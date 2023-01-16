В Кабуле убита экс-депутат парламента Мурсал Набизада

По одному литру растительного масла и по одному килограмму риса, макарон, гречки и сахара. С завтрашнего дня находящимся в блокаде жителям Нагорного Карабаха выдадут талоны на продукты питания.

В школах и университете Степанакерта открыто 19 пунктов выдачи талонов, в селах талоны будут выдаваться в сельских администрациях, сказала начальник юридического отдела Комитета по жилищным вопросам Карабаха Гоар Погосян.

«Партия будет предоставлена лицу после получения талона, в этом случае лицо может обратиться в хозяйствующий субъект и приобрести данные продукты питания в количестве и в сроки, указанные в талоне», - сказала она.

Красные, синие, оранжевые, зеленые и желтые талоны могут получить не только зарегистрированные в Карабахе лица, но и те, кто временно приехал и оказался в блокаде. «По одному килограмму и одному литру растительного масла, но купить эту партию единовременно человек не сможет, кроме масла, которое будет предоставляться на целый месяц, все остальные партии будут выдаваться на 15 дней», - сказала Погосян.

О необходимости талонной системы в Карабахе заговорили в первые же десять дней блокады, когда полки магазинов опустели, а продовольствие, предоставленное из государственных резервов, очень быстро исчезало с прилавков, продукты доставались тем, у кого были знакомые владельцы магазинов, или тем, кто следил за тем, какой магазин в какой момент что получил.

«Есть люди, которые не успевают купить, это пенсионеры или люди с маленькими детьми. Но так хотя бы они будут знать, что их доля остается в магазине, им нужно пойти и получить», - сказала жительница Степанакерта Зина Наджарян.

Она сегодня пошла в магазин и пришла домой воодушевленной: в магазине были сметана, молоко, мацун карабахского производства.

Радио Азатутюн из Карабаха сообщили, что в выходные российские миротворцы возле родильного дома и детской больницы раздавали мандарины, помидоры и огурцы.