В Канаде спикер парламента уволился после визита к депутатам ветерана СС

Спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота подал в отставку после приглашения к депутатам ветерана войск СС. 98-летний Ярослав Гунька был встречен овацией во время визита президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября.

Рота представил собравшимся 98-летнего Гуньку, предложив поприветствовать его как героя Второй мировой войны , «воевавшего за независимость Украины от российских агрессоров тогда и продолжающего поддерживать военных сейчас».

Гунька – ветеран 14-й добровольческой пехотной дивизии «Галичина» – подразделения войск СС нацисткой Германии в годы Второй мировой войны. Канада воевала тогда на другой стороне. Несколько правозащитных и еврейских организаций осудили выступление Роты и овацию.

Извинений за инцидент потребовал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский. Российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что потребует от Канады разъяснений случившегося.

После визита Гуньки в парламент Рота сообщил, что он единственный несет ответственность за появление ветерана СС перед депутатами и Зеленским. По словам спикера, никто из депутатов не знал о приглашении Гуньки в парламент.

Рота также отметил, что не знал о связях Гуньки с нацистами и признал, что допустил ошибку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после визита ветерана СС в парламент выразил сожаление.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отставку Роты, написала в телеграме, что из спикера сделали козла отпущения, «выведя из-под удара Трюдо и его соратников»