власти Армении сегодня воздержались от комментариев. Сразу после встречи в Сочи Пашинян отправился в Тегеран, встретиться с ним не было возможности. Вопрос прокомментировал лишь депутат правящей фракции «Гражданский договор» Сергей Багратян.
«Поскольку президент Азербайджана не согласился на 15-й пункт, то остальные 14 пунктов уже не подлежат обсуждению», - сказал он.
Намекнув на заявления Путина перед трехсторонней встречей в Сочи, Никол Пашинян заявил, что готов подписать документ на основе предложенных Россией 15 пунктов, который станет основой мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Но он несколько раз повторил, что надеется, что Россия поддержит эти предложения.
Интересы Армении должен защищать лидер Армении, «данное заявление свидетельствует о том, что он их не защитил», - заключил после встречи в Сочи депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян. Любой документ, в котором не закреплено право Нагорного Карабаха на самоопределение, он посчитал провальным.
«Должна ли Россия отстаивать интересы Армении? Что за ребячество? Руководство Армении должно защищать интересы Армении, Армении и Нагорно-Карабахской Республики, как он [Пашинян - ред.] обещал, когда был избран премьер-министром. Республика Армения вывела вооруженные силы из Нагорно-Карабахской Республики, а теперь упрекает: почему миротворцы не защитили Парух? Вы бы защитили», - сказал оппозиционный депутат.
В последние два года не только регулярно нарушались обязательства по соблюдению режима прекращения огня, но и Азербайджан оккупировал новые территории Армении и Нагорного Карабаха, в результате чего были сотни жертв, десятки пленных. Хотя за это время ряд договоренностей, зафиксированных в четырех трехсторонних заявлениях, так и не были реализованы, однако провластный депутат Сергей Багратян выразил оптимизм в связи с тем, что последнее заявление подтвердило отсутствие пограничного спора.
«После подписания Азербайджан признал государственные границы Республики Армения по состоянию на 1991 год. Были споры, например, о том, где проходит граница озера Сев Лич, или какая часть Ишханасара является азербайджанской и т.д., эти проблемы урегулированы этим соглашением. Это был важнейший пункт», - сказал он.
На вопрос, не означает ли это, что Армения признает, что «Карабах также является частью Азербайджана», Багратян ответил: «Такого пункта нет, так как вопрос Карабаха не был подписан, следовательно, статус до сих пор остается неопределенным».
Если не удалось договориться по российским предложениям, значит ли это, что мирный договор будет заключен на основе западных предложений? Сергей Багратян на это ответил так: «Это означает, что у Армении есть альтернатива, и она может выложить на стол для обсуждения оба варианта: западный вариант и российский вариант, совместить и достичь более широкого согласия по вопросу о границах в контексте мирного договора. В конкретном западном варианте отмечается, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха является дискуссионным, то есть, это не означает, что отдельно Армения и Азербайджан завершат, и региональный мир закончится только этим».
Оппозиция не видит ничего положительного ни в предыдущих, ни в последнем документе, подписанном Пашиняном.
«Никол Пашинян является первым руководителем Армении после 1988 года, подписавшим документы, где не упоминается, что урегулирование арцахского [карабахского - ред.] конфликта должно основываться на принципе равноправия и самоопределения наций», - подчеркнул Артур Хачатрян.
Во вчерашнем заявлении говорится также о запуске армяно-азербайджано-российских межпарламентских контактов. Представители власти не знают, о чем именно идет речь.
СГБ Грузии сообщило о задержании трех граждан в зоне грузино-осетинского конфликта
Служба госбезопасности Грузии сообщила о незаконном задержании российскими военными трех местных жителей, граждан Грузии, в районе села Меджврисхеви Горийского муниципалитета.
Село Меджврисхеви находится в 60 км к северо-западу от Тбилиси. Линия де-факто грузино-осетинской границы проходит вдоль восточной и северной части села, примерно в десяти километрах от главной магистрали Грузии Восток-Запад, пишет агентство «Новости-Грузия».
В связи с задержанием граждан Грузии активирована «горячая линия», в известность поставлена Миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели Женевских переговоров.
СГБ заявляет, что власти Грузии задействовали все имеющиеся в их распоряжении механизмы для освобождения задержанных людей в кратчайшие сроки.
