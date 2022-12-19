Активистов, которые хотели выбежать на футбольное поле, задержали в Катаре

В Катаре, где вчера завершился чемпионат мира по футболу, были задержаны издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов, и двое активистов Pussy Riot, в том числе Вероника Никульшина. Об этом пишут агентство Reuters, а также немецкие СМИ со ссылкой на берлинскую организацию Cinema for Peace.

Активисты хотели выбежать на футбольное поле для проведения акции протеста во время финала чемпионата мира по в столице Катара Дохе, но были задержаны сотрудниками службы безопасности. Der Spiegel утверждает, что в его распоряжении есть видео случившегося. Организаторы чемпионата и власти пока не комментировали инцидент.

Тем же вечером активистов отпустили, сообщил Верзилов «Медиазоне».

Активисты планировали выступить против войны, которую Россия ведёт в Украине, за освобождение из заключения Алексея Навального и против подавления прав женщин в Иране. Ранее они сумели провести одну протестную акцию в Катаре во время игры между США и Ираном, когда участниц Pussy Riot можно было увидеть на трибунах в футболках с принтом «Woman Life Freedom» («Женщина Жизнь Свобода») и именами иранских женщин.

В 2018 году во время финала чемпионата мира по футболу в Москве участники группы Pussy Riot, в том числе Верзилов и Никульшина, также устроили протестную акцию. Они выбежали на поле, переодевшись в полицейскую униформу. Перформанс назывался «Милиционер вступает в игру». Участники потребовали освобождения политзаключённых. Они получили административные аресты.

Организация Cinema for Peace организовала в прошлом транспортировку в берлинскую клинику «Шарите» российского оппозиционера Алексея Навального после его отравления в России в 2020 году. В 2018 году она же помогла доставить в Берлин Верзилова, также с подозрением на отравление.