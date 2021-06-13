Премьерство Нетаньяху завершилось. К власти пришла новая коалиция

США возвращаются на мировую арену, заявил президент США Джо Байден 13 июня, в воскресенье, на заключительной пресс-конференции в Корнуолле, где завершился саммит «Большой семерки». Лидеры семи ведущих в экономическом отношении демократических государств мира обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса, влияние Китая на мировую торговлю, и ряд других вопросов.

Что касается предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня, Байден рассказал журналистам, что еще до своего избрания он сказал Путину о намерении изучить вопрос о причастности российского лидера к попыткам вмешательства в американские выборы.

Теперь Байден подтвердил, что, имея доступ ко всем разведданным, пришел к выводу о причастности Путина к вмешательству России в избирательную компанию в США.

Джо Байден заявил, что США не ищут конфликта, а пытаются найти решение в связи с теми действиями России, которые по мнению Вашингтона, «не отвечают международным нормам».

По его оценке, лучший способ лучший способ разобраться в понимании происходящего – это взаимная встреча и наша с ним встреча, наша дискуссия. Я знаю, что вы не сомневаетесь в том, что я буду очень откровенен с ним по поводу наших проблем», – сказал Байден.

Комментируя возможность обмена киберпреступниками с Россией, Байден сказал, что он открыт для этого. Он также заявил о необходимости совместной работы с Россией по Ливии.

Президент США, в частности, отвечая журналистам, разъяснил причину, по которой он отказался от совместной пресс-конференции с Путиным после предстоящей 16 июня двусторонней встречи в Женеве.

«Это не соревнование, кто лучше себя проявит на пресс-конференции, кто кого сможет поставить в неудобное положение, - сказал он. - Речь о том, что я намерен ясно заявить, каковы условия улучшения отношений». «Я расскажу, как встреча прошла с моей точки зрения, он расскажет о ней со своей. Но я не хочу, чтобы внимание переключилось на то, подали ли мы руки и как мы стояли», - пояснил Байден.