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В Казахстане отменен концерт певца из РФ Григория Лепса

Российский певец Григорий Лепс

Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для выступления Григория Лепса, 19 июня заявила об одностороннем прекращении договора с организаторами концерта.

Концерт планировался на июль этого года в городе Конаеве Алматинской области, сообщает Радио Азаттык.

Отмене концерта предшествовала дискуссия в казахстанском сегменте социальных сетей. Многие пользователи выражали недовольство приездом российского артиста, который поддерживает войну в Украине. Новость о запланированном концерте Григория Лепса в Конаеве совпала по времени с объявлением, которое сделали Лепс и Николай Басков - вручить один миллион рублей каждому, кто уничтожит танки Вооружённых сил Украины. Как отмечает Радио Азаттык, в казахстанских соцсетях негативно восприняли новости о приезде Лепса в Казахстан и потребовали отменить его концерт.

После вторжения России в Украину и последовавшими за ним санкциями российские артисты потеряли значительную долю рынка, где могли выступать с концертами. В особенности это коснулось тех, кто открыто поддержал войну и кого Украина объявила «угрозой национальной безопасности», отмечается в публикации Радио Азаттык. В связи с этим российские звёзды стали отправляться в «дружественный» Казахстан. И здесь в некоторых случаях их концерты отменялись после того, как местная публика узнавала о прокремлёвских взглядах артистов на войну в Украине. Так, не состоялись концерты Ларисы Долиной, Полины Гагариной. Был отменён спектакль, в котором играет поддерживающий войну актёр Сергей Глушко.

Вместе с тем, в ноябре 2022 года прошли концерты Филиппа Киркорова в Алматы и Астане.

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