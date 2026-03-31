В Израиле приняли закон о смертной казни за терроризм

Парламент Израиля - Кнессет - принял закон о смертной казни для лиц, признанных виновным в умышленном совершении теракта, при котором погибли люди.

Законопроект принят в третьем, окончательном чтении, за голосовали 62 депутата, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, против были 48.

Законопроект продвигал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и его крайне правая партия «Оцма Йехудит». Инициатива предусматривает, что призанный виновным в умышленном убийстве человека в ходе террористического акта, должен быть приговорён к смертной казни через повешение.

Судья при вынесении решения сможет выбрать между смертной казнью и пожизненным заключением, но для жителей Западного берега реки Иордан предусмотрена только казнь (назначение иного наказания судьи должны будут чётко обосновать). Право на обжалование приговора сохраняется.

Инициативу критиковала оппозиция, называя её пиаром на крови, а также ряд правозащитных организаций.

Смертная казнь есть в законодательстве Израиля, однако приговоры приводились в исполнение всего дважды за всю его историю. Последним казнённым был нацистский военный преступник Адольф Эйхман, которого называли «архитектором Холокоста», он был повешен более 60 лет назад - в 1962 году. Сейчас осуждённые за терроризм как правило отбывают пожизненное заключение.