«Практика незаконных задержаний ограничивает основное право на свободное передвижение, значительно ухудшает обстановку безопасности на местах и угрожает стабильности в регионе», - говорится в заявлении СГБ.
2 ноября ни одно судно не пройдет по «зерновому коридору» в Черном море
Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю на 2 ноября. Об этом говорится в сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле. В ООН заявили, что прекращение движения судов – это временная мера.
Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что организация продолжит досмотр судов в рамках зерновой сделки. Он подчеркнул, что, поскольку Россия не прекратила, а лишь приостановила свое участие в сделке, ООН в сотрудничестве с Турцией и Украиной «продолжает реализовывать инициативу». Отмечается, что во вторник было проведено 36 инспекций судов, находящихся в турецких водах.
По данным Министерства инфраструктуры Украины, за два дня после выхода России из зерновой сделки по гуманитарному коридору прошли 17 судов. Два из них направились в украинские порты под загрузку. За три месяца с момента заключения соглашения 422 судна экспортировали около 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции.
Ранее 1 ноября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Российская сторона утверждает, что в ходе разговора Путин рассказал президенту Турции о причинах решения приостановить зерновую сделку. По мнению российского президента, зерновой коридор использовался для атаки по Севастополю в аннексированном Крыму, а украинская сельхозпродукция якобы поступает не туда, куда предполагалось по условиям соглашения.
Путин сказал Эрдогану, что Россия готова вернуться в сделку после расследования удара по севастопольскому порту и гарантий безопасности со стороны Украины. Эрдоган, в свою очередь, по итогам разговора выразил уверенность, что сделка может быть возобновлена «при помощи конструктивного подхода».
Кроме того, телефонные переговоры по поводу зерновой сделки провели главы Минобороны Турции и Украины Хулуси Акар и Алексей Резников, а также министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. В ходе разговора Акар заявил, что соглашение в значительной степени способствовало разрешению глобального продовольственного кризиса. По его словам, «все проблемы могут быть решены путем сотрудничества и диалога». Кроме того, Акар отметил, что черноморский коридор «намного быстрее и удобнее» для перевозки зерна, чем наземный маршрут.
29 октября Россия приостановила свое участие в соглашении о вывозе из Украины зерна через украинские черноморские порты. Это решение было принято в связи с атакой беспилотников на суда в Севастополе. По версии Минобороны, атаке подверглись суда, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». МИД России обвинил в атаке Украину, которой, по его версии, помогали британские специалисты. В Лондоне эти утверждения отвергли, а в Киеве заявили, что Москва лишь искала повод для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства.
На 31 октября ООН, Турция и Украина согласовали движение 16 судов по Черному морю, договоренности были достигнуты без участия России. Стороны также договорились о проведении инспекций на 40 судах, выходящих из портов Украины. В СКЦ добавили, что российскую делегацию уведомили об этих планах.
В этот же день Минобороны России сообщило о приостановке движения по гуманитарному коридору «до прояснения обстоятельств украинской атаки против кораблей в Севастополе». В ведомстве добавили, что движение судов по коридору «является недопустимым, так как Украина использует его для ведения боевых действий против России».
- Зерновая сделка была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Первое судно с продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
- Украина – один из крупнейших мировых экспортеров зерна. Из-за российского военного вторжения в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупреждала о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
С начала мобилизации погибли более ста призванных на фронт россиян
С 21 сентября, со дня объявления в России так называемой частичной мобилизации, погибли более ста призванных на фронт по этой процедуре россиян, утверждает издание «Новая газета Европа», ссылаясь на официально подтвержденные случаи гибели.
Реальное количество погибших мобилизованных может быть существенно выше, отметили в редакции, подчеркнув, что включали в статистику только хорошо проверенную информацию, и не включали в нее погибших добровольцев или контрактников.
Больше всего погибших мобилизованных, по данным «Новой газеты», из Свердловской области - 24 человека. На втором месте - Челябинская область, из которой 13 погибших.
