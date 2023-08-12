В Кабардино-Балкарии туристы попали под камнепад. Один человек погиб 

Утром 12 августа в Черекском районе Кабардино-Балкарии произошел камнепад в районе альпинистского лагеря «Безенги, у подножия горы Дыхтау. На данный момент известно об одном погибшем туристе, сообщает Кавказ.Реалии.

Под камнепад на высоте 3,5 тысяч метров попали две группы: в одной из них было шесть человек, в другой – трое, сообщили в МЧС. По официальной информации, пострадали как минимум пятеро, троих туристов уже доставили вертолетом в Нальчик. Судя по опубликованному спасателями видео, двое эвакуированных получили травмы головы.

По другой версии, пострадали восемь человек из девяти, пишет Mash. Остальных туристов также заберет вертолет. По данным телеграм-канала «Сапа», под камнепадом погиб мужчина по имени Никита. Это подтвердили и источники Mash, который сообщили, что погибший приехал из Санкт-Петербурга, ему было 34 года. Власти эту информацию не раскрывают.

Прокуратура Кабардино-Балкарии уже начала проверку качества оказания услуг, ее организовали и в местном управлении Следкома.