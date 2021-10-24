В Калмыкии шесть уроженцев Дагестана погибли при столкновении автобуса с грузовиком

Шесть пассажиров автобуса, следовавшего из Махачкалы в Санкт-Петербург, погибли, восемь получили травмы при столкновении с грузовиком на трассе в Яшкульском районе Калмыкии.

По данным МВД по республике, пассажирский автобус Neoplan столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз».

Изначально сообщалось о пяти погибших, позже стало известно, что еще одна пострадавшая умерла в республиканской больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Калмыкии Юрия Кикенова.

«В республиканской больнице одна пострадавшая умерла - открытая черепно-мозговая травма», - сказал он.

Пять пострадавших отпустили из больницы после осмотра, троих госпитализировали. Водитель «Камаза» не пострадал, водитель автобуса не госпитализирован.

Следственное управление СКР по Калмыкии сообщило о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».