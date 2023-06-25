В Казахстане назвали мятеж внутренним делом РФ

В Казахстане правительству поручили подготовиться к возможным кризисным ситуациям на фоне попытки вооруженного мятежа в России. Президент Касым-Жомарт Токаев 25 июня провел внеочередное заседание Совета безопасности страны, где главы различных ведомств зачитали доклады о принимаемых мерах «по исполнению поручений в связи с ситуацией в Российской Федерации», - сообщает Сибирь.Реалии.

Участие в совещании приняли премьер, генпрокурор, председатели комитета национальной безопасности, министр обороны, внутренних и иностранных дел. В официальном заявлении Токаев уточнил, что произошедшее в России является «внутренним делом» соседней страны, но казахстанцы по его словам «с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой Казахстан имеет самую протяженную границу в мире». Президент уточнил, что в Астане внимательно следит за происходящим в России.

Накануне президент Казахстана также назвал попытку вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и его главы Евгения Пригожина «внутренним делом России». Пресс-служба Токаева утверждала, что главу государства о ситуации проинформировал лично президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. При этом на сайте Кремля об этом разговоре упоминаний нет.