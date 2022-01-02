В катастрофе автобуса «Москва-Астрахань» погибли 5 человек

В катастрофе пассажирского автобуса под Рязанью в воскресенье рано утром погибли 5 человек, среди которых 47-летний водитель.

Госпитализированы 12 пострадавших, трое из них – в реанимации, сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Всего в ДТП травмы различной степени тяжести получили более 20 человек.

Катастрофа произошла в Скопинском районе. Рейсовый автобус, который ехал из Москвы в Астрахань, врезался в железнодорожную опору.

В оперативном штабе на месте происшествия «Интерфаксу» сообщили, что ДТП, по уточненным данным, произошло в условиях сильного гололеда. Как отметил собеседник агентства, «водитель не справился с управлением на замерзшей дороге». Ранее агентство со ссылкой на информированный источник писало о версиях, что водитель мог либо уснуть за рулем, либо ему стало плохо.

«За людьми, которые не пострадали, выехал автобус, их доставят в Астрахань», - приводит ТАСС слова первого заместителя главы правительства региона Анны Росляковой. Она выехала на место ЧП. По ее данным, в пункте временного размещения сейчас 19 человек.

Всего в автобусе, по сведениям МВД области, находились 49 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».