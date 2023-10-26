В Катаре вынесен смертный приговор восьмерым гражданам Индии

Суд в Катаре вынес смертный приговор восьмерым гражданам Индии, которых арестовали в прошлом году. Об этом в четверг сообщило индийское правительство, подчеркнув, что «глубоко шокировано вердиктом». В Дели отметили, что обсудят решение с властями Катара.

По информации катарских медиа, все восемь индийцев работали в частной компании и были арестованы по обвинению в шпионаже в августе 2022 года. Официально обвинения огласке властями обеих стран не придавались. В сообщении Reuters говорится, что все осужденные - это бывшие офицеры индийского военно-морского флота.

В распространенном в четверг заявлении индийского правительства говорится, что давать какие-либо дальнейшие комментарии по делу сейчас нецелесообразно из-за «конфиденциального характера разбирательства».

Всего в Катаре живут и работают более 800 тысяч индийских граждан.