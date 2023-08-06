В Казахстане неизвестные уничтожили памятный монумент Ахмату Кадырову

В Казахстане в поселке Малая Сарань неизвестные уничтожили мемориальный знак, посвященный отцу нынешнего главы Чечни и первому пророссийскому президенту республики Ахмату Кадырову. На еще одном монументе в том же поселке с обеих сторон появились надписи «предатель», нанесенные краской из баллончика, сообщает Кавказ.Реалии.
Оппозиционный чеченский телеграм-канал 1ADAT опубликовал два видео нападения на памятные объекты. На снятых в ночное время кадрах авторы отчетливо показывают каменный монумент вблизи с включенной вспышкой, затем один из них наносит по нему удары кувалдой – он установлен на месте, где находился дом Кадырова-старшего. Лица авторов не видны, не слышны и их голоса.
Дежурный в ОВД города Сарани подтвердил редакции Кавказ.Реалии, что один из памятников был уничтожен, а на втором появились надписи - оба инцидента произошли в ночь на 6 августа.
Малая Сарань – место рождения Ахмата Кадырова. Изрисованная стела с мраморной плитой и с цитатой «Любить народ, бояться Бога» появилась здесь в августе 2012 года. Именно по такому принципу, по мнению автора памятника Жаика Такирова, жил покойный чиновник.
По состоянию на 12 часов по Москве в казахстанских русскоязычных СМИ эксклюзивных сообщений о нападениях нет.
- Ахмат Кадыров родился 23 августа 1951 года в Казахстане, куда его семья была депортирована в 1944 году. В апреле 1957 года семья вернулась в село Центорой (с 2019 года Ахмат-Юрт). В 1990-е годы являлся муфтием сепаратистской Чеченской республики Ичкерии, затем перешел на сторону федералов и с июня 2000 года руководил временной администрацией Чечни, в 2003–2004 годах занимал пост президента Чечни. Оппозиционеры считают его переход предательством идеи сопротивления.
- В самой Чечне имя Ахмата Кадырова носят различные объекты, в том числе географические – село Ахмат-юрт, Ахматовский район Грозного. В этом году в этот список вошли, в частности, столичный аэропорт, Чеченский государственный университет. Его имя также носит полк, о массовых убийствах в подвале которого сообщила в феврале «Новая газета». Кроме того, в республике действуют футбольный и бойцовский клубы, а также фонд имени Ахмата Кадырова, которые с декабря 2020 года находятся в санкционном списке Минфина США на основании «Глобального акта Магнитского» (его Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека).
- Всего в Чечне 346 улиц и переулков носят имена нынешнего главы региона Рамзана Кадырова и его родственников. При этом количество таких объектов зависит от их близости к значимым для семьи руководителя республики местам, писала «Русская служба Би-би-си».
- Ранее мероприятия памяти Ахмата Кадырова прошли в странах Балканского полуострова. В итоге в Сербии пообещали назвать в его честь одну из улиц, а также согласились построить школу его имени для изучения Корана – на средства из России. Имя Кадырова-старшего также обязались присвоить парку в Северной Македонии. В Боснии, исторической области Боснии и Герцеговины, в честь Кадырова-отца назовут парк, а в честь Кадырова-сына – мост.