В Калмыкии избили журналиста «Кавказского узла»

Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил решение о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Оно начнёт действовать с 12 сентября.

Непосредственным следствием этого решения, которое ранее одобрили министры иностранных дел стран ЕС, станет увеличение стоимости шенгенских виз для россиян до 80 евро, а также расширение списка документов, требуемых для получение виз, и увеличение срока их выдачи.

Однако член Еврокомиссии Илва Йоханссон в интервью финскому изданию Yle в пятницу заявила, что ЕС со следующей недели также введёт строгие ограничения на выдачу гражданам России туристических виз.

"Больше нет оснований доверять россиянам. Туристические поездки в ЕС - не право, а привилегия, и мы больше не хотим давать им эту привилегию" - приводит издание слова Йоханссон, которая в пятницу посетила погранпереход между Финляндией и Россией. По её словам, страны ЕС продолжат выдавать визы по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам.

Официально решение об ужесточении визового режима, которое вступит в силу 12 сентября, не предусматривает полного запрета на выдачу туристических виз, о полном запрете не говорилось и по итогам совещания в Праге. В сообщении Совета ЕС говорится, что Еврокомиссия в скором времени представит предложения, которые должны упростить выдачу виз для журналистов, представителей гражданского общества и диссидентов.

На таком запрете, однако, настаивал ряд стран ЕС, прежде всего граничащих с Россией. Эстония, Латвия, Литва и Польша ранее объявили, что с 19 сентября запретят въезд на свою территорию россиянам с шенгенскими визами, даже выданными другими странами. Исключения всё те же - гуманитарные причины и посещение родственников. Финляндия не присоединилась к этому решению, отметив, что существуют сомнения в праве отдельных стран массово не допускать на свою территорию людей с действующими шенгенскими визами.

Из слов еврокомиссара, которые цитирует Yle, не следует, что россиян с действующими туристическими визами перестанут пускать в ЕС, её слова относятся к выдаче новых виз.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что с точки зрения того, насколько сложно россиянам теперь получить разрешение на въезд в Данию, Копенгаген поставил их в один ряд с гражданами таких стран, как Эритрея, Сомали и Сирия.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что Евросоюз на фоне войны в Украине намерен существенно ограничить въезд для россиян, но отмечал, что он против полного запрета.