При этом 23 мобилизованных, о чьей смерти известно из официальных источников, погибли даже не доехав до фронта. Причинами их смерти становились драки, злоупотребление алкоголем и наркотиками, самоубийства и несчастные случаи.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе, а приоритет должен был отдаваться тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны были пройти соответствующую подготовку. Тем не менее, правозащитники регулярно сообщали о нарушении властями объявленных правил мобилизации и о том, что многие из мобилизованных даже не проходят медосмотры.
- С начала октября в СМИ почти ежедневно появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян на территории Украины. Иногда между призывом по мобилизации и сообщением о гибели проходит меньше трех недель.
- 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. По его словам, из запаса были призваны 300 тысяч человек, 82 тысячи из них отправлены на фронт. После этого Владимир Путин объявил об окончании частичной мобилизации, однако не подписал соответствующий указ. Правозащитники обращают внимание на то, что несмотря на заявление президента России, юридически мобилизация не остановлена.
CNN: Иран готовится отправить России новую партию оружия
Иран готовится отправить в Россию около тысячи единиц оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных представителей одной из западных стран. По их данным, Тегеран направит Москве баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» и дополнительные ударные беспилотники.
Последняя партия иранского оружия включала около 450 беспилотников. Россия его использовала для массированных обстрелов украинской инфраструктуры, утверждает CNN. Телеканал напоминает, что во время атак погибли мирные жители.
По словам источников, новая партия вооружений будет доставлена России до конца года, пишет CNN.
Кроме того, Киев считает, что Россия, вероятно, разместит иранские баллистические ракеты на северной границе Украины. Против них, по данным украинского Минобороны, эффективной защиты нет, пишет «Украинская правда».
Иранские ракеты будут схожи с российскими ракетами «Искандер-М». У России они заканчиваются, утверждает Минобороны Украины.
Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты. Украинская сторона сообщала, что военнослужащим удалось сбить более 300 аппаратов иранского производства.
Россия обвинения в использовании иранского оружия отвергает. Тегеран заявил, что не поставляет оружие сторонам конфликта.
Апелляционный суд Грузии в среду огласит решение по делу Ники Гварамия
Апелляционный суд огласит свое решение по приговору основателю оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Нике Гварамия в среду, в 11.00. Судьи - Мераб Джорбенадзе, Лаврентий Маглакелидзе и Давид Мимисеишвили - удалились на совещание еще 24 октября.
Речь идет о приговоре Тбилисского городского суда от 15 мая, который приговорил Гварамия к 3,5 годам лишения свободы - это крайняя мера по статье «превышение полномочий», пишет агентство «Новости-Грузия». Суд счел Гварамия виновным в том, что его семья использовала дорогостоящий автомобиль Porsche, полученный от частной компании в обмен на размещение рекламы. Это, по мнению суда, нанесло ущерб интересам телекомпании «Рустави-2», которой он на тот момент управлял.
Авторитетные местные правозащитные организации и оппозиционные политики расценивают дело Гварамия как политически мотивированное.
В последнем слове подсудимого Гварамия заявил, что пойдет до конца, вплоть до разбирательства в Европейском суде по правам человека. «Я надеюсь выйти. Моя судьба не решается только здесь, не только перед грузинским судом, поскольку впереди Страсбургский суд», - заявил он.
Минобороны РФ сообщило об отправке в зону боев 87 тысяч мобилизованных
Из 300 тысяч мобилизованных в зону боевых действий с Украиной отправлены 87 тысяч человек. Об этом на селекторном совещании сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По словам министра, срочников отправлять на войну не будут.
Шойгу отметил, что с мобилизованными работают около трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе боев на территории Украины.
Министр признал, что в начале мобилизации в работе военкоматов были выявлены недостатки. Их, по словам Шойгу, устранили.
На фоне мобилизации Россию покинули сотни тысяч человек. Из регионов поступали сообщения о нарушениях во время призыва. Например, в армию отправляли многодетных отцов. Известно о случаях смерти призывников на мобилизационных пунктах.
Издание «Верстка» обращает внимание, что как минимум в четырех из 11 изученных журналистами регионах могли больше 1% резервистов, заявленного в плане Минобороны.
«Верстка» проанализировала госконтракты на закупку военной амуниции в 11 регионах, которые заключили после 21 сентября. Журналисты сравнили их с данными переписи населения 2020-2021 годов и пришли к выводу, что в Хабаровском крае могли призвать 3,5% резервистов, в Тверской области около 3% резервистов, в Калмыкии – 2,8%, в Вологодской области – 1,8%.
