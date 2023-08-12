В Кабардино-Балкарии туристы попали под камнепад. Один человек погиб 

Утром 12 августа в Черекском районе Кабардино-Балкарии произошел камнепад в районе альпинистского лагеря «Безенги, у подножия горы Дыхтау. На данный момент известно об одном погибшем туристе, сообщает Кавказ.Реалии.
Под камнепад на высоте 3,5 тысяч метров попали две группы: в одной из них было шесть человек, в другой – трое, сообщили в МЧС. По официальной информации, пострадали как минимум пятеро, троих туристов уже доставили вертолетом в Нальчик. Судя по опубликованному спасателями видео, двое эвакуированных получили травмы головы.
По другой версии, пострадали восемь человек из девяти, пишет Mash. Остальных туристов также заберет вертолет. По данным телеграм-канала «Сапа», под камнепадом погиб мужчина по имени Никита. Это подтвердили и источники Mash, который сообщили, что погибший приехал из Санкт-Петербурга, ему было 34 года. Власти эту информацию не раскрывают.
Прокуратура Кабардино-Балкарии уже начала проверку качества оказания услуг, ее организовали и в местном управлении Следкома.
- В конце сентября 2021 года на Эльбрусе при подъеме на вершину группы из 16 туристов и четырех сопровождающих разыгрался снежный шторм с порывами ветра и резким понижением температуры до минус 20 градусов. В результате погибли пятеро и пострадали еще несколько человек.
- Камнепады также регулярно происходят и в Дагестане. В результате этого целые села могут быть оторваны от цивилизации, в некоторых случаях гибнут люди. Так, в 2019 году машина местного жителя попала под камнепад в окрестностях села Сильди Цумадинского района республики, а потом упала в обрыв глубиной более полукилометра. В результате аварии погибла находившаяся в машине семейная пара и двое их детей 10 и 15 лет.