- Частичная мобилизация началась в России 21 сентября по указу президента. 28 октября Шойгу отчитался об окончании призыва. Владимир Путин подтвердил завершения мобилизации, но указа об этом нет.
- 1 ноября в России начался осенний призыв в армию. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете 30 октября предположили, что срочников осеннего призыва могут отправить на войну с Украиной уже весной. Кроме того, их могут мобилизовать в армию по завершении срочной службы, если мобилизация будет объявлена вновь или продлена.
SpaceX запустила секретный американский спутник на тяжелой ракете-носителе
Американская корпорация SpaceX впервые за три года отправила груз в космос на тяжелой ракете-носителе «Фалькон Хэви» (Falcon Heavy). Старт состоялся днем 1 ноября по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Пуск проводился в интересах Космических сил США, подробности не раскрываются. В пресс-релизе Космическое командование США сообщило, что на геостационарную орбиту выводятся спутники для Управления инноваций и прототипирования - точное их число не сообщалось.
Известно о двух запущенных аппаратах. Первый - секретный спутник, назначение, характеристики и название которого не проводились.
Второй - микроспутник «Тетра-1», созданный принадлежащей Boeing компанией Millennium Space Systems. Как сообщается на сайте компании, «Тетра» должна была быть запущена еще в 2020 году. Спутник должен продемонстрировать “возможности малых аппаратов для связи, разведки и создания космических сетей”, - сообщал сайт Military & Aerospace Electronics.
Тяжелая ракета-носитель впервые была запущена SpaceX в коммерческий полет в апреле 2019 года. Второй полет в июне того же года до сегодняшнего дня был последним - тяжелая нагрузка пока что не востребована рынком.
Тем не менее к старту готовятся две ракеты с еще большой загрузкой. SpaceX в Техасе готовит к полету ракету Super Heavy с космическим кораблем «Старшип». Американское космическое агентство НАСА в ноябре в третий раз попытается осуществить пуск сверхтяжелой ракеты-носителя СЛС.
Часть Абхазии остается без света из-за аварии на линии «Ачгуара»
Сегодня утром на высоковольтной линии «Ачгуара» в Абхазии произошла авария. Часть жителей самопровозглашенной республики осталась без света.
К вечеру в компании «Черноморэнерго» сообщили, что место аварии локализовано, ведутся ремонтные работы.
«Ориентировочное время окончания работ – два часа», – говорится в сообщении.
11 октября в пресс-службе абхазского министерства экономики сообщили о ремонтных работах на линии «Ачгуара», в которых принимали участие бригада «Черномороэнерго» (порядка 20 человек) и российская подрядная организация (порядка 23 человек).
Ранее ремонт линии, которую называют самым уязвимым объектом абхазской энергетики, неоднократно откладывался.
Составители Collins Dictionary назвали «пермакризис» словом года
Составители словаря английского языка Collins Dictionary, который издаётся в Шотландии, выбрали словом года permacrisis - "пермакризис", то есть постоянный кризис.
Британские лингвисты указывают, что это слово "описывает ощущение жизни в период войны, инфляции и политической нестабильности". Решение "подводит итог тому, насколько по-настоящему ужасным 2022 год стал для многих людей", цитирует "Би-би-си" главу Collins Learning Алекса Бикрофта.
Слово "пермакризис" возглавило ежегодную подборку авторами словаря 10 слов или фраз, которые, как отмечается, "отражают постоянно развивающийся язык и заботы тех, кто его использует".
К примеру, в нынешнем списке оказалось также выражение quiet quitting - означающее ситуацию, когда на работе человек выбирает исполнение лишь своих основных обязанностей и не больше, и тем самым либо протестует против чего-то, либо пытается улучшить баланс между работой и личной жизнью. Издание "Афиша" в августе предлагало вариант перевода этих двух слов как "тихое увольнение". Это не увольнение в прямом смысле, но такой подход к работе, когда вы отказываетесь выполнять задания за коллег и выключаете компьютер вовремя, писала "Афиша".
Оксфордский словарь называл словом прошлого, 2021 года, vax, связанное с вакцинами и вакцинацией в период эпидемии COVID-19.
Collins Dictionary в предыдущие годы выбирал главными такие слова "локдаун", "фейк ньюс", "брекзит", "климатическая забастовка" и другие.
Сергей Лавров принял главу югоосетинского МИДа
В Москве во вторник состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Ахсаром Джиоевым. Об этом сообщила пресс-служба югоосетинского ведомства.
«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней политической повестки и перспективам дальнейшего укрепления взаимодействия в различных сферах югоосетино-российского межгосударственного сотрудничества. Переговоры прошли в атмосфере открытости, дружбы и взаимопонимания», – говорится в сообщении.
Во встрече с югоосетинской стороны также приняли участие замглавы МИДа Андрей Цховребов и югоосетинский посол в Москве Знаур Гассиев.
«В этот же день в Министерстве иностранных дел России состоялись двусторонние консультации, на которых были предметно рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, проблематика сохранения и укрепления существующей системы региональной безопасности, в том числе положение дел на Женевских международных дискуссиях в контексте ситуации, складывающейся на международной арене», – рассказали в Цхинвали.
На сайте российского МИДа информация о встрече Лаврова и Джиоева пока не опубликована.
- Ахсар Джиоев в качестве главы югоосетинского внешнеполитического ведомства впервые посещает Москву. Он возглавил МИД 15 августа текущего года.
Убийство в Сухумском районе – обвиняемого заключили под стражу
В прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении жителя села Дзыгута Сухумского района Владимира Акаба. Его обвиняют в умышленном убийстве.
По информации прокуратуры, 26 октября Владимир Акаба в собственном доме, в ходе застолья убил Алхаса Малия, выстрелив ему в затылок из «незаконно приобретенного и хранимого огнестрельного оружия неустановленного образца». Пострадавшего доставили в сухумскую республиканскую больницу. Он скончался от полученного огнестрельного ранения.
Акаба задержали 27 октября. Днем позже Сухумский районный суд избрал в отношении Акаба меру пресечения в виде заключения под стражу.
TikTok предложил сотрудникам переехать из России в Ереван, Астану и Бишкек
Сотрудникам российского офиса социальной сети TikTok предложили переехать в Ереван, Астану и Бишкек после объявления мобилизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.
Журналисты обнаружили, что руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина на своей странице в LinkedIn объявила об открытии нового офиса компании в Казахстане. Она же его и возглавит.
Tiktok предложил сотрудникам переехать в одну из трёх стран СНГ, однако все расходы на релокацию, в том числе и на жилье, работники компании должны оплатить самостоятельно. Кроме того, чтобы воспользоваться возможностью работать из другой страны, нужно вернуться в Россию и подписать дополнительное соглашение к трудовому договору.
По словам источников РБК, сотрудники TikTok выражали обеспокоенность тем, что у них нет отсрочки, а компания не сможет обеспечить им бронь. На это им отвечали, что российский офис Tiktok "обязан взаимодействовать с военкоматами и передавать им всю информацию".
Собеседники издания заявили, что в российском офисе TikTok до начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале этого года работало от 200 до 300 сотрудников. При этом уже тогда какая-то часть из них находилась за пределами страны. Сейчас, по словам источника РБК, "каждый третий сотрудник находится в других странах". Он обосновал своё заявление сообщениями коллег в рабочих чатах.
Официальный представитель TikTok в России на запрос РБК не ответил.
- После начала российского вторжения в Украину TikTok приостановил работу в России из-за законов, которые вводят уголовную и административную ответственность за фейки про армию. Социальная сеть отключила для россиян возможность загружать новые видеоролики и вести прямые трансляции. Администрация TikTok подчеркнула, что другого выбора у неё не было, поскольку на кону "безопасность сотрудников и пользователей".
- После начала февральского вторжения многие западные компании сокращают присутствие в России и расширяют в соседних странах, в частности, в Казахстане и Узбекистане.
В абхазских магазинах обнаружили 11 бутылок грузинской минералки
В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия сообщили, что завершили проверку сведений о продаже в магазинах грузинской продукции, консервов «Хаши» с флагом и картой Грузии, а также использования в школах учебного пособия «Атлас» с изображением на лицевой стороне обложки грузинского флага.
По информации ведомства, в магазинах обнаружили 74 банки консервов «Хаши» и «Рубец», произведенных в Ставропольском крае России. На этикетках, как сообщалось ранее, размещены грузинский флаг и карта Грузии, включающая в себя территорию Абхазии.
Кроме того, в абхазских магазинах обнаружили 11 бутылок грузинской минеральной воды – «Боржоми», «Набеглави», «Ликани» и «Саирме».
В магазинах продавалось и российское печенье «Морозова» (8 банок, 8 мини-пакетов и 13 упаковок). Импортером продукции оказалась грузинская компания ООО «Компания Орбита» из Тбилиси.
По информации абхазской Генпрокуратуры, продукция реализовывалась в сухумских продуктовых магазинах, а также в Гудаутском, Гагрском, Очамчирском и Гульрипшском районах.
В ведомстве утверждают, что было нарушено абхазское таможенное законодательство. Индивидуальных предпринимателей теперь должны привлечь к административной ответственности.
Генпрокуратура подтвердила и факт использования учебного пособия «Атлас» по географии для 7 класса с изображением на лицевой стороне обложки флага Грузии в Очамчирской школе-интернате имени С.П. Басария. Речь идет о 13 учебниках.
«Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия предложено произвести замену указанных пособий на образцы пособий, рекомендованных Методическим объединением учителей географии, а именно, учебные пособия «Атлас» 7 класса издательство «Дрофа» 2021 года и «Просвещение» 2022 года», – сказано в заявлении.
- Ранее о том, что в Абхазии продаются грузинские вина и консервы с картой Грузии, а в школах можно встретить атлас по географии с грузинским флагом, заявили в организации ветеранов «Аруаа». Там призвали сотрудников таможни более тщательно осматривать товары, ввозимые на территорию Абхазии.
В МВД Грузии сообщили о 24 задержанных наркодельцах
В ходе масштабной спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Грузии задержаны 24 человека. Среди них — один гражданин Украины, двое — России, трое граждан Казахстана.
Спецоперация проходила одновременно в нескольких городах, в том числе в Тбилиси и Батуми. В грузинской столице центром спецоперации стал пригород Поничала, имеющий печальную репутацию места, где сосредоточена нелегальная торговля наркотиками.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», по обвинению в незаконном сбыте наркотиков и подготовке к незаконному сбыту арестованы 18 человек. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. Часть их них – ранее судимы.
Остальные проходят по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков (среди них – граждане Украины и России).
Перед спецоперацией были проведены «контрольные закупки» наркотиков, все было зафиксировано скрытой камерой.
В ходе спецоперации при обысках изъято несколько килограммов кокаина, героина и психотропных веществ.
США продлили срок на разгрузку нефти из России без потолка цен
Танкеры с российской нефтью, загруженные до 5 декабря и разгруженные до 19 января, не попадут под действие потолка цен, который ранее договорились установить ЕС и США. Об этом говорится в разъяснениях министерства финансов США, сообщает The Wall Street Journal.
По данным газеты, уточнение Минфина призвано успокоить нефтяные рынки, поскольку поставки из российских портов на Балтийском море в страны Азии могут занять от 45 до 60 дней.
На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщал,что в преддверии выборов в Конгресс США 8 ноября на фоне растущих цен на энергоносители, американские власти обсуждают более мягкие условия потолка цен на российскую нефть.
5 декабря в силу вступает восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. По информации Bloomberg, только страны "Группы семи" (G7) и Австралия согласились соблюдать ограничения. Непосредственно потолок цен планируется определить ближе к моменту, когда начнется действие ограничений. По данным источника Reuters, предельную цену установят, исходя из "исторической" средней стоимости российской нефти в диапазоне 63–64 доллара за баррель. Сейчас российская нефть стоит около 75 долларов.
Москва заявляла, что не будет торговать нефтью по невыгодным для себя ценам.
В Израиле проходят пятые за три с половиной года выборы в парламент
В Израиле 1 ноября проходят выборы в Кнессет - это уже пятые парламентские выборы в стране за последние три с половиной года.
Нынешний оппозиционный лидер Биньямин Нетаньяху, который в прошлом неоднократно занимал пост премьер-министра, рассчитывает вновь возглавить правительство. Его правая консервативная партия "Ликуд", согласно последним опросам общественного мнения, может вновь стать правящей силой. Неясно, однако, будет ли у сторонников Нетаньяху решающее число мандатов. Для парламентского большинства необходимы минимум 61 место, сторонникам экс-премьера пока прогнозируют 60 мест из 120.
Всего в выборах в однопалатный Кнессет участвуют 40 партий, у 11 из которых, судя по опросам, есть шансы набрать достаточно голосов, чтобы попасть в парламент. Основным соперником "Ликуда" считается центристская партия "Еш Атид", которой руководит нынешний премьер Яир Лапид.
В понедельник Лапид написал в твиттере, что израильтяне заслуживают "правительство, состоящее из честных и трудолюбивых людей".
Во многом как и после выборов в прошлом году формирование нового кабинета может занять недели и даже месяцы. В Израиле, как отмечают агентства, даже партии из схожего политического сектора часто не могут сформировать альянсы. 73-летний Нетаньяху прежде уже сталкивался с неудачными попытками собрать правительственную коалицию. В лагере его оппонентов сейчас как левые, так и правые силы, которые стремятся не допустить возвращения в кресло лидера "Ликуда". Помимо этого Биньямин Нетаньяху остаётся под следствием по обвинениям в коррупции.
Одним из решающих факторов в ходе нынешнего голосования называют явку среди арабского населения, которое составляет 20% от общего числа граждан примерно в 9 миллионов 400 тысяч человек.
В июне в Израиле распалась лишившаяся большинства восьмипартийная коалиция во главе с бывшим премьером Нафтали Беннетом. Она просуществовала лишь год. Правительство возглавил глава внешнеполитического ведомства Лапид. Он будет оставаться у власти и до создания нового кабинета.
Югоосетинский депутат Гарри Мулдаров создает новую партию
Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, экс-кандидат в президенты Гарри Мулдаров создает новую партию.
Как сообщила телекомпания «Ир», инициативная группа уже представила в Минюст документы, необходимые для регистрации, идет подготовка к съезду партии. Её рабочее название – «За справедливость».
«Движущей силой партии станет молодежь, а целью отстаивание интересов осетинского народа. Желающих вступить в нашу партию достаточно. Главное – это поддержка наших сограждан», – сказал Мулдаров агентству «Рес».
Мулдаров – глава комиссии по делимитации и демаркации де-факто границы Южной Осетии с Грузией. В 2019 году он был избран депутатом от правящей партии «Единая Осетия». Вышел из нее в сентябре 2020 года после того, как поддержал позицию парламентариев, требовавших отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева из-за резонансного дела Инала Джабиева. В декабре того же года Мулдаров вошел в состав объединения «За справедливость» вместе с нынешним югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым.
В первом туре президентских выборов в апреле текущего года за Мулдарова проголосовали 2592 человека, он набрал 9.33% голосов.
Экоактивиста Аршака Макичяна лишили российского гражданства
Экологического активиста Аршака Макичяна, выступавшего против войны в Украине, лишили российского гражданство по решению суда. Об этом Макичян сообщил в своём фейсбуке. Также гражданства лишились трое членов его семьи: отец и два брата. Гражданств других стран у них нет. Аршак Макичян жил в России с момента, когда ему исполнился год.
Семья Макичян переехала в Россию из Армении вскоре после распада СССР и получила гражданство России. Сейчас суд постановил, что российские паспорта были выданы семье с нарушениями, и что в деле Макичянов не хватает части документов, которые при оформлении потеряло само МВД.
Макичян уверен, что решение суда связано с его гражданской позицией. В России он был активистом экологического движения Firdays for Future, выступающего за борьбу с глобальным потеплением. После начала военного вторжения России в Украину неоднократно выступал против войны и осуждал политику российских властей.
Адвокат Макичяна Ольга Подоплелова так же считает решение суда политически мотивированным. Она назвала поводы для аннулирования российского гражданства "высосанными из пальца, чтобы наказать Аршака за его активизм".
Вскоре после начала войны в Украине Аршак Макичян с женой уехали из России. Макичян планировал вернуться, но после решения российского суда его статус гражданина сменится на статус апатрида - лица без гражданства, что затрудняет любые перемещения